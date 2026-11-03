Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάλεσε την αντιπολίτευση να στηρίξει το νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά δεκαέξι παρεμβάσεις υπέρ τους.

Ο υπουργός απέρριψε τις επικρίσεις για το άρθρο 23 και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των funds επί διακυβέρνησής του.

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την κατάθεση τροπολογίας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, με τη Μιλένα Αποστολάκη να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τον χρόνο κατάθεσης των μέτρων.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο αλλαγής της ρύθμισης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ήδη επαρκείς θεσμικές εγγυήσεις για τους δανειολήπτες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με φόντο όλα όσα έχουν προηγηθεί με την απόσυρση του επίμαχου άρθρου 23 για τους servisers αλλά και την ανακοίνωση δυο παρεμβάσεων υπερ των δανειοληπτών ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάλεσε την αντιπολίτευση να στηρίξει ένα «νομοσχέδιο θωράκισης της προστασίας των δανειοληπτών» και ταυτόχρονα επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ «έριξε το γάντι» και προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Το νομοσχέδιο εισάγεται το πρωί της Τετάρτης στην Ολομέλεια, εν μέσω σφοδρότατων αντιδράσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να έχει προαναγγείλει ήδη την κατάθεση τροπολογίας για την άμεση κατάργηση της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 23 και στις οφειλές του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Advertisement

Advertisement

Σε αυτή την συνθήκη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αφού πρώτα ανακοίνωσε δυο παρεμβάσεις υπέρ δανειοληπτών στην συνέχεια έβαλε στο στόχαστρο την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της «κρεσέντο συνωμοσιολογίας» ενώ, στην συνέχεια, στράφηκε κατά του Αλέξη Τσίπρα.

«Ακούω υπαινιγμούς “ποιος έγραψε το άρθρο 23, ποιοι το υπαγόρευσαν”» σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζοντας: «Ποιοι λέτε να μας το υπαγόρευσαν; Οι servicers στους οποίους επιβάλουμε πρόστιμα; Μήπως οι servicers μας ζήτησαν να τους επιβάλουμε προθεσμίες; Οι servicers ήρθαν και μας είπαν βάλτε μας περισσότερες υποχρεώσεις, περιορίστε τις απαιτήσεις μας;» και κατέληξε λέγοντας πως «όταν μια θεωρία συνωμοσίας χρειάζεται να αγνοήσει ολόκληρο το νομοσχέδιο για να σταθεί όρθια, τότε το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο νομοσχέδιο αλλά στην θεωρία» κάνοντας λόγο για ένα νομοσχέδιο που αποτελείται από 16 παρεμβάσεις υπέρ των δανειοληπτών.

Πιερρακάκης: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μεγάλος πατερούλης των funds στην Ελλάδα»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε αυτό το σημείο μάλιστα επιτέθηκε με σφοδρό τρόπο στον Αλέξη Τσίπρα. «Ακούω κάποιους να μιλούν σαν να μην κυβέρνησαν χθες» είπε αρχικά διευκρινίζοντας ότι απευθύνεται ιδιαίτερα στον Αλέξη Τσίπρα και λέγοντας στην συνέχεια πως «στο τέλος του Μαρτίου 2019, οι εταιρίες διαχείρισης είχαν ήδη αναλάβει δάνεια 18 δις ευρώ. Και μεικτή λογιστική αξία περίπου 8.5 δις ευρώ, επί Αλέξη Τσίπρα. Επί των ημερών Τσίπρα δεν ψηφίστηκαν απλώς οι νόμοι για τα funds είχαν ήδη μεταβιβαστεί δάνεια» και σχολίασε χαρακτηριστικά πως «ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μεγάλος πατερούλης των funds στην Ελλάδα», τονίζοντας πως επί ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόστηκαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, αλλά και εισήχθη το νομοθετικό πλαίσιο για λειτουργία των funds και των servicers.

«Καρφιά» Πιερρακάκη και προς το ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έβαλε στο στόχαστρο και το ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως «θα επιλέξετε το δρόμο της υπεύθυνης αντιπολίτευσης ή του εύκολου λαϊκισμού; Ποια κυβέρνηση φέρνει αυτά τα μέτρα; Και ποια αντιπολίτευση δεν ψηφίζει αυτές τις αποφάσεις; Η ώρα των συνθημάτων τελείωσε, η ώρα της ψήφου έφτασε και αυτή θα την κρίνουν οι πολίτες». Σχολίασε μάλιστα πως ορισμένοι «κουνάνε τα γκολπόστ», ζητώντας να αφαιρεθεί η αντίστοιχη ρύθμιση του επίμαχου άρθρου 23 και από την εξωδικαστικό μηχανισμό. «Αυτό δεν πρόκειται να γίνει», είπε προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν ουσιαστικές θεσμικές εγγυήσεις όσον αφορά στον εξωδικαστικό.

Μιλένα Αποστολάκη: «Γιατί τώρα, γιατί σήμερα έφερε αυτά τα δωράκια;»

Η Μιλένα Αποστολάκη, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στα «καρφιά» Πιερρακάκη μίλησε για προσπάθεια του υπουργού να διαχειριστεί την «άτακτη φυγή» με την απόσυρση του άρθρου 23, αλλά και το συνολικό πολιτικό πρόβλημα της κυβέρνησης. «Γιατί τώρα, γιατί σήμερα έφερε αυτά τα δωράκια; Μέχρι που επανέφερε τον μνημονιακό δικομματισμό που τον συμφέρει. Ο Αλέξης Τσίπρας κρίθηκε, οδήγησε τη χώρα στα βράχια», σχολίασε η Μιλένα Αποστολάκη, ενώ τόνισε πως «μαθήματα υπευθυνότητας» το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται.