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Την διεξαγωγή Προγραμματικού Συνεδρίου στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου 2027 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) που συνεδρίασε την Παρασκευή σε διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή τομεαρχών και μελών του Οργανωτικού Γραφείου.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα, την εισήγηση του Γραμματέα Μίλτου Χατζηγιαννάκη και τις παρεμβάσεις των μελών της, η Πολιτική Επιτροπή αποφάσισε, εκτός της διεξαγωγής του Προγραμματικού Συνεδρίου, μέχρι τον Δεκέμβριο: Την σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ, του ανώτατου διαβουλευτικού οργάνου της Συμπαράταξης, στις 21 Νοεμβρίου 2026. Την διοργάνωση εκδήλωσης τον Νοέμβριο για τη Δικαιοσύνη και την άνοδο της ακροδεξιάς. Την διοργάνωση εκδήλωσης τον Δεκέμβριο – μήνας που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός – για την κατάσταση στην οικονομία και τον προϋπολογισμό.

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Ο Αλέξης Τσίπρας, παράλληλα, έγινε γνωστό, πως θα πραγματοποιεί κάθε εβδομάδα, έως τις γιορτές των Χριστουγέννων, εξορμήσεις σε διαφορετική περιφέρεια της χώρας. Μετά την Κρήτη, η επόμενη περιοδεία έχει προγραμματιστεί για τις 19 και 20 Οκτωβρίου στη Θεσσαλία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέλη και οι οργανώσεις του κόμματος υλοποιούν ήδη και προγραμματίζουν για το επόμενο διάστημα σειρά εκδηλώσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε όλη τη χώρα.

«Η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω. Θα έρθει από την κοινωνία. Όποιος θέλει να είναι μέρος αυτής της δουλειάς, εγγράφεται στο myelas.gr» είναι το μήνυμα που στέλνουν, χαρακτηριστικά, από την ΕΛ.Α.Σ.