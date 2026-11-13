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Ζητά την απομάκρυνση της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές της ευνοούν τα κομματικά στελέχη και αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά συστημικά προβλήματα της χώρας.

Παράλληλα, η κυρία Κουφονικολάκου απαιτεί πλήρη ενημέρωση για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση σχετικά με το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, εκφράζοντας ανησυχία για την τουρκική παρουσία στην περιοχή.

Τέλος, προτείνει τη θεσμοθέτηση προστασίας της πρώτης κατοικίας και αυστηρότερη εποπτεία στα funds, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ευθύνες για την έξαρση των μεταβιβάσεων ακινήτων.

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Ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης φεύγει από την κυβέρνηση, όμως για την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου η υπόθεση δεν κλείνει, αλλά τώρα ανοίγει. Στη συνέντευξή της στον Αντώνη Φουρλή, η ίδια βλέπει να εξελίσσεται μπροστά στους πολίτες αυτό που χαρακτηρίζει «σίριαλ διαφθοράς» και ο Τσαβδαρίδης είναι «ένα επεισόδιο από αυτό το σίριαλ».

Την ίδια ώρα, καθώς πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο το γαλλικό ερευνητικό σκάφος που προετοιμάζει την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ επιμένει ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει την αντιπολίτευση και να μιλήσει δημόσια για όσα ειπώθηκαν από την γαλλική πλευρά προς τηνΤουρκία.

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«Σύστημα βαθιάς διαφθοράς» – «Να φύγει η κυβέρνηση»

Η Θεώνη Κουφονικολάκου απαριθμεί υποθέσεις που θεωρεί ότι αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση καλύπτει την διαφθορά, επικαλούμενη τα παραδείγματα «των Τεμπών», «των υποκλοπών», «του ΟΠΕΚΕΠΕ» και προσθέτει τα ονόματα Λιόλιου, Κουλκουδίνα, Μπεκίρη, Τριαντόπουλου «και τώρα εσχάτως του κυρίου Τσαβδαρίδη». Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντί να διορθώνει τις συστημικές αδυναμίες «επιχειρεί να τις εκμεταλλευτεί» και ότι επιδιώκει, «μεθοδικά, συστηματοποιημένα», μια «ψυχολογική χειραγώγηση» με το μήνυμα «δεν είναι τόσο τρομερή διαφθορά».

Όταν ευνοούνται τα κομματικά παιδιά και δεν βρίσκεται ποτέ θέση για τα παιδιά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, λέει, «τότε έχω ένα σύστημα βαθιάς διαφθοράς. Αυτό είναι η διαφθορά». Και η απάντηση στο ερώτημα αν η αποχώρηση από την κυβέρνηση – στην περίπτωση Τσαβδαρίδη, ως παράδειγμα – αρκεί, απαντά κατηγορηματικά: «Η λύση είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Όπως ζητάει το 74% των πολιτών».

«Αδωνισμός» και ονοματεπώνυμα

Στην κόντρα με την κυβέρνηση για το ποιος έχει «ονοματεπώνυμα», ώστε να τεκμηριώνει τις κατηγορίες περί διαφθοράς, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απαντά απαριθμώντας υποθέσεις (βλέπε και παραπάνω) και ζητά η δικαιοσύνη να δουλέψει «απερίσπαστη. Ανενόχλητη», κάτι που, όπως λέει, σήμερα δεν συμβαίνει. Και επιστρέφει στην κυβέρνηση το ερώτημα που διατυπώνεται από τη ΝΔ με στόχο τον Αλέξη Τσίπρα: όταν ζητά κανείς τρία ονόματα από τη διακυβέρνηση 2015-2019, δεν βρίσκονται «γιατί δεν υπάρχει τίποτα».

Η κυβερνητική τακτική, κατά την ίδια, είναι σταθερή: «πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα» σε κρίσιμα ορόσημα, όπως όταν ανακοινώνεται ο πληθωρισμός ή όταν αποδομείται το αφήγημα των επιτυχιών. «Εμείς το λέμε αδωνισμό», σημειώνει, και αναφέρει δηλώσεις Κυρανάκη και Γεωργιάδη και την επαναφορά μιας υπόθεσης που, όπως υποστηρίζει, έχει ήδη μπει στο αρχείο.

Το καλώδιο και η γαλλική ρηματική διακοίνωση

Στο μέτωπο του καλωδίου η Κουφονικολάκου ζητά να δοθεί η ρηματική διακοίνωση «σε εμάς, στα κόμματα της Αντιπολίτευσης», ώστε να γίνει γνωστό «τι ακριβώς έχει αναφερθεί». Λέει ότι υπάρχουν πληροφορίες για διακοίνωση της γαλλικής πλευράς που «φαίνεται να παίρνει ίσες αποστάσεις» σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, και ότι «θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις». Προειδοποιεί ότι τέτοια έγγραφα μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέλλον και από το Διεθνές Δικαστήριο.

Για την κυβερνητική γραμμή ότι πρόκειται για απλή ενημέρωση από την γαλλική πλευρά προς την Τουρκία, η απάντησή της είναι αιχμηρή: ένα έργο «παγωμένο δύο χρόνια, υπό την απειλή θερμού επεισοδίου, δεν είναι ζήτημα ενημέρωσης, υπογραμμίζει. Το συμπέρασμά της: «η Τουρκία κατοχυρώνει έναν ρόλο στην περιοχή». Και προτείνει προς την Ευρώπη: «χρειάζεται και το καρότο και το μαστίγιο».

Άρθρο 23: «Το τσουνάμι των μεταβιβάσεων»

Για τον ισχυρισμό Πιερρακάκη ότι τα funds και οι servicers ήρθαν επί Τσίπρα, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απαντά ότι τα funds ήρθαν το 2003, ότι ο νόμος 4354 του 2015 έθεσε πλαίσιο προδιαγραφών που δεν επέτρεψε πολλές μεταβιβάσεις και ότι από το πρόγραμμα «Ηρακλής» του 2019 και μετά, με την εγγύηση του δημοσίου, προκύπτει «αυτό το τσουνάμι των μεταβιβάσεων». Προσθέτει ότι η ΝΔ «κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας».

Η πρότασή της είναι να «θεσμοθετήσουμε εκ νέου την προστασία της πρώτης κατοικίας» με διευρυμένα κριτήρια και «αυστηρό πλαίσιο εποπτείας» για funds και servicers. Και προσθέτει: έλεγχο των Airbnb, αποσύνδεση της Golden Visa από τα ακίνητα, όριο στην αύξηση των ενοικίων και 50.000 νέες στεγαστικές επιλογές.