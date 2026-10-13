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Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι η στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί σοβαρά εμπόδια σε μια μελλοντική προοδευτική συνεργασία.

Ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού επικρίνει επίσης την επιλεκτική ευαισθησία των πολιτικών αντιπάλων, συγκρίνοντας τις αντιδράσεις για τον ίδιο με τις επιθέσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Τέλος, ο αρθρογράφος καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποσαφηνίσει τις προθέσεις του σχετικά με τις μελλοντικές πολιτικές συμμαχίες και την επιδίωξη της πολιτικής αλλαγής.

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Αφήνει αιχμές Ανδρουλάκη: «Με ποιους σκοπεύεις να πας»; διερωτάται ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα

Απάντηση δίνει ο Θανάσης Καρτερός στις αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ σχετικά με το αιχμηρό άρθρο του προς το πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη.

Με νέο άρθρο του επιχειρεί να ξεκαθαρίσει ότι οι παρεμβάσεις του εκφράζουν αποκλειστικά τις δικές του απόψεις, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι πίσω από την κριτική του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός.

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“Για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω, κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος”, σημειώνει χαρακτηριστικά ο αρθρογράφος και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι η στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα δυσχεραίνει τις προοπτικές συνεργασίας στον προοδευτικό χώρο. Παράλληλα, αναφέρεται στις σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με άλλες πολιτικές δυνάμεις, τις οποίες θεωρεί εξίσου προβληματικές ως προς τη συγκρότηση μιας προοδευτικής πλειοψηφίας.

“Για κοίτα τους -τους δημοκρατικούς πολίτες- λοιπόν και εξηγήσου, όπως λέει το άσμα: Με ποιους σκοπεύεις να πας και ποιους να αφήσεις; Πώς θα προκύψει η αλλαγή; Επ’ αυτών… νέφος”, γράφει ο Θανάσης Καρτερός.

Ο ίδιος στρέφεται και κατά όσων επέκριναν τη διατύπωση του προηγούμενου άρθρου του, υπενθυμίζοντας τους χαρακτηρισμούς που έχουν κατά καιρούς αποδοθεί στον Αλέξη Τσίπρα από πολιτικούς αντιπάλους του.

Μεταξύ αυτών αναφέρει τους χαρακτηρισμούς “ψεύτης, κωλοτούμπας, προδότης, ανθέλληνας, διαπλεκόμενος, διεφθαρμένος, ψευτράκος, κωλόπαιδο, τσογλάνι, διασπαστής, στήριγμα του Μητσοτάκη”.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Θανάσης Καρτερός θέτει ζήτημα διαφορετικής αντιμετώπισης των πολιτικών αντιπαραθέσεων, υποστηρίζοντας ότι οι αντιδράσεις για τη δική του διατύπωση δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη ευαισθησία απέναντι στους χαρακτηρισμούς που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον πρώην πρωθυπουργό.

“Αν αναρωτηθείς αν τους κινεί βλακεία ή σκοπιμότητα, πας σε ειδικό δικαστήριο ήθους. Αλλά δεν τρέχει τίποτα με τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς του Ανδρουλάκη για τον Τσίπρα”, επισημαίνει ο αρθρογράφος.