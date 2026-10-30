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Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόσυρση της διάταξης ως νίκη του κινήματος των πολιτών και προειδοποίησε για τις συνέπειες μιας πιθανής επανεκλογής της παρούσας κυβέρνησης.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη στάση της Αστυνομίας απέναντι σε δημοκρατικούς πολίτες κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη.

Τσίπρας κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία να αντιδράσουν στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς βίας, ενισχύοντας τα δημοκρατικά ιδεώδη στα σχολεία.

Τέλος, απηύθυνε κάλεσμα για πολιτική αλλαγή μέσω ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων που θα στηρίζουν την κοινωνία και τους εργαζόμενους στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

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Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας στη κυβέρνηση Μητσοτάκη για το άρθρο 23 του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers – που τελικά απέσυρε το υπουργείο Οικονομικών – αλλά και για την στάση της Αστυνομίας στην συγκέντρωση Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη μιλώντας στην Ηλιούπολη, στη συνάντησή του με μέλη και φίλους της ΕΛΑΣ.

«Θέλω να σας το μεταφέρω, γιατί είναι μια είδηση που πρόσφατα, πριν από λίγες ώρες, βγήκε, ότι η Ελλάδα του αγώνα της αλληλεγγύης είχε μια νίκη σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης, μέσω του κυρίου Πιερρακάκη, επιχείρησε μια τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει της οποίας δίνονταν οι δυνατότητα στους σερβίστερ, στα funds, να μπορούν να προχωρούν σε πλειστηριασμούς και εξώσεις χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση. Βάση του ιδιωτικού συμφωνητικού της σύμβασης που είχαν συνάψει οι δανειολήπτες με τους πιστωτές.

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Και πήγε να το περάσει νύχτα, με μια τροπολογία να μην τον πάρει κανένας χαμπάρι» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας και συνέχισε λέγοντας: «Και μόλις πριν από λίγο άρον άρον απέσυραν το άρθρο 23 που έδινε τη δυνατότητα στους Έλληνες να προχωρούν δίχως δικαστική απόφαση σε πλειστηριασμούς. Αυτό είναι ένα μήνυμα για τη δύναμη που μπορεί να έχει το κίνημα των πολιτών, το κίνημα της αλληλεγγύης, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια προειδοποίηση για όλους εμάς: έρχεται η προεκλογική περίοδος, και φοβούνται το πολιτικό κόστος.

Φανταστείτε, αυτή η κυβέρνηση, με όλα όσα έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα, τα 7 αυτά χρόνια, σε λίγους μήνες να πάρει και μια τρίτη τετραετία. Φανταστείτε τι περιμένει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία για αυτό. Θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι ο αγώνας που δίνουμε δεν είναι ένας αγώνας ιδιοτέλειας, είναι ένας αγώνας κοινωνικής προσφοράς. Είναι ένας αγώνας για να στηρίξουμε την κοινωνία και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, γι’ αυτό και τον αγώνα μας αυτόν πρέπει να τον διεξαγάγουμε μέσα στην κοινωνία, στο πλάι της κοινωνίας, και από την κοινωνία να βγει η δυναμική της νίκης στις επόμενες εκλογές για την ΕΛ.Α.Σ.».

Ο Αλέξης Τσίπρας έστρεψε, μεταξύ άλλων, τα «βέλη» του στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και για τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη στη συγκέντρωση Κασιδιάρη.

«Ο καταδικασμένος για συμμετοχή και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, όχι κάποιος που μπήκε φυλακή για τις ιδέες του, αλλά ένας εγκληματίας που μπήκε φυλακή γιατί συμμετείχε σε μια εγκληματική οργάνωση που δολοφονούσε, που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα και του Σ. Λουγκμάν, που τραμπούκισε, τραυμάτισε δεκάδες πολίτες επειδή είχαν άλλο χρώμα στο δέρμα τους ή άλλες ιδέες. Αυτός, λοιπόν, ο εγκληματίας φόρεσε κοστούμι, φόρεσε γραβάτα, και έγινε μπούλης εγκληματίας. Ο νεοναζί. Γιατί ξέρει ο ναζισμός να καμουφλάρεται. Και πήγε να κάνει εκδήλωση τη μέρα του εορτασμού του “όχι στον φασισμό, στη Θεσσαλονίκη”».

Και σε αυτό το πλαίσιο ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε: «Το πιο προκλητικό, όμως, δεν είναι η δική του απόφαση. Το πιο προκλητικό είναι η απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να επιτρέψει σε αυτόν τον εγκληματία την ημέρα του «όχι στον φασισμό» να κάνει εκδήλωση και να στείλει τα ΜΑΤ έξω από την εκδήλωση, προκειμένου να προπηλακίσουν και να χτυπήσουν τους δημοκρατικούς πολίτες που διαδήλωναν ενάντια στον φασισμό. Θέλω, λοιπόν, να αποδώσω σήμερα από την συγκέντρωσή μας στην Ηλιούπολη, να προειδοποιήσω για τις ευθύνες του τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Δεν θα ανεχθούμε μια στάση μεροληπτική της κυβέρνησης απέναντι στους εγκληματίες, στους νεοναζί και στους φασίστες. Δεν θα ανεχθούμε και έχει μεγάλη ευθύνη για να προστατεύσει τους δημοκρατικούς πολίτες απέναντι στους φασίστες και τους νεοναζί».

Συνάντηση Μελών και Φίλων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Ηλιούπολη. Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί και θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα επεσήμανε για το ίδιο ζήτημα πως «την έκκληση αυτή, όμως, θέλω να την απευθύνω και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και στις δημοσκοπικές εταιρείες που έχουν επίσης με ίδια ευθύνη, διότι κάνει κανονικοποιούν την βία της ακροδεξιάς μέσα από την υπερβολική της προβολή και μέσα από τη δυνατότητα παρουσίας σε δημόσιο χώρο των εγκληματιών, νεοναζί. Κυρίως όμως θέλω να απευθυνθώ στους απλούς πολίτες, στους καθηγητές και στους δασκάλους, στα σχολεία μας, και να πω: μην επιτρέψετε να φωλιάσει στις σχολικές αίθουσες το αυγό του φιδιού. Πολεμήστε το, πολεμήστε το με τα όπλα που έχουμε και ξέρουμε να το πολεμάμε. Με τη γνώση της ιστορίας. Με την κριτική σκέψη. Με την αξιοπρέπεια. Και με την προσπάθεια να εμφυσήσουμε στα νέα παιδιά τα δημοκρατικά ιδεώδη».

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Κλείνοντας την ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως «θέλουμε, λοιπόν, και πιστεύουμε ότι δίπλα στους πολίτες, μαζί με τους πολίτες, μπορούμε τους επόμενους μήνες να κάνουμε πράξη το όραμα για την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αναγκαία αλλαγή πολιτικής.

Διότι δεν αρκεί απλά η εναλλαγή στις διακυβέρνηση. Αυτό που απαιτείται είναι μια πολιτική ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων που θα στηρίξουν την κοινωνία, θα στηρίξουν τους ανθρώπους της δουλειάς, θα δώσουν μια άλλη προοπτική για τον τόπο.

Σας καλώ, λοιπόν, να δώσουμε μαζί την όμορφη μάχη, ώστε αυτός ο χειμώνας να είναι ο τελευταίος χειμώνας με κυβέρνηση ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τόπο μας. Ως εδώ, λοιπόν. Αν το πιστέψουμε και αγωνιστούμε, θα το κάνουμε πράξη».

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