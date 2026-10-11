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Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σε γήπεδο μπάσκετ, χρησιμοποιώντας αθλητική ορολογία για να αναφερθούν στην εκλογική στρατηγική και την ανάγκη για επιτυχία στις κάλπες.

Ο πρώην πρωθυπουργός αξιοποίησε τη μεταφορά του δεύτερου γύρου στο άθλημα για να υπογραμμίσει την πολιτική του επιδίωξη σε ενδεχόμενη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Η ένταξη του γνωστού αθλητή στο κόμμα αποτελεί μια προσπάθεια προσέλκυσης αναγνωρίσιμων προσώπων εκτός του παραδοσιακού κομματικού μηχανισμού.

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Ένα γήπεδο μπάσκετ, δύο μπάλες, αρκετά σουτ και ένας διάλογος με χιούμορ και σαφείς πολιτικές αναφορές. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο για να ανακοινώσει τη νέα προσθήκη στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ): τον Άγγελο Κορωνιό, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες καλαθοσφαιριστές.

Ο πρώην πρωθυπουργός και ο άλλοτε αρχηγός του Περιστερίου και διεθνής μπασκετμπολίστας συναντήθηκαν στο παρκέ, με τον Κορωνιό να αναλαμβάνει τον ρόλο του δασκάλου στο μπάσκετ και τον Τσίπρα εκείνον του δασκάλου στην πολιτική.

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Το αποτέλεσμα είναι ένα προεκλογικό βίντεο στο οποίο τα δίποντα και τα τρίποντα αποκτούν πολιτικό περιεχόμενο, ενώ ο δεύτερος γύρος παραπέμπει στο ενδεχόμενο δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης.

«Εγώ θα σου μάθω μπάσκετ, εσύ τα μυστικά της πολιτικής»

Η συζήτηση ανάμεσα στους δύο αρχίζει με μια ανταλλαγή ρόλων. «Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ κι εσύ θα μου μάθεις τα μυστικά της πολιτικής», λέει ο Άγγελος Κορωνιός.

Ο Αλέξης Τσίπρας απαντά με χιούμορ: «Νομίζω ότι εσύ θα μάθεις πιο γρήγορα από μένα». Η ατμόσφαιρα παραμένει χαλαρή, με τον πρώην πρωθυπουργό να δοκιμάζει τις δυνατότητές του στο σουτ και τον Κορωνιό να κινείται στο γνώριμο περιβάλλον του γηπέδου.

Από τα δίποντα στα τρίποντα και από την πρώτη κάλπη στη δεύτερη

Η συζήτηση για τα σουτ, τους πόντους και την αποτελεσματικότητα αποκτά μια δεύτερη ανάγνωση: εκείνη της εκλογικής στρατηγικής. Ο Τσίπρας χρησιμοποιεί το μπασκετικό παιχνίδι για να αναφερθεί στον δεύτερο γύρο, λέγοντας: «Αν χάσω σε αυτόν τον γύρο θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω».

Η ατάκα παραπέμπει στην πολιτική επιδίωξη να διατηρηθεί ανοιχτή η προοπτική μιας δεύτερης κάλπης, ακόμη και εάν η πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης.

«Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ»

Ο Τσίπρας απευθύνει στον Κορωνιό την πολιτική πρόσκληση: «Πώς το βλέπεις, θα ’ρθεις στην ομάδα μας; Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ». «Είναι η ειδικότητά μου», απαντά ο παλαίμαχος άσος.

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Και όταν ο πρώην πρωθυπουργός τον ρωτά «Πάμε να τους νικήσουμε;», ο Κορωνιός απαντά καταφατικά.

Ο Άγγελος Κορωνιός έχει συνδέσει το όνομά του με το Περιστέρι, υπήρξε διεθνής με την Εθνική ομάδα και κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Η παρουσία του σηματοδοτεί μια προσπάθεια προσέλκυσης αναγνωρίσιμων προσώπων εκτός του παραδοσιακού κομματικού μηχανισμού.

Το πολιτικό μήνυμα πίσω από το μπασκετικό χιούμορ

Το βίντεο δεν περιορίζεται στην ανακοίνωση μιας υποψηφιότητας. Αξιοποιεί τον αθλητισμό, την αναγνωρισιμότητα του Κορωνιού και τον συμβολισμό της ομάδας για να μεταφέρει ένα ευρύτερο μήνυμα: η ΕΛΑΣ αναζητεί νέους συμπαίκτες, ενώ ο αρχηγός της παρουσιάζει τη νίκη ως κεντρικό εκλογικό στόχο.

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Ασφαλώς, άλλο τα τρίποντα μέσα στο γήπεδο και άλλο οι ψήφοι στην κάλπη. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνιακής επιλογής θα κριθεί στην πολιτική πράξη.

Προς το παρόν, ο Αλέξης Τσίπρας προσθέτει έναν πραγματικό πρωταθλητή στη δική του πολιτική ομάδα. Και μέσα από το μπασκετικό βίντεο υπενθυμίζει ότι, στη δική του εκλογική στρατηγική, το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί και σε δεύτερο γύρο.

Το ερώτημα είναι αν τα τρίποντα του Άγγελου Κορωνιού θα μεταφραστούν και σε πολιτικούς πόντους για την ΕΛΑΣ.

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