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Παράλληλα, προτείνει τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για τον καθορισμό εθνικής γραμμής αναφορικά με την υφαλοκρηπίδα και την προσφυγή στα διεθνή δικαστήρια για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο κ.

Μπουλέκος παρουσιάζει προτάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, ενώ επικρίνει έντονα τα στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, χαρακτηρίζει τις επερχόμενες εκλογές ως αναμέτρηση πολιτικής επιβίωσης για το κόμμα, δηλώνοντας παράλληλα την υποψηφιότητά του στην περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής.

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Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης – ακόμα και την ώρα που το γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo πλέει προς την Ανατολική Μεσόγειο – και ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει στην κυβέρνηση επίμονα το ερώτημα: «Γνώριζε η Αθήνα για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία; Και αν το γνώριζε, πώς την αποτιμά, ως θετική ή ως αρνητική εξέλιξη;»

Στη συνέντευξή του στον Αντώνη Φουρλή και τη HuffPost, ο γραμματέας Οργανωτικού, Γιάννης Μπουλέκος, επιμένει ότι το ζήτημα δεν είναι τεχνικό. Ζητά από την κυβέρνηση να ενημερώσει τα κόμματα για το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης και τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ολοκληρωθεί το έργο. Την ίδια ώρα προειδοποιεί ότι απέναντι βρίσκεται «μια αναθεωρητική δύναμη», η Τουρκία του Ερντογάν.

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Η συνέντευξη δεν μένει στην εξωτερική πολιτική. Ο Γιάννης Μπουλέκος απαντά στη συνέχεια για το άρθρο 23, τη στάση Τσίπρα και τη μάχη της επιβίωσης του κόμματός του…

Δικαστήρια για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, εθνική γραμμή για την υφαλοκρηπίδα

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ διαμηνύει ότι το κόμμα του δεν κάνει βήμα πίσω στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Επικαλείται τη Λωζάνη και υποστηρίζει ότι με την Τουρκία το μοναδικό ανοιχτό θέμα είναι η υφαλοκρηπίδα.

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής, λέει: προσφυγή στα διεθνή δικαστήρια, ώστε το «παράνομο μνημόνιο» να καταπέσει και δικαστικά. Ο Γιάννης Μπουλέκος απαντά αρνητικά στο ερώτημα, εάν αυτό μπορεί να οδηγήσει αυτομάτως σε προσφυγή και για την υφαλοκρηπίδα. Κάθε περίπτωση, λέει, κρίνεται αυτοτελώς. Ζητά όμως να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ώστε να χαραχθεί εθνική γραμμή για τη μοναδική εκκρεμότητα με την Άγκυρα. Επικαλείται και την… «σχολή Κοτζιά»: εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με το βλέμμα στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά με τη «μεγάλη εικόνα», σημειώνει.

«Άρθρο 23: Τόσο κακό άρθρο ούτε οι servicers δεν θα είχαν γράψει»

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Μπουλέκος χαρακτηρίζει την απόσυρση του άρθρου 23 του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών νίκη της κοινωνικής πίεσης και όχι «εξορθολογισμό». Η διάταξη θα επέτρεπε σε funds και servicers να οδηγούν σπίτια σε πλειστηριασμό χωρίς κανένα νόμιμο αποτέλεσμα, υποστηρίζει. «Τόσο κακό άρθρο ούτε οι servicers δεν θα είχαν γράψει», λέει, και ζητά να μάθει ποιο γραφείο το συνέταξε…

Για τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη περιόδου, υπενθυμίζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μηδενικό ΦΠΑ σε όλα τα βασικά είδη ανάγκης, τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης, τουλάχιστον για ένα χρόνο. Κατηγορεί όσους αρκούνται σε επιμέρους διορθώσεις ότι «γυρίζουν γύρω από την ατζέντα της ΝΔ» και δεν αναγνωρίζουν τον κοινωνικό θυμό, ο οποίος χωρίς πολιτικό σχέδιο κινδυνεύει να οδηγηθεί στην ακροδεξιά.

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«Αριστερή πολιτική με τα εργαλεία του καπιταλισμού»

Ο Γιάννης Μπουλέκος παρουσιάζει την κεντρική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ: να μετατραπεί ο ΕΝΦΙΑ σε εθνικό αναπτυξιακό ταμείο που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Επικαλείται αριθμούς που, όπως λέει, δείχνουν μια «βίαιη αναδιανομή πλούτου»: 700.000 ακίνητα στα χέρια funds και servicers, εκ των οποίων 345.000 σπίτια και 220.000 πρώτες κατοικίες. Προτείνει επίσης επανακρατικοποίηση ΕΛΠΕ, Εθνικής Τράπεζας και ΔΕΗ, και κοινωνική κατοικία με αξιοποίηση κλειστών σπιτιών. Ο ίδιος το περιγράφει ως «αριστερή πολιτική με τα εργαλεία του καπιταλισμού».

Προς το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαπιστώνει «αρκετές συμφωνίες» στο ιδιωτικό χρέος και τους πλειστηριασμούς, στέλνει ένα συγκεκριμένο μήνυμα: να ψηφίσει την εξεταστική επιτροπή για τα funds και τους servicers. Το προοδευτικό μέτωπο, επισημαίνει, δεν γίνεται με συμφωνίες κορυφής ούτε ως «αντι-Μητσοτάκης» μέτωπο, αλλά σε προγραμματική βάση. Για τον κατώτατο μισθό, ζητά συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Τσίπρας: «Ρίχνουν νερό στον μύλο του Μητσοτάκη»

Σκληρή κριτική ασκεί ο γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΑ προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα και σε όσους αποχωρούν από το κόμμα το τελευταίο διάστημα. Ο Γιάννης Μπουλέκος μιλά για «σχέδιο πολιτικής διάλυσης» του κόμματος, που σύμφωνα με τον ίδιο εκτυλίχθηκε επί εννέα μήνες και είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωσή του. Αναφέρεται στις αποχωρήσεις Καραμέρου, Ζαχαριάδη και Νοτοπούλου και ζητά από όσους αποχώρησαν να παραδώσουν τις έδρες τους. «Να σταματήσουν να ρίχνουν νερό στον μύλο του κυρίου Μητσοτάκη», λέει, και κατηγορεί ανεξαρτητοποιημένους βουλευτές ότι «παραμένουν στην αίθουσα της Βουλής ως βουλευτής Τσίπρα» εξυπηρετώντας στην πράξη άλλους σκοπούς.

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