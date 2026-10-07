Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη στάση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα του καλωδίου τηλεπικοινωνιών.

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη στάση των ΗΠΑ απογοητευτική, υποστηρίζοντας ότι αποφεύγουν να πάρουν θέση για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του ότι οι επισκέψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση αμερικανικών εξοπλιστικών προγραμμάτων προς την Ελλάδα.

Αναφορικά με την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, ο κ.

Τσίπρας χαρακτήρισε την απόφαση της κυβέρνησης ως ιδιαίτερα τολμηρή και παρακινδυνευμένη.

Τόνισε ότι ο συμβολισμός του συγκεκριμένου χώρου δεν συνάδει με τις θέσεις του κινήματος MAGA για τη δημοκρατία.

Ο ίδιος επισήμανε πως η κυβέρνηση θα φέρει την ευθύνη εάν η τοποθέτηση του Αμερικανού αξιωματούχου καταστεί ιδεολογικά φορτισμένη και αμφισβητήσει τις δημοκρατικές αξίες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από τη σημερινή επικαιρότητα και την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα ξεκίνησε η συνέντευξη του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα στη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», ένα συνέδριο το οποίο διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα».

Εν πρώτοις ο πρώην πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι «είναι καλό πράγμα ο στρατηγικός διάλογος, ο οποίος επί κυβερνήσεώς μου εγκαθιδρύθηκε». Και συνέχισε: «Είναι ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου, με τη διαφορά ίσως ότι τότε αυτός ο διάλογος Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών γέννησε τον East Med, ο οποίος αργότερα πήγε στις καλένδες. Σήμερα το ζητούμενο δεν είναι αν συζητάμε, αν διεξαγάγουμε στρατηγικό διάλογο, αλλά ποια είναι τα αποτελέσματά του. Μέχρι σήμερα, ομολογώ ότι περιμένω να δω τις δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, αλλά οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών μου προξενούν προβληματισμό. Διότι στο καίριο ζήτημα του καλωδίου (να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο εάν περνάει, που δεν περνάει, από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσαι να ζητήσεις άδεια -εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας, σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα κι αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της). Και άκουσα από τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, και θα τα συζητήσουμε κατ’ ιδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν ‘λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση’. Αν ισχύει, είναι βαθιά απογοητευτικό».

Advertisement

Advertisement

Και, με την επιφύλαξη ότι μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη μέσα στη μέρα, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ είναι σε εξέλιξη, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημείωσε: «Η στάση είναι ‘νίπτω τας χείρας μου’, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό», αφού, προσέθεσε, «μιλάμε για κατάφωρη παραβίαση διεθνούς δικαίου».

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, «το ζήτημα αυτών των επισκέψεων δεν είναι μονάχα οι φωτογραφίες και οι ωραίες ομιλίες, είναι και το τι πραγματικά κερδίζει η χώρα. Μακάρι να πέφτω έξω, αλλά φοβάμαι ότι αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι ΗΠΑ που μάλλον επιδιώκουν την αγορά νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ελλάδα. Μακάρι, λέω να πέφτω έξω, αλλά εγώ θα περίμενα σήμερα μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου και του αναφαίρετου δικαιώματος της χώρας να προχωρήσει στην υλοποίηση του διεθνούς δικαίου υπερασπίζοντας τα συμφέροντά της».

Και, σε ένα επόμενο ερώτημα για την παραχώρηση της Πνύκας για τις ανάγκες της ομιλίας του Μ. Ρούμπιο, ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε ως εξής: «Αν δεν κάνω λάθος, μόνο μια φορά, το 1959, δόθηκε η δυνατότητα σε υπουργό ξένης κυβέρνησης να μιλήσει στη Πνύκα. Τον Γάλλο υπουργό Πολιτισμού τότε. Επί των ημερών μου είχα προσκαλέσει τον Γάλλο πρόεδρο, τον Μακρόν, να μιλήσει στη Πνύκα. Ήταν να μιλήσει και ο Ομπάμα, για λόγους ασφαλείας επέλεξε να πάει στο ‘Νιάρχος’. Προφανώς η Πνύκα έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, και θα ήθελα σήμερα να δω αν ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκφωνήσει μια ομιλία που θα λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα του σημείου, τον συμβολισμό αυτού του τοπόσημου. Η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε, και η δημοκρατία απειλείται από την άνοδο της ακροδεξιάς και από μια ακραία λογική, ακραία αντίληψη, για το ‘δίκαιο του ισχυρού’. Νομίζω ότι το πνεύμα της Πνύκας δεν συνάδει με την αντίληψη του ‘δίκαιου του ισχυρού’».

Κατά την παρουσία του στο συνέδριο του Βήματος, ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε για την επιλογή της Πνύκας, όπου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να μιλήσει το απόγευμα, και σημείωσε: «Δεν λέω εγώ “κακώς”. Λέω ότι είναι μια, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη, πολύ τολμηρή απόφαση». Όπως εξήγησε, η εκτίμησή του συνδέεται με τις θέσεις που έχουν εκφραστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ και το κίνημα MAGA αναφορικά με τη δημοκρατία.

Και, στη συνέχεια, «δεν λέω ότι κακώς (παραχωρήθηκε), λέω ότι είναι μια, αν θέλετε, ‘παρακινδυνευμένη’ απόφαση, πολύ τολμηρή απόφαση, δεδομένου ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το κίνημα MAGA που εκπροσωπεί, ο σημερινός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά καιρούς είχε τοποθετήσεις οι οποίες ήταν απολύτως οριακές σε σχέση με το θέμα της δημοκρατίας. Δεν συνάδει η δημοκρατία με την είσοδο στο Καπιτώλιο. ‘Αρα, βεβαίως, αν ο υπουργός Εξωτερικών μείνει αμιγώς στη θέση και στον ρόλο του ως υπουργός Εξωτερικών και δεν κάνει μια ιδεολογικά φορτισμένη τοποθέτηση, προφανώς δεν θα υπάρχει ζήτημα. Αν όμως συμβεί το αντίθετο, νομίζω ότι είναι μια τολμηρή επιλογή της κυβέρνησης που θα την χρεωθεί», κατέληξε.