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Ο στρατιώτης είχε εγκλωβιστεί για μήνες σε ερειπωμένο κτήριο και αναγκάστηκε να ακρωτηριάσει μόνος του τα πόδια του για να επιβιώσει μετά από εχθρικό βομβαρδισμό.

Η ουκρανική διοίκηση οργάνωσε την επικίνδυνη επιχείρηση καθώς η μεταφορά με επίγεια μέσα ήταν αδύνατη λόγω της έντονης παρουσίας εχθρικών drones στην περιοχή.

Το ειδικό drone μετέφερε τον τραυματισμένο άνδρα σε απόσταση 15 χιλιομέτρων, ενώ συνοδευόταν από άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την προστασία του.

Η επιτυχία της αποστολής σηματοδοτεί την πρώτη γνωστή διάσωση στρατιώτη με χρήση drone στα χρονικά του σύγχρονου πολέμου.

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Η Ουκρανία ξαναγράφει όλα όσα γνώριζαν οι αναλυτές και ειδικοί για τον σύγχρονο πόλεμο και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, πετυχαίνοντας πριν λίγες μέρες την πρώτη επιχείρηση αεροδιακομιδής τραυματισμένου στρατιώτη από την πρώτη γραμμή του μετώπου με τη χρήση βαρέως, τροποποιημένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Ο Κοστιαντίν Βλασένκο, ο 49χρονος Ουκρανός πεζοναύτης, ο οποίος εγκλωβίστηκε στην πρώτη γραμμή του μετώπου και αναγκάστηκε να ακρωτηριάσει μόνος του τα τραυματισμένα του πόδια για να επιζήσει, διασώθηκε με έναν πρωτοφανή τρόπο: Ένα γιγαντιαίο drone τον σήκωσε στον αέρα και τον μετέφερε με ασφάλεια 15 χιλιόμετρα μακριά.

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Πρόκειται για την πρώτη γνωστή αεροπορική διάσωση στρατιώτη με drone στα χρονικά του πολέμου. Ο Κόστια Βλασένκο επιβίωσε επί οκτώ μήνες κρυμμένος σε ένα κατεστραμμένο λεβητοστάσιο στη «ζώνη εξόντωσης» του Χαρκόβου, πριν η ουκρανική διοίκηση οργανώσει την επικίνδυνη επιχείρηση μεταφοράς του.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά επικίνδυνη περιοχή, εξαιτίας των αμέτρητων σμηνών από drones που περιπολούν στον ουρανό, και πραγματοποιούν επιθέσεις κατά στόχων στο έδαφος. Στρατιώτες και από τις δύο πλευρές αναγκάζονται να σκάβουν βαθιά κάτω από τη γη για να μετακινηθούν.

Η διάσωση με το drone ήταν κάτι που σε καμία περίπτωση δεν ανέμενε ο στρατιώτης, ο οποίος νόμιζε ότι θα έβρισκε μαρτυρικό θάνατο στο μέτωπο του πολέμου.

«Γνώριζα ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα»

«Είχα ήδη θάψει τον εαυτό μου», δήλωσε ο στρατιώτης στο Reuters από το κρεβάτι του νοσοκομείου στη βορειοανατολική πόλη του Χαρκόβου, κοιτάζοντας τα επιδεσμεμένα του τραύματα. «Γνώριζα ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα».

A Ukrainian soldier severed his own foot to survive. Then came a dramatic rescue. Here’s how commanders carried out the first known aerial drone rescue of a soldier: https://t.co/sTRHh075qg https://t.co/FrGhZXlBRa — Reuters (@Reuters) October 23, 2026

Η ιστορία επιβεβαιώθηκε από τον ουκρανικό στρατό και από οπτικό υλικό κάμερας πάνω στο drone που τον έσωσε, αλλά το Reuters δεν μπορέσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα κάθε λεπτομέρεια της αφήγησής του.

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Ο Κόστια Βλασένκο υπηρετεί στην 30ή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, η οποία είναι αναπτυγμένη στην περιοχή του Χαρκόβου. Τον Μάιο του περασμένου έτους, στάλθηκε σε μια προκεχωρημένη θέση για να βρει έναν συμπολεμιστή του, με το κωδικό όνομα «Μπάσκι».

Οι δύο άνδρες, στριμωγμένοι σε ένα στενό καταφύγιο, τροφοδοτούνταν καθημερινά με προμήθειες που έριχναν drones. Όταν τελικά ήρθε η ώρα για την αντικατάσταση των στρατιωτών το φθινόπωρο, δύο στρατιώτες που στάλθηκαν να τους αντικαταστήσουν σκοτώθηκαν καθ’ οδόν. Δύο ακόμη στρατιώτες που στάλθηκαν για να περισυλλέξουν τις σορούς τους σκοτώθηκαν επίσης.

Μετά από 10 μήνες μαζί, ο Βλασένκο και ο Μπάσκι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη θέση τους στα μέσα Φεβρουαρίου, όταν το καταφύγιό τους πλημμύρισε, βρίσκοντας καταφύγιο σε ένα ερειπωμένο σχολικό κτήριο.

