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Στην ευθεία σύγκριση ανάμεσα στην ασκούμενη οικονομική πολιτική και το πρόγραμμα – και όχι απλώς εξαγγελίες, όπως επεσήμανε – της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα του 5ου Οικονομικού Συνεδρίου της «Ναυτεμπορικής».

Ξεκίνησε, ωστόσο, την ομιλία του από μια πολιτική παρατήρηση: προϋπόθεση της «νέας αρχιτεκτονικής» της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε, είναι η πολιτική αλλαγή. Διότι, όπως επιχειρηματολόγησε, «μια 3η τετραετία Μητσοτάκη καμία ελπίδα δε θα φέρει, παρά μόνο διαιώνιση της στασιμότητας, διεύρυνση των ανισοτήτων και κανονικοποίηση της διαφθοράς».

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Λέγοντας επίσης ότι «υπάρχουν δύο Ελλάδες, η Ελλάδα των δεικτών, των πλεονασμάτων και των αναβαθμίσεων, και η Ελλάδα που μετράει τι της μένει στο τέλος του μήνα», υπογράμμισε τη διαφορά του από τη Ν.Δ.: «Η κυβέρνηση μιλά για την πρώτη. Εμείς ερχόμαστε να μιλήσουμε και για τις δύο».

Στα της σημερινής οικονομικής πολιτικής, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δήλωσε:

Οι μισθοί έχουν χάσει τη μάχη με τις τιμές.

Η ακρίβεια δεν είναι μόνο εισαγόμενη.

Το ενεργειακό σοκ είναι μεν κοινό για όλη την Ευρώπη, «η διαφορά όμως είναι ελληνική και έχει όνομα: κλειστές αγορές και μια κυβέρνηση που δεν τολμά να τις αγγίξει».

Οι πολίτες πληρώνουν «περισσότερους φόρους από όσους χρειάζεται το κράτος, και παίρνουν πίσω ένα μέρος τους σαν δώρο, όταν το επιτρέπει το εκλογικό ημερολόγιο».

Όσο για τις έκτακτες ενισχύσεις, αυτές εξανεμίζονται στην επόμενη ανατίμηση, συμπλήρωσε.

Αντιθέτως, συνέχισε, «μια κυβέρνηση που απαντά στην καθημερινή δυσκολία με εκθέσεις οίκων αξιολόγησης, έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία. Άλλωστε, ακόμη κι αυτές, μας κρατούν στον προθάλαμο και έχουν αρχίσει να επισημαίνουν τα διαρθρωτικά προβλήματα».

Στον αντίποδα βρίσκεται η πρόταση του κόμματός του και, όπως ανέφερε, «τον Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη δεν κατέθεσα ένα πρόγραμμα, αλλά ένα άλλο όραμα για τη χώρα».

Για την κατάθεση από την ΕΛΑΣ, στις αρχές Νοεμβρίου, δέκα προτάσεών της στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, παρατήρησε: «Προς ώρας, μόνον εμείς (καταθέσαμε). Ουδείς άλλος. Για να συνεννοούμαστε. Όταν κάθε μέτρο έχει κόστος, χρονοδιάγραμμα και νομοθετική διάταξη, τότε μιλάμε για πρόγραμμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά εξαγγελίες. Και σας διαβεβαιώνω η ΕΛΑΣ έχει πρόγραμμα και όχι εξαγγελίες», είπε στο ακροατήριό του.

Στη συνέχεια, ο Αλ. Τσίπρας επανέλαβε «τέσσερεις κρίσιμες προτεραιότητες του προγράμματός μας»:

Το κόστος ζωής.

Ένα κράτος που στέκεται δίπλα στον πολίτη.

Η προσιτή στέγη.

Η μικρή επιχείρηση.

Κλείνοντας, ο Αλ. Τσίπρας διαβεβαίωσε: «Δεν ζητάμε λιγότερη αγορά. Ζητάμε μια αγορά με κανόνες και ένα κράτος που στέκεται στο πλευρό της πλειοψηφίας και όχι των λίγων».