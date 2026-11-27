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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ρώτησε έναν πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας αν θα προτιμούσε να ζει σε πολυτελές διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη αντί να υπηρετεί στη Σαουδική Αραβία.

Ο πιλότος απέρριψε την πρόταση δηλώνοντας πως δεν θα αντάλλαζε το όνειρό του για τις πτήσεις με καμία πολυτέλεια.

Ο πρόεδρος εξέφρασε την προσδοκία για διακομματική συνεργασία με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα άσκησης βέτο σε νομοθεσίες.

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Με αφορμή τη γιορτή των Ευχαριστιών, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ, μίλησαν τηλεφωνικά με Αμερικανούς στρατιωτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Αμήχανη στιγμή με Τραμπ και Μελάνια

Κάποια στιγμή, ο Τραμπ απευθύνθηκε σε έναν εξ αυτών, κάνοντας… μια άβολη ερώτηση σε έναν πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας, επιχειρώντας να εντάξει στη συζήτηση και τη σύζυγό του, η οποία βρισκόταν στο πλευρό του.

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Trump asks a member of the Air Force if he’d like to live in a penthouse apartment in New York with Melania or be deployed in Saudi Arabia like he currently is https://t.co/IXT6EMV7Kf — Aaron Rupar (@atrupar) November 26, 2026

«Εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε ή εάν κάποιος από τους δέκα ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σας έχει κάποια ερώτηση, έχουμε εδώ την υπέροχη Πρώτη Κυρία μας, η οποία κάνει πολύ καλή δουλειά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ακολούθησαν μερικά δευτερόλεπτα σιωπής, προτού ο υπεύθυνος για τον συντονισμό της τηλεφωνικής επικοινωνίας απαντήσει: «Κύριε πρόεδρε, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια ερώτηση αυτή τη στιγμή».

Trump asks a member of the Air Force if he’d like to live in a penthouse apartment in New York with Melania or be deployed in Saudi Arabia like he currently is https://t.co/IXT6EMV7Kf — Aaron Rupar (@atrupar) November 26, 2026

«Θα αντάλλαζες αυτή τη ζωή με το να πετάς με αυτά τα όμορφα αεροπλάνα που αγαπάς τόσο πολύ;», τον ρώτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας: «Είναι σκληρή ερώτηση, πρόσεχε τι θα απαντήσεις!».

Ο πιλότος απέρριψε την υποθετική πρόταση του Τραμπ, εξηγώντας ότι η αγάπη του για τα αεροπλάνα χρονολογείται από τα παιδικά του χρόνια και ότι δεν θα αντάλλασσε το όνειρό του με καμία από τις πολυτέλειες που του περιέγραψε ο πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την προσδοκία ότι θα έχει μια εποικοδομητική συνεργασία με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι πρόκειται να αποκτήσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως θα φτάσει ως το τέρμα το δικαίωμα στην άσκηση βέτο. «Θα ασκούμε απλώς βέτο, βέτο, βέτο, μέχρι να έχουμε νομοθεσία που θα είναι εξαιρετική για όλους», ανέφερε.

Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς σε συγκεκριμένα ζητήματα. «Έχω την αίσθηση ότι τελικά θα έχουμε μια σχέση διακομματικής συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά διαφορετικά ζητήματα, την υγειονομική περίθαλψη… Ίσως να πετύχουμε περισσότερα από όσα θα πετυχαίναμε με τον πιο παραδοσιακό τρόπο».