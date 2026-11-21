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Το φλεγόμενο πλοίο παρασύρθηκε στα φινλανδικά χωρικά ύδατα, με τις τοπικές αρχές να διαβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για την υπόλοιπη ναυσιπλοΐα.

Το υπουργείο Άμυνας της Φινλανδίας ενημέρωσε σχετικά το ΝΑΤΟ, ενώ επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία της περιοχής.

Παράλληλα, οι φινλανδικές αρχές εξετάζουν την πιθανή παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου από ρωσικό ελικόπτερο, η οποία ενδεχομένως συνδέεται με τις επιχειρήσεις διάσωσης του πλοίου.

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«Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος» εναντίον ενός ρωσικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο της Φινλανδίας, εντόπισε σήμερα ο φινλανδικός στρατός σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, το οποίο ενημέρωσε τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ σχετικά με το περιστατικό.

«Σήμερα το πρωί, οι φινλανδικές δυνάμεις άμυνας εντόπισαν μία επίθεση με ντρόουν εναντίον ενός ρωσικού φορτηγού πλοίου δυτικά του Σουουρσαάρι, δυτικά του Κόλπου της Φινλανδίας, εντός διεθνών υδάτων», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας σε ένα δελτίο Τύπου, χωρίς να διευκρινίζει την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

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🇺🇦⚔️🇷🇺 A Russian cargo ship bound for Kaliningrad, the Sparta II, caught fire in the Gulf of Finland on Saturday after what Russia says was a drone attack; Ukraine has not commented. Leningrad governor Alexander Drozdenko said two drones attacked the ship in international waters about three nautical miles from the Russian border and the crew is being evacuated. Finland’s Defense Ministry confirmed the attack happened in international waters, and the Border Guard said the burning ship drifted into Finnish territorial waters, is leading rescue and oil spill preparations, and sees no danger to other shipping. The Sparta II is owned by a Russian Defense Ministry-linked company and is under U.S. sanctions. Russia has not said who launched the drones, and there is no independent confirmation of the claim, so it is unclear whether this is a first for the Baltic. The incident adds to risks for shipping in the Gulf of Finland, though Finland says other traffic is not endangered. Sources: Finnish Border Guard, Finnish Defense Ministry, Reuters, ERR — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 21, 2026

Το πλοίο υπέστη ζημιές, πρόσθεσε το υπουργείο, το οποίο δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με το πλήρωμά του.

Σύμφωνα με τη συνοριοφυλακή της χώρας, μέλη της οποίας έσπευσαν αμέσως στο σημείο, το φορτηγό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες και παρασύρθηκε προς τα φινλανδικά χωρικά ύδατα.

«Αυτήν τη στιγμή δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για τα άλλα πλοία λόγω της κατάστασης», διευκρινίζεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Η Φινλανδία ενημέρωσε αμέσως το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο σχετικά με το περιστατικό, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

«Προσωρινοί περιορισμοί» εφαρμόστηκαν επίσης στον εναέριο χώρο και στη θαλάσσια περιοχή στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας.

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Υποψίες ότι ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε τον φινλανδικό εναέριο χώρο

⁠Υπάρχουν υποψίες ότι ένα ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε τον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας, προσθέτοντας πως η φερόμενη παραβίαση ενδέχεται να συνδέεται με τις επιχειρήσεις διάσωσης ή επιτήρησης που αφορούν φορτηγό πλοίο, το οποίο υπέστη ζημιές νωρίτερα την ίδια ημέρα στον Κόλπο της Φινλανδίας.

«Αυτή η φερόμενη παραβίαση του εναέριου χώρου θα μπορούσε να συνδέεται με επιχειρήσεις διάσωσης ή επιτήρησης που διεξήχθησαν έπειτα από ζημιές που υπέστη ένα φορτηγό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας Άντι Χακάνεν, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου.

Το ελικόπτερο εισήλθε σε βάθος 4,1 χλμ εντός του φινλανδικού εναέριου χώρου, διευκρίνισε το υπουργείο.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