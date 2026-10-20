Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ουκρανία πραγματοποίησε την πρώτη επιχείρηση αεροδιακομιδής τραυματισμένου στρατιώτη από την πρώτη γραμμή του μετώπου χρησιμοποιώντας τροποποιημένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος βαρέως τύπου.

Ο στρατιώτης μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε απόσταση δεκαοκτώ χιλιομέτρων, ενώ κατά τη διάρκεια της πτήσης προστατευόταν από άλλα drones που παρείχαν κάλυψη.

Η χρήση του drone Ayudag για τη συγκεκριμένη αποστολή χαρακτηρίστηκε από τους εμπλεκόμενους ως ιστορικό γεγονός που ενδέχεται να αλλάξει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο τραυματίας στρατιώτης λαμβάνει πλέον την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και υποβάλλεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επικίνδυνης αυτής επιχείρησης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την πρώτη της επιχείρηση αεροδιακομιδής τραυματισμένου στρατιώτη από την πρώτη γραμμή του μετώπου με τη χρήση βαρέως, τροποποιημένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) έφερε σε πέρας η Ουκρανία, γεγονός που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε επίπεδο στρατιωτικών επιχειρήσεων διάσωσης. Μάλιστα ο τραυματισμένος στρατιώτης μεταφέρθηκε σε απόσταση 18χλμ από τις γραμμές του μετώπου στο ανατολικό Χάρκοβο.

Ο τραυματίας Κόστια, όπως αναφέρει η Dailly Mail, είναι μέλος 92ης Ξεχωριστής Ταξιαρχίας Εφόδου. Στην περιοχή όπου τραυματίστηκε πετούσαν ρωσικά drones και πολλά σημεία ήταν ναρκοθετημένα άρα η προσέγγιση ομάδας διάσωσης ήταν μεγάλο ρίσκο.

Advertisement

Advertisement

Έτσι, οι αρμόδιοι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ένα ειδικά τροποποιημένο drone βομβαρδισμού το οποίο χρησιμοποίησαν για αεροδιακομιδή.

Όπως ανέφερε ο διοικητής, αρμόδιας για τα drones o στρατιώτης «Ήταν μόνος του στο σημείο που τραυματίστηκε αλλά συνέχιζε να εκτελεί τα καθήκοντά του. Είναι ένας απίστευτα δυνατός άνθρωπος», είπε σημειώνοντας πως ήταν σε συνεχή επαφή μαζί του.

Του εξήγησαν το παράτολμο σχέδιο για την διάσωσή του και αποφάσισε να το ρισκάρει.

Συγκεκριμένα, το drone που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Heavy Shot, ή αλλιώς Ayudag, κατασκευή της ουκρανικής εταιρείας Gurzuf Defence ενώ τροποποιήθηκε ειδικά ώστε να μπορεί να μεταφέρει άνθρωπο χωρίς να χάνει την ευστάθειά του ή να ταλαντεύεται υπερβολικά.

Σε σχετικό βίντεο φαίνεται ο στρατιώτης να ασφαλίζεται σε ειδικό ιμάντα στην κάτω πλευρά του drone το οποίο ακολούθως απογειώνεται μεταφέροντας τον τραυματία, βάρους περίπου 80 κιλών, και τον μεταφέρει σε απόσταση 18 χιλιομέτρων.

Την ίδια στιγμή μικρότερα drones αυτοκτονίας, εξοπλισμένα με δίχτυα για την παγίδευση εχθρικών αεροσκαφών και άλλα βομβαρδιστικά drones παρείχαν προστασία, συνόδευαν το drone που έκανε την αεροδιακομιδή.

Advertisement

Όταν ο τραυματίας έφτασε με ασφάλεια στο σημείο εκκένωσης, ο διοικητής της μονάδας των drones του είπε μέσω ασυρμάτου: «Καλώς επέστρεψες στη Γη».

Ο τραυματίας διακομίστηκε λαμβάνει θεραπεία, ενώ υποβάλλεται και σε πρόγραμμα αποκατάστασης, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο επικεφαλής της ταξιαρχίας, με το διακριτικό «Ναπάλμ», χαρακτήρισε την επιχείρηση ιστορική, υπογραμμίζοντας ότι ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή στις διακομιδές τραυματιών από εμπόλεμες ζώνες.

Advertisement

«Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός. Σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο στην εκκένωση των τραυματιών, στο οποίο θα φτάσουμε όλοι κάποια στιγμή. Τώρα αρχίζει η σοβαρή, συστηματική δουλειά, ώστε τέτοιες αποστολές να πραγματοποιούνται τακτικά», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Gurzuf Defence, Ρόμαν Τσιμπαλιούκ, περιέγραψε την επιχείρηση ως εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις αναζητούν ενεργά τα συγκεκριμένα αεροσκάφη.«Ήταν μια εξαιρετικά επικίνδυνη και περίπλοκη επιχείρηση. Κάθε διαθέσιμο μέσο επιστρατεύτηκε. Το Ayudag χρησιμοποιήθηκε ως πλατφόρμα εκκένωσης, ενώ drones αυτοκτονίας FPV, drones με δίχτυα και άλλα βομβαρδιστικά παρείχαν προστασία στον στρατιώτη. Όπως πάντα, υπάρχουν μόνο δύο πιθανά αποτελέσματα: επιτυχία ή αποτυχία. Αυτή τη φορά, πετύχαμε», ανέφερε.

Advertisement