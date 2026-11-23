Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε τροχιά οργανωτικής προετοιμασίας για το Ιδρυτικό της Συνέδριο, το οποίο προγραμματίζεται για το τέλος Φεβρουαρίου, εισέρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Στο Εθνικό Συμβούλιο που θα συγκληθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου θα αποφασιστεί ο οδικός χάρτης του Ιδρυτικού Συνεδρίου. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα οριστούν οι διαδικασίες και οι ημερομηνίες, τα όργανα που θα έχουν την ευθύνη για την διοργάνωση του συνεδρίου, ο τρόπος που εκλέγονται οι σύνεδροι, η δομή του Συνεδρίου και τα όργανα που θα εκλεγούν από τους συνέδρους.

Advertisement

Advertisement

Σε αυτό το πλαίσιο, το επόμενο διάστημα τρεις επιτροπές – Προγράμματος, Καταστατικού, Θέσεων – θα αναλάβουν να διαμορφώσουν το σχέδιο Προγράμματος, τις θέσεις του Ιδρυτικού Συνεδρίου και το σχέδιο Καταστατικού, που θα συζητηθούν και θα εγκριθούν από το Σώμα του Συνεδρίου.

Παράλληλα, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα έχει την ευθύνη των διαδικασίων και των αποφάσεων όλης της πορείας από τον προσυνεδριακό διάλογο έως το ίδιο το Ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛ.Α.Σ.

Το Σώμα του Συνεδρίου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αναμένεται να συγκροτηθεί από 5.000 συνέδρους. Η εκλογή τους θα γίνει από τα μέλη της ΕΛ.Α.Σ. στις οργανώσεις του κόμματος με κάλπες που θα στηθούν σε όλη την Ελλάδα αλλά και ηλεκτρονικά καθώς το διαδίκτυο, όπως αναφέρουν από την Αμαλίας, αποτελεί ήδη εργαλείο με το οποίο η πλειοψηφία των μελών της Συμπαράταξης είναι εξοικειωμένη.

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και για έναν επιπρόσθετο λόγο η επικείμενη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης το προσεχές Σάββατο. Και αυτό καθώς στην συνεδρίαση θα εγκριθούν και θα ανακοινωθούν πάνω από 50% των υποψηφίων βουλευτών της ΕΛ.Α.Σ. στην επαρχία, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την έναρξη του επόμενου κεφαλαίου, αυτού της σταδιακής συγκρότησης του εκλογικού της ψηφοδελτίου στον δρόμο προς τις εθνικές κάλπες.

Στη Δυτική Μακεδονία ο Τσίπρας

Σε αυτή την συνθήκη, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το μπαράζ περιοδειών στην Ελλάδα. Τη Δυτική Μακεδονία θα επισκεφθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σήμερα Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και αύριο Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν από την Αμαλίας, την περιοχή, δηλαδή, που ηλεκτροδότησε επί δεκαετίες ολόκληρη τη χώρα, και είδε το πραγματικό της ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 18% την περίοδο 2019–2024, καταγράφοντας τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μεταξύ 244 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της περιοδείας, ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με αγρότες στους Πύργους και στην συνέχεια θα επισκεφθεί τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων με εκπροσώπους των εργαζομένων («ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»), των συνταξιούχων ΔΕΗ Εορδαίας και των απολυμένων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην προστασία της απασχόλησης, τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης και τη διατήρηση της λιγνιτικής λειτουργίας της Πτολεμαΐδας V όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, στο πλαίσιο μιας πραγματικά δίκαιης μετάβασης. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. το απόγευμα θα συνομιλήσει με μέλη και φίλους της Συμπαράταξης στην Πτολεμαΐδα.

Την Τρίτη Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί την Καστοριά και τη Νεάπολη (Κοζάνη) για συναντήσεις στο Συνεταιριστικό Τυροκομείο με αγροτοκτηνοτρόφους και μεταποιητές, ενώ θα έχει επαφές στον Συνεταιρισμό Αγροτικών και Δημητριακών Προϊόντων καθώς και με εκπροσώπους των Δασικών συνεταιρισμών. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Φλώρινα όπου θα συναντήσει και θα συζητήσει με πολίτες.

Στο κλιμάκιο της ΕΛ.Α.Σ. θα συμμετέχουν και η αναπληρωτής τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Βανέσσα Κατσαρδή και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος.