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Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξέδωσε ανακοίνωση, με αφορμή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, «ο Αλέξης Τσίπρας ποντάρει στην συλλογική αμνησία», ωστόσο, όπως τονίζεται στην εν λόγω ανακοίνωση, «η ιστορία δεν ξαναγράφεται και η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας».

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Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Στο πλαίσιο του προσωπικού του rebranding, ο κ. Τσίπρας προφανώς ποντάρει στη συλλογική αμνησία.

Δυστυχώς για εσάς κύριε Τσίπρα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται.

Η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας.

Η υποτιθέμενη «πρώτη φορά Αριστερά» κατ’ επιλογήν του κ. Τσίπρα ήταν «δύο φορές αγκαλιά» με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο. Τόσο… αριστερά ήταν.

Συμμεριζόμαστε τον πολιτικό πανικό του κόμματος ΕΛΑΣ.

Ο κ. Τσίπρας σήμερα έπεισε και τον πιο καλοπροαίρετο απέναντι του ότι κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.

Ο πολιτικός που άνοιξε την πόρτα στα funds και συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, στη μη επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, ο χειροκροτητής του νόμου Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο πολιτικός συνεργάτης της Ακροδεξιάς του Π. Καμμένου και πολιτικός «χρυσός χορηγός» του κ. Μητσοτάκη έχει πια αποκαλυφθεί.

Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο και την τοξικότητα.

Ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος της χώρας πλέον ξέρει. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή σε πείσμα των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα και των συμφερόντων που τους στηρίζουν.