Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του ιδρυτικού συνεδρίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τον Φεβρουάριο του 2027 μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος δημιουργίας της πρωτοβουλίας και ξεκινά η φάση της οργανωτικής συγκρότησης του φορέα.

Το συνέδριο θα αποτελέσει την αφετηρία για την οργάνωση του κόμματος με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και με στόχο την πολιτική αλλαγή.

Η επιτυχία του εγχειρήματος βασίζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στην κινητοποίηση των μελών και στη δημοκρατική συγκρότηση της παράταξης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τη διεξαγωγή του ιδρυτικού συνεδρίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) τον Φεβρουάριο του 2027 γνωστοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα από βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, που αφορούσε τη δημιουργία της πρωτοβουλίας, σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης φάσης, η οποία επικεντρώνεται στην οργανωτική της συγκρότηση.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, χαρακτήρισε το ιδρυτικό συνέδριο ως «αφετηρία της οργανωτικής μας συγκρότησης», αλλά και ως «το σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας».

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για το ιδρυτικό συνέδριο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Σε λίγες μέρες συμπληρώνουμε έξι μήνες από την γέννηση της ΕΛ.Α.Σ. Και αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ με όλες και όλους εσάς, τα μέλη της Συμπαράταξης, ορισμένες σκέψεις.

Θέλω πρώτα από όλα να σας ευχαριστήσω γιατί χάρη σε εσάς, τη συμμετοχή σας, τη στήριξή σας, πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Αναδιατάξαμε τους πολιτικούς συσχετισμούς και ξαναγεννήσαμε την ελπίδα για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που θα φέρει την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, μια χειροπιαστή αλλαγή της ζωή μας.



Τώρα όμως που ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος, ο κύκλος της δημιουργίας, έρχεται η ώρα να προχωρήσουμε στον επόμενο. Στον κύκλο της οργανωτικής μας συγκρότησης. Της διαμόρφωσης της Συμπαράταξής μας, σε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία, σε ένα εγχείρημα μακράς πνοής.

Αυτό απαιτεί οργάνωση και δράση παντού. Σε όλη την Ελλάδα, όπου άνθρωποι ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν και διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο. Η ΕΛ.Α.Σ. πρέπει να είναι εκεί. Δίπλα τους. Με τους ανθρώπους της και με τις οργανώσεις της.

Advertisement

Αυτό όμως δεν απαιτεί μόνο την κινητοποίηση των μελών μας, αλλά και τη δημοκρατική συγκρότηση του κόμματός μας.

Θέλω λοιπόν να μοιραστώ σήμερα μαζί σας την πρότασή μου να προχωρήσουμε με τόλμη στο επόμενο βήμα για τη Συμπαράταξή μας. Να οργανώσουμε το Ιδρυτικό μας Συνέδριο στα τέλη του επόμενου Φλεβάρη. Και να γίνει το βήμα αυτό, η αφετηρία της οργανωτικής μας συγκρότησης αλλά και το σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας.

Γιατί η νίκη δε θα έρθει μόνο από τις διακηρύξεις και τις θέσεις μας. Θα έρθει από τη καθεμιά και τον καθένα από εσάς. Από την κινητοποίηση των μελών και των φίλων μας. Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους, να προχωρήσουμε μαζί στο επόμενο κεφάλαιο στο νέο βιβλίο που ξεκινήσαμε να γράφουμε μαζί τον περασμένο Μάη.

Advertisement

Με τη δύναμη της συμμετοχής σας, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για μια προοδευτική νίκη.

Η Ελλάδα το έχει ανάγκη.

Η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να το κάνει πράξη.

Advertisement