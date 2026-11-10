Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην Ήπειρο βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποιώντας διήμερη περιοδεία με επίκεντρο την επαφή με τους ανθρώπους της περιφέρειας και τα προβλήματα της παραγωγής.

Από τα Ιωάννινα και την Ελεούσα μέχρι το Ανατολικό Ζαγόρι και την Πρέβεζα, ο πρώην πρωθυπουργός συναντά πολίτες, αγρότες, κτηνοτρόφους και επαγγελματίες, ακούγοντας από κοντά τις αγωνίες και τις διεκδικήσεις τους.

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα, σε reel που κυκλοφορεί στα social media, τον βλέπουμε να αφήνει για λίγο τις πολιτικές συζητήσεις και να πιάνει δουλειά στο χωράφι, συμμετέχοντας στον ραβδισμό ελιών μαζί με αγρότες της περιοχής.