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Εκεί όμως δεν ήταν ασφαλείς. Ένα ρωσικό αναγνωριστικό drone τους εντόπισε τη στιγμή που έβγαιναν να παραλάβουν ένα δέμα με τρόφιμα που τους είχαν ρίξει οι συμπολεμιστές τους. Ένα άλλο ρωσικό drone τους βομβάρδισε, σκοτώνοντας τον Μπάσκι. Το αριστερό πόδι του Βλασένκο διαμελίστηκε από την έκρηξη, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και στο άλλο πόδι κατά την πτώση.

Μόλις και μετά βίας μπόρεσε να συρθεί και βρήκε καταφύγιο σε μια κοιλότητα, διαστάσεων μόλις 80 επί 60 εκατοστών, κάτω από τον μεταλλικό λέβητα που παλαιότερα θερμαινε το σχολείο.

Το αριστερό του πόδι άρχισε σταδιακά να σαπίζει. Το δεξί του πόδι είχε τραυματιστεί τόσο σοβαρά, με το οστό να προεξέχει, που τελικά πήρε τη απόφαση να το κόψει μόνος του.

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«Το πόδι σερνόταν τόσο πολύ που το κόκαλο προεξείχε όλο και περισσότερο»

«Έπρεπε να το ακρωτηριάσω γιατί απλώς το έσερνα», είπε. «Το πόδι σερνόταν τόσο πολύ που το κόκαλο προεξείχε όλο και περισσότερο. Έτσι, δεν είχα πλέον κανένα από τα δύο μου πόδια».

Καθώς ο Βλασένκο έχανε κάθε ελπίδα, οι διοικητές του πίσω από την πρώτη γραμμή συνεργάστηκαν με την 92η Ταξιαρχία Εφόδου και άλλες μονάδες για να βρουν τρόπο να τον σώσουν από τον βέβαιο θάνατο.

Οι εκκενώσεις τραυματιών από τη «ζώνη εξόντωσης» με ημιφορτηγά ή θωρακισμένα οχήματα ήταν σχεδόν αδύνατες λόγω της απειλής των αεροπορικών drones, σύμφωνα με τον αξιωματικό που ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της επιχείρησης, ο οποίος μίλησε στο Reuters με το κωδικό όνομα «Άλεξ».

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Οι ουκρανικές μονάδες είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους (ρομπότ), αλλά και αυτό ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Δύο τέτοια οχήματα προσπάθησαν να φτάσουν στον Βλασένκο, όμως καταστράφηκαν και τα δύο από ρωσικά drones. Η διάσωση φαινόταν αδύνατη.

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Η διάσωση

Τότε, οι αξιωματικοί ενημερώθηκαν για ένα νέο βαρέως τύπου drone (heavy-lift) που κατασκευαζόταν από την τοπική εταιρεία Gurzuf Defence. Με έξι κατακόρυφους ρότορες και μαύρο σκελετό, έμοιαζε με τεράστιο έντομο — και μπορούσε να σηκώσει βάρος έως και 90 κιλά για απόσταση έως και 25 χιλιομέτρων. Θα έπρεπε να μεταφέρει τον Βλασένκο σε μία απόσταση 15 χιλιομέτρων. Ο στρατιώτης ζύγιζε μόνο 70 κιλά.

Αν και η αποστολή ήταν πολύ δύσκολο και επικίνδυνο να εφαρμοστεί, όλα λειτούργησαν. Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Βλασένκο διαπίστωσε ότι ένα από τα τακτικά δέματα προμηθειών περιείχε απρόσμενα αντικείμενα: έναν παράξενο ιμάντα (τρίγωνο εκκένωσης) και ένα τηλέφωνο με αποθηκευμένα βίντεο οδηγιών.

Την επόμενη μέρα, στις 4 Οκτωβρίου, έφτασε το ίδιο το drone. Ο Βλασένκο προσδέθηκε σε έναν κρίκο (carabiner) που κρεμόταν από το βίντσι της συσκευής και ανυψώθηκε σε ύψος 70 μέτρων.

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Την ίδια στιγμή μικρότερα drones αυτοκτονίας, εξοπλισμένα με δίχτυα για την παγίδευση εχθρικών αεροσκαφών και άλλα βομβαρδιστικά drones παρείχαν προστασία, συνόδευαν το drone που έκανε την αεροδιακομιδή.

Μετά από 15 λεπτά πτήσης, το drone διάσωσης προσγειώθηκε στον προορισμό του, η ακριβής τοποθεσία του οποίου δεν αποκαλύφθηκε από τον στρατό για λόγους ασφαλείας.

«Δεν φοβόμουν μήπως πέσω, κάπου μέσα στο δάσος, αυτό δεν με τρόμαζε», δήλωσε. «Αλλά φοβόμουν μην πέσω στο νερό… γιατί δεν ξέρω κολύμπι», δήλωσε ο στρατιώτης στο Reuters.

Όταν ο τραυματίας έφτασε με ασφάλεια στο σημείο εκκένωσης, ο διοικητής της μονάδας των drones του είπε μέσω ασυρμάτου: «Καλώς επέστρεψες στη Γη».

Πηγή κειμένου και φωτογραφιών: Reuters