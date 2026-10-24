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Μια ταινία κάθε Σάββατο προαναγγέλλει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο τις ειδήσεις της εβδομάδας.

Μια διαφορετική προσέγγιση στον σχολιασμό της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας επιλέγει ο Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας μια νέα εβδομαδιαία διαδικτυακή σειρά, στην οποία θα προτείνει κάθε Σάββατο μια κινηματογραφική ταινία με αφορμή γεγονότα που απασχόλησαν τη δημόσια συζήτηση.

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«Έχετε ακούσει τη φράση “Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες”; Κι όμως πολλές φορές η επικαιρότητα μας δίνει ειδήσεις και γεγονότα που θυμίζουν πλοκή κινηματογραφικής ταινίας», αναφέρει στην εισαγωγή του, εξηγώντας το σκεπτικό της νέας πρωτοβουλίας του.

Ο πρώην πρωθυπουργός διευκρινίζει ότι θα σχολιάζει την επικαιρότητα της εβδομάδας μέσα από τις κινηματογραφικές του επιλογές, αφήνοντας παράλληλα ένα ερώτημα για το κατά πόσο οι ομοιότητες ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα είναι πράγματι συμπτωματικές.

«Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις είναι απολύτως συμπτωματική», σημειώνει χαρακτηριστικά, κλείνοντας την εισαγωγή του με τη φράση «Είναι;».

Αναλυτικά:

«Έχετε ακούσει τη φράση «Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες»;

Κι όμως πολλές φορές η επικαιρότητα μας δίνει ειδήσεις και γεγονότα που θυμίζουν πλοκή κινηματογραφικής ταινίας. Με αφορμή την επικαιρότητα, λοιπόν, κάθε Σάββατο θα σας προτείνω μια ταινία αντί σχολίου. Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις, είναι απολύτως συμπτωματική.

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Είναι;

Σάββατο σήμερα. Ωραία μέρα για σινεμά. Από σήμερα και κάθε Σάββατο θα σχολιάζω την επικαιρότητα της εβδομάδας, προτείνοντάς σας μια κινηματογραφική ταινία. Τη βδομάδα που πέρασε είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις.

– «Ξεκίνησε μια υπόθεση φοροδιαφυγής μαμούθ σε μεγάλη αλυσίδα εστίασης»

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– «Καταγγελίες για παρεμβάσεις στην διαιτησία, χρηματισμούς και χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ»

– «Επιδότηση ύψους 200.000 ευρώ για την ανάπτυξη δραστηριότητας θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία έλαβε εταιρεία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα»

Δεν θα μπορούσα παρά να σας προτείνω τον Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Καλή θέαση!».

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