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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες γύρω από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), καθώς αυξάνεται ο αριθμός των πολιτικών στελεχών που προετοιμάζουν την ένταξή τους στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα ο Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιηθεί στα μέσα Ιουλίου. Ο ίδιος αναμένεται να γνωστοποιήσει τις προθέσεις του μέσα στις επόμενες ώρες, με στόχο την προσχώρησή του στο νέο κόμμα.

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Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στην ΕΛ.Α.Σ. έχει εγγραφεί και η Κατερίνα Νοτοπούλου, μετά την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα. Η παρουσία της στην εξέδρα κατά τη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης ερμηνεύεται ως ένδειξη επανενεργοποίησής της στην πόλη.

Ο κύκλος των προσχωρήσεων στην ΕΛ.Α.Σ. εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, στις 21 και 22 Νοεμβρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί ένας πρώτος μεγάλος αριθμός υποψηφίων για τις επόμενες εθνικές εκλογές.