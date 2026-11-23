Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφτηκε σήμερα 23/11 τη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, αποκτώντας τη δυνατότητα να μπει στη θέση του οδηγού ενός προσομοιωτή πυροσβεστικού οχήματος.

Σύμφωνα με το Kozan.gr, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής και ενημερώθηκε για τις πρακτικές μεθόδους εκπαίδευσης που ακολουθούνται.

Advertisement

Advertisement

Η πιο ιδιαίτερη στιγμή της επίσκεψης, πάντως, ήρθε όταν κάθισε στη θέση του οδηγού ενός προσομοιωτή πυροσβεστικού οχήματος.

Ο συγκεκριμένος προσομοιωτής χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των σπουδαστών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τον χειρισμό πυροσβεστικών οχημάτων, πριν κληθούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές απαιτήσεις του επαγγέλματος.