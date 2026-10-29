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Τα δεκαοκτώ μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Βάρνας μετά την επίθεση που δέχτηκε το σκάφος.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, επισημαίνοντας τους κινδύνους για τις ανθρώπινες ζωές και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Τουλάχιστον εννέα εμπορικά πλοία έχουν δεχτεί επιθέσεις από μη επανδρωμένα σκάφη ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας από τις αρχές Οκτωβρίου.

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Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από τη στιγμή που θαλάσσιο drone χτυπά το ελληνόκτητο πλοίο Conthsip Jet στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο στη συνέχεια βυθίζεται.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται αρχικά το drone να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς το πλοίο και στη συνέχεια παίρνοντας μια ελαφριά κλίση το χτυπά, ενώ επίσης διακρίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται από το σημείο που έχει χτυπηθεί το πλοίο, το οποίο βυθίστηκε.

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🇧🇬 Container ship sinks off Bulgaria after naval drone attack As previously reported by Bulgaria’s Defense Ministry, the Liberia-flagged Contship Jet was sailing from Haifa, Israel, to the Romanian port of Constanța and was hit three times. The damage was recorded by a French patrol aircraft. The crew of the container ship was rescued. Since the beginning of October, unmanned boats and drones have regularly attacked vessels in the Black Sea off the coasts of Romania and Bulgaria. Targets have included ships linked to the transport of Ukrainian grain and other cargo. In total, at least nine large commercial vessels have been attacked off the coasts of Bulgaria and Romania during October. Ukraine accuses Russia of the attacks. Bucharest and Sofia also place responsibility on Moscow. — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2026

Το πλοίο CONTSHIP JET, με σημαία Λιβερίας και φορτίο 421 εμπορευματοκιβωτίων, υπέστη σοβαρές ζημιές ενώ έπλεε εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Βουλγαρίας, αλλά εκτός των χωρικών υδάτων της. Εκτελούσε δρομολόγιο από τη Χάιφα του Ισραήλ προς την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης Contships Management, τα 18 μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων 14 ήταν Φιλιππινέζοι και τέσσερις Ουκρανοί, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βάρνας στη Βουλγαρία.

Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την επίθεση

Σε ανακοίνωσή του, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Από τις αρχές του Οκτωβρίου, μη επανδρωμένα σκάφη και drones επιτίθενται τακτικά σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Οι στόχοι περιλαμβάνουν πλοία που συνδέονται με τη μεταφορά ουκρανικού σιταριού και άλλων φορτίων.

🇬🇷 Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη επίθεση με θαλάσσιο drone κατά ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας. Τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. https://t.co/DQJxz0rGkK — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 29, 2026

Συνολικά, τουλάχιστον εννέα μεγάλα εμπορικά πλοία έχουν δεχτεί επιθέσεις ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας τον Οκτώβριο.