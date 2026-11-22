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Η ίδια τόνισε ότι τον προειδοποιεί για τους κινδύνους του κόσμου, διαβεβαιώνοντάς τον παράλληλα για τη συνεχή και αμέριστη υποστήριξή της.

Παρά τη διακριτική στάση που τηρεί ο Μπάρον Τραμπ, δημοσιεύματα αναδεικνύουν τη δημοφιλία του μεταξύ των νεαρών γυναικών στο πανεπιστήμιο.

Η προσωπική του ζωή παραμένει προστατευμένη, ενώ ο ίδιος αποφεύγει να κάνει δημόσιες δηλώσεις για τις σχέσεις του.

Ο νεαρός φοιτητής έχει αναπτύξει ενεργή παρουσία στο πολιτικό περιβάλλον της οικογένειάς του, συνεισφέροντας μάλιστα στη στρατηγική επικοινωνίας του πατέρα του.

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Στις προκλήσεις της νέας ζωής του γιου της, Μπάρον, αναφέρθηκε η Μελάνια Τραμπ, αποκαλύπτοντας τη στάση που κρατά απέναντι στην προσωπική του ζωή, αλλά και τη σημαντική συμβουλή που του έχει δώσει για τα πρώτα του ραντεβού, εκφράζοντας την ανησυχία της για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει.

Οι συμβουλές της Μελάνια Τραμπ στον Μπάρον για τα ραντεβού και τις γυναίκες

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, η οποία σπάνια μιλά δημόσια για τη σχέση με τον μοναχογιό της, αναφέρθηκε στο θέμα μέσα από τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Melania, The Series», που έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα Amazon Prime Video στις 20 Νοεμβρίου.

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Melania Trump opened up about her biggest concern as son Barron navigates the dating world, delivering a warning after revealing that young women are eager to get close to him. Details: https://t.co/AkQhaCfHDi https://t.co/cKzvKKjOwe — MEAWW News (@meawwcom) November 21, 2026

«Πάντα του λέω ότι ο κόσμος εκεί έξω είναι επικίνδυνος» αποκάλυψε η Μελάνια, εξηγώντας ότι συμβουλεύει τον 20χρονο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις προσωπικές του σχέσεις. Παράλληλα, θέλησε να τονίσει ότι, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μεγαλώνοντας, θα μπορεί πάντοτε να στηρίζεται σε εκείνη.

«Έχουμε πολύ ανοιχτή επικοινωνία για τη ζωή. Θα είμαι πάντα δίπλα του. Είμαι και θα είμαι πάντα. Και εκείνος ξέρει ότι είναι η προτεραιότητά μου και θα είναι πάντα η προτεραιότητά μου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η προσωπική ζωή του Μπάρον Τραμπ, παρατηρεί η Daily Mail, παραμένει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα, αν και κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες για τις σχέσεις του και τη… δημοφιλία του μεταξύ των νεαρών γυναικών. Τον Οκτώβριο του 2025, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο γιος του Αμερικανού προέδρου είχε δεχθεί μια νεαρή γυναίκα στον Πύργο Τραμπ, στο Μανχάταν, λαμβάνοντας ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε αποκλειστεί ένας ολόκληρος όροφος του ουρανοξύστη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια της συνάντησης. Η ιστορία δεν πέρασε απαρατήρητη από το Fox News, με την παρουσιάστρια Τζούλι Μπαντέρας να σχολιάζει με χιούμορ το περιστατικό κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Τζέσι Γουότερς. «Αυτός ο τύπος ξέρει να παίζει το παιχνίδι» είπε, αναφερόμενη στις ερωτικές κατακτήσεις του Μπάρον. «Ελπίζω να προέκυψε κάτι καλό από εκείνο το ραντεβού. Δεν πρόκειται να πω τι, κάτι σαν… επιδόρπιο» συμπλήρωσε με νόημα.

Ο Μπάρον Τραμπ, ο οποίος έχει ύψος περίπου 2,03 μέτρα, είναι φοιτητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Stern του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Παρά τη διακριτική παρουσία του, δημοσιεύματα τον έχουν παρουσιάσει ως ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των γυναικών του πανεπιστημίου.

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Πηγή που είχε μιλήσει στο περιοδικό People υποστήριξε ότι ο νεαρός Τραμπ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών συμφοιτητριών του, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. «Είναι ψηλός και όμορφος. Πολλοί φαίνεται να τον βρίσκουν αρκετά ελκυστικό. Ναι, ακόμη και άνθρωποι με φιλελεύθερες απόψεις τον συμπαθούν» ανέφερε η συγκεκριμένη πηγή.

«Σίγουρα έχει επιτυχία στις γυναίκες. Είναι πραγματικά πολύ δημοφιλής» προσέθεσε.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον Μπάρον, ο οποίος αποφεύγει να μιλά δημόσια για την προσωπική του ζωή.

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Οι συμβουλές της Μελάνια Τραμπ στον Μπάρον Τραμπ- Wikimedia Commons

Η φοιτητική ζωή του νεότερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης απασχολήσει τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η απουσία του από την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων στη Νέα Υόρκη προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το εάν συνέχιζε να φοιτά στο πανεπιστήμιο.

Τότε, μέλη της ασφάλειας του ιδρύματος είχαν περιοριστεί να δηλώσουν ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζαν, ο Μπάρον παρακολουθούσε το εξάμηνο σε άλλη πανεπιστημιούπολη του NYU. Αργότερα έγινε γνωστό ότι είχε μετακομίσει στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του στην πανεπιστημιούπολη της Ουάσινγκτον.

Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα της Daily Mail, τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα οποία ο νεαρός αντιμετώπιζε δυσκολίες προσαρμογής στη φοιτητική ζωή και στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. Όπως αναφερόταν, η διαρκής παρουσία πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας γύρω του περιόριζε τις δυνατότητες των συμφοιτητών του να τον πλησιάσουν και να δημιουργήσουν φιλικές σχέσεις μαζί του.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιχειρήσει να διαψεύσει αυτή την εικόνα λίγους μήνες αργότερα, όταν η εγγονή του, Κάι Τραμπ, τον ρώτησε για την εμπειρία του Μπάρον στο πανεπιστήμιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απαντήσει ότι ο γιος του «τα πηγαίνει καλά».

Παρά το γεγονός ότι κρατά χαμηλό προφίλ, ο Μπάρον έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μεγαλύτερη παρουσία στο πολιτικό περιβάλλον της οικογένειάς του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επικοινωνιακή στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2024, προτείνοντας τρόπους προσέγγισης των νεότερων ψηφοφόρων.

Ειδικότερα, φέρεται να είχε συμβουλεύσει τον πατέρα του να εμφανιστεί σε δημοφιλή podcasts, τα οποία παρακολουθούν κυρίως νέοι άνδρες της γενιάς Ζ και millennials, όπως εκείνα του Λόγκαν Πολ και του Τζο Ρόγκαν.

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Ο Μπάρον έδωσε επίσης το «παρών» σε διοργάνωση του UFC στον Λευκό Οίκο το καλοκαίρι του 2026, ενώ τον Φεβρουάριο είχε παρακολουθήσει την ομιλία του πατέρα του για το καθιερωμένο «State of the Union».

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