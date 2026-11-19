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Ο Αλέξης Τσίπρας τίμησε τον εκλιπόντα αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στις κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Συνασπισμού.

Παρά την κοινή παρουσία πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ορισμένοι πρωταγωνιστές του κόμματος διατήρησαν αποστάσεις μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι πραγματοποίησαν συναντήσεις με παρευρισκόμενους στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

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Πολιτικές προσωπικότητες και στελέχη από ολόκληρο το φάσμα της Κεντροαριστεράς έδωσαν το «παρών» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης για τον Αλέκο Φλαμπουράρη, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, στις 18 Νοεμβρίου 2025.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ. Ανάμεσά τους βρέθηκαν ο Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπέττυ Μπαζιάνα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και η επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου.

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Παρά την κοινή παρουσία τους στον ίδιο χώρο, οι σχέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών της εκδήλωσης παρέμειναν σε διακριτικές αποστάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς κινήθηκαν σε διαφορετικά σημεία της αίθουσας, χωρίς να ανταλλάξουν χειραψίες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνδεόταν με τον εκλιπόντα με στενή προσωπική σχέση και πολυετή πολιτική και φιλική διαδρομή, επέλεξε να απευθυνθεί στους παρευρισκόμενους με μια χαρακτηριστική αναφορά: «Σύντροφοι και συντρόφισσες από τα παλιά και τα καινούρια, ο Αλέκος μας ξανασμίγει πάλι».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ αυτών ήταν οι Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης, Χάρης Δούκας και Δημήτρης Μάντζος, οι οποίοι είχαν θερμές χειραψίες τόσο με τον Αλέξη Τσίπρα όσο και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο Πνευματικό Κέντρο βρέθηκαν, επίσης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης, καθώς και οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, Έφη Αχτσιόγλου, Όλγα Γεροβασίλη, Νίκος Φίλης, Θεανώ Φωτίου, Ράνια Σβίγκου, Σία Αναγνωστοπούλου, Τασία Χριστοδουλοπούλου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Γιάννης Μουζάλας.

Το «παρών» έδωσαν ακόμη ο παραιτηθείς βουλευτής Γιώργος Καραμέρος, οι Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, οι πρώην υπουργοί της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Κώστας Ζουράρις και Τέρενς Κουίκ, καθώς και οι Γιάννης Σαρακιώτης, Στέλιος Παππάς, Στέφανος Τζουμάκας, Γιάννης Μπουλέκος, Μάκης Μπαλαούρας, Άννα Νταλάρα και Λάμπης Ταγματάρχης. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης.

Στην εκδήλωση μίλησαν οι Ρήγας Αξελός, Γιάννης Μπαλάφας και Γιάννης Μαντζουράνης, καθώς και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών της περιόδου 1967-1974 (ΣΦΕΑ).

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Τσίπρας: Ο Αλέκος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις κρίσιμες στιγμές του ΣΥΡΙΖΑ

Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή του Αλέκου Φλαμπουράρη στην πορεία του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στις σημαντικές αποφάσεις που οδήγησαν στην ανάληψη της διακυβέρνησης από την Αριστερά.

«Ο Αλέκος έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε όλες τις κρίσιμες στιγμές του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις και φυσικά στην υπόθεση της κυβέρνησης της Αριστεράς. Ήταν από τους πρώτους που αφουγκράστηκε τη στροφή της κοινωνίας. Από τους πρώτους που προέβλεψε την πιθανότητα να κυβερνήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε τον Αλέκο Φλαμπουράρη ως έναν άνθρωπο δοτικό, πρακτικό και οραματιστή, που δεν εγκλωβιζόταν σε δογματισμούς και αναλάμβανε να διεκπεραιώσει ακόμη και τις πιο απαιτητικές πολιτικές αποστολές.

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Ξεχωριστή θέση στην αναφορά του είχε η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα να αναδεικνύει τη συμβολή του Φλαμπουράρη σε κρίσιμα ζητήματα, από τη διαχείριση της κρίσης ρευστότητας το καλοκαίρι του 2015 μέχρι την προσφυγική κρίση και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, στάθηκε στην πολιτική και ηθική παρακαταθήκη του εκλιπόντος, εστιάζοντας στην εντιμότητα, την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, την αλληλεγγύη και τη διαρκή μέριμνα για τους πιο αδύναμους.

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