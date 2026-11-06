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Τσίπρας εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους διαδηλωτές που αντιδρούν στις πολιτικές λιτότητας και υπερασπίζονται τα κοινωνικά και εργασιακά τους δικαιώματα.

Επισήμανε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς απαιτεί μια πειστική προοδευτική απάντηση στα κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν ανισότητες και ανασφάλεια στους πολίτες.

Τόνισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας με κοινή προτεραιότητα την κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη.

Υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ του ελληνικού και του γαλλικού λαού ως βάση για μελλοντικές κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις.

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Συνάντηση με τον δήμαρχο Παρισιού, Emmanuel Grégoire, πραγματοποίησε την Παρασκευή ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα.

Κατά τη συνάντηση, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις στο Παρίσι, υπογραμμίζοντας την αλληλεγγύη του στους εργαζομένους, στους νέους και στα συνδικάτα που υπερασπίζονται τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας. Τόνισε ότι οι διεκδικήσεις τους αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και η υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών περιορίζουν τις προοπτικές και εντείνουν την ανασφάλεια εκατομμυρίων πολιτών.

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Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. επισήμανε επίσης ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς απαιτεί, μαζί με τη σταθερή υπεράσπιση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων, μια πειστική προοδευτική απάντηση στα κοινωνικά προβλήματα. Υπογράμμισε ότι οι πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες και εγκαταλείπουν τους πιο ευάλωτους τροφοδοτούν την απογοήτευση και δημιουργούν έδαφος για τη ρητορική του φόβου, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ανάγκη ουσιαστικής συνεννόησης και συνεργασίας των δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας, με σεβασμό στις διαφορές τους και κοινή προτεραιότητα την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Αναφέρθηκε επίσης στον σημαντικό ρόλο που παίζει η ανάδειξη προοδευτικών δυνάμεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την προστασία των δημόσιων αγαθών, την προσιτή στέγη, την κοινωνική συνοχή και την παροχή ίσων ευκαιριών.

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ιστορικούς δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης του ελληνικού και του γαλλικού λαού, στους κοινούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία, καθώς και στη στήριξη που προσέφερε ο γαλλικός λαός στην Ελλάδα στις δύσκολες στιγμές της οικονομικής κρίσης. Όπως υπογράμμισε, αυτοί οι δεσμοί αποτελούν πολύτιμη βάση για νέες κοινές πρωτοβουλίες και για μια Ευρώπη που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των λαών της.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η αντιδήμαρχος Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Παρισίου, Audrey Pulvar, και ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου της ΕΛΑΣ, Δημήτρης Παπαγεωργίου.