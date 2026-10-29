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Η παρέμβαση μιας λέαινας, η οποία επιτέθηκε στο αρσενικό λιοντάρι αναγκάζοντάς το να απομακρυνθεί, απέτρεψε τα χειρότερα για τους εργαζομένους.

Οι δύο φροντιστές κατάφεραν να διαφύγουν από τον χώρο χωρίς να υποστούν τραυματισμούς μετά την καθοριστική στάση του θηλυκού ζώου.

Το σχετικό βίντεο προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας κατά την επαφή με άγρια ζώα.

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα η ακριβής τοποθεσία ή η χρονική στιγμή κατά την οποία συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό.

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Τον τρόμο έζησε ένας φροντιστής ζώων, όταν ένα αρσενικό λιοντάρι τού επιτέθηκε, με μια λέαινα να παρεμβαίνει την κρίσιμη στιγμή, συμβάλλοντας στην απομάκρυνσή του.

Το βίντεο του περιστατικού κυκλοφόρησε στο Reddit, με ορισμένους χρήστες να υποστηρίζουν ότι καταγράφηκε σε ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας. Ωστόσο, η ακριβής τοποθεσία του συμβάντος δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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Στα πλάνα εμφανίζονται δύο φροντιστές μέσα στον χώρο όπου βρίσκονται ένα αρσενικό λιοντάρι και μια λέαινα. Τα δύο ζώα είναι ξαπλωμένα στο έδαφος, χωρίς να δείχνουν αρχικά σημάδια ανησυχίας. Ένας από τους εργαζομένους, ωστόσο, κοιτάζει επίμονα το αρσενικό λιοντάρι, όταν η κατάσταση αλλάζει απότομα.

Παρά το γεγονός ότι η κάμερα στρέφεται για λίγο σε άλλη κατεύθυνση, οι φωνές των τουριστών που παρακολουθούν τη σκηνή προδίδουν ότι κάτι έχει συμβεί. Όταν η εικόνα επανέρχεται, το λιοντάρι έχει ήδη ορμήσει στον φροντιστή, τον έχει ρίξει στο έδαφος και επιχειρεί να δαγκώσει το πόδι του.

Ο δεύτερος εργαζόμενος κινείται αμέσως προς το μέρος τους, όμως η παρέμβαση της λέαινας αποδεικνύεται καθοριστική. Το θηλυκό λιοντάρι πλησιάζει το ζευγάρι, πέφτει πάνω στο αρσενικό και το δαγκώνει στην ουρά, αναγκάζοντάς το να σηκωθεί.

Στη συνέχεια, μπαίνει ανάμεσα στο αρσενικό λιοντάρι και στους δύο φροντιστές, κατευθύνοντάς το μακριά τους. Τελικά, το ζώο απομακρύνεται από το σημείο, ενώ οι δύο εργαζόμενοι καταφέρνουν να διαφύγουν χωρίς να τραυματιστούν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τα σχόλια στα social media

Το περιστατικό προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να θέτουν ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες ασφαλείας και την παρουσία των εργαζομένων τόσο κοντά στα άγρια ζώα.

Άλλοι σχολίασαν με χιουμοριστική διάθεση τη συμπεριφορά της λέαινας, με έναν χρήστη να γράφει: «Νομίζω ότι άκουσα τη λέαινα να λέει “δεν μπορώ να σε πάω πουθενά”».

Το βίντεο επανέρχεται κατά καιρούς στο διαδίκτυο, παρότι είχε γίνει γνωστό ήδη από το 2022. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ακριβή ημερομηνία και την τοποθεσία του περιστατικού.