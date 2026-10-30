Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου "Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και άλλες διατάξεις" Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση απέσυρε το άρθρο 23 του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers μετά τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν το υπόλοιπο νομοσχέδιο, κατηγορώντας τα για υποκριτική στάση.

Η αντιπολίτευση, μέσω της Μιλένας Αποστολάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, χαρακτήρισε την κίνηση άτακτη φυγή και ζήτησε περαιτέρω τροποποιήσεις για την προστασία των δανειοληπτών.

Το επίμαχο άρθρο προέβλεπε τη μετατροπή της σύμβασης ρύθμισης σε εκτελεστό τίτλο, προκαλώντας φόβους για ευκολότερες κατασχέσεις και πλειστηριασμούς χωρίς δικαστική απόφαση.

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Σε μια κίνηση που δεν συνηθίζεται στο κοινοβουλευτικό τερέν προχώρησε η κυβέρνηση καθώς απέσυρε το άρθρο 23 του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers, πετώντας την ίδια στιγμή το μπαλάκι στην πλευρά της αντιπολίτευσης την οποία και κάλεσε να υπερψηφίσει όλα τα υπόλοιπα άρθρα του νομοθετήματος.

Μπροστά στα «πυρά» της αντιπολίτευσης, αλλά και την έντονη κριτική που δέχεται και εκτός Βουλής, για την ρύθμιση το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε – κατά την διάρκεια της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή – στην απόσυρση του επίμαχου άρθρου όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.

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«Το αποσύρουμε για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία από εσάς. Θα ψηφίσετε τα υπόλοιπα άρθρα; Σας προκαλούμε να τοποθετηθείτε. Θα μετρηθούμε όλοι. Έχετε πολιτικό θάρρος; Επιλέξτε. Θα συνεχίσετε να είστε υποκριτές και να πετάτε το κουβαδάκι πιο κάτω; Ή θα έρθετε να κάνουμε μια μεγάλη πολιτική συμμαχία ευεργετική για τους πολίτες;» είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος πετώντας το «γάντι» στην αντιπολίτευση και καλώντας την, παράλληλα, να σταματήσει να κρύβεται πίσω από «υπεκφυγές». Ο υφυπουργός Οικονομικών μάλιστα κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως «κόλλησαν» αναίτια στο άρθρο 23 με μοναδικό στόχο, όπως υποστήριξε το κυβερνητικό στέλεχος, τη δημιουργία εντυπώσεων.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος σημείωσε, ακόμα, πως το υπουργείο Οικονομικών «βάζει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι» στους servicers, επιβάλλοντάς τους συγκεκριμένους κανόνες, κανόνες οι οποίοι – όπως είπε ο υφυπουργός Οικονομικών – «βάζουν τέλος στην ασυδοσία».

Το επίμαχο άρθρο προβλέπει πως η σύμβαση ρύθμισης αποκτά χαρακτήρα εκτελεστού τίτλου, με όλες τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης να καταγγέλλουν πως ουσιαστικά επιτρέπει στους servicers και τα funds να επιβάλλουν κατασχέσεις και να επισπεύδουν πλειστηριασμούς με βάση μια ιδιωτική σύμβαση, χωρίς να έχει προηγηθεί δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής.

Μιλένα Αποστολάκη: «Άτακτη φυγή, η απόσυρση της προκλητικής διάταξης δεν είναι αρκετή»

Αμέσως μετά την απόσυρση της επίμαχης διάταξης η αρμόδια τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη μίλησε για «άτακτη φυγή» της κυβέρνησης που «πρώτα επιχειρεί να θεσμοθετήσει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ισχυρούς και στη συνέχεια, όταν προκαλούνται αντιδράσεις, υποχωρεί άτακτα».

«Η απόσυρση της προκλητικής διάταξης δεν είναι αρκετή» σημειώνει στη δήλωση της η Μιλένα Αποστολάκη ζητώντας, παράλληλα, από την ηγεσία του υπουργείου να προχωρήσει σε μια σειρά από τροποποιήσεις σε διατάξεις που, όπως καταγγέλει, «καθιστούν την σχέση οφειλέτη πιστωτή εξαιρετικά ετεροβαρή και δεν διασφαλίζουν μια πραγματική και βιώσιμη δεύτερη ευκαιρία για τον αδύναμο και συνεπή δανειολήπτη».

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Η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει μάλιστα πως«ο πρόεδρoς του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την απόσυρση της διάταξης, η οποία και επιβλήθηκε στην κυβέρνηση, μετά την παρέμβαση της αντιπολίτευσης και όσων φορέων τοποθετήθηκαν στην Επιτροπή».

Ανδρουλάκης: «Νομοθετούν τον εκβιασμό του δανειολήπτη»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει την απόσυρση του άρθρου, καταγγέλλοντας πως η διάταξη μετατρέπει ένα εργαλείο ρύθμισης όπως είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός, σε παγίδα για τους δανειολήπτες. «Νομοθετούν τον εκβιασμό του δανειολήπτη. Αντί να νομοθετήσουν την προστασία, η κυβέρνηση της ΝΔ νομοθετεί την περαιτέρω ομηρία» τόνισε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

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