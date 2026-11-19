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Και ξαφνικά έξι μήνες πριν τις εκλογές στήνεται μια εξεταστική επιτροπή στη Βουλή, η οποία θα αποτελέσει «πεδίο δόξης λαμπρό» για μετωπικές αντιπαραθέσεις, εντάσεις σε υψηλά ντεσιμπέλ, με την πόλωση να περισσεύει και συγκρούσεις όλοι εναντίον όλων – ακόμη και πρώην συντρόφων επί χρόνια στο ίδιο μετερίζι της Αριστεράς.

Η γενικευμένη μάχη εντός της Ολομέλειας, η οποία τελικά άναψε πράσινο φως στη διερεύνηση της υπόθεσης «κόκκινα δάνεια», των funds και των servicers από το 2015 μέχρι σήμερα δεν ήταν παρά μια πρόβα τζενεράλε για το τι θα επακολουθήσει τους επόμενους μήνες-«φωτιά». Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτή την στιγμή ο νούμερο 1 στόχος τόσο της ΝΔ όσο και της αντιπολίτευσης. Δεν λείπουν, όμως, την ίδια στιγμή και τα «συντροφικά μαχαιρώματα», λες και παρακολουθεί κάποιος τον «Πόλεμο των Ρόουζ»μεταξύ της Κουμουνδούρου και της Αμαλίας.

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Και αυτό καθώς η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετεί και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και την διακυβέρνηση της «πρώτης φόρας Αριστερά» στο κάδρο των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής. Οι – πάλαι ποτέ συντροφικές – αιχμές μπορεί για την ώρα να είναι διακριτικές, να βγαίνουν από την φαρέτρα και να διατυπώνονται με την δέουσα προσοχή αλλά «καρφώνονται» στην συζήτηση, καταγράφονται και κανείς δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει πως δημιουργούν, αυτές τις μέρες, κλίμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τους «ένωσε» όλους εναντίον του Τσίπρα

Η εικόνα και το κλίμα, σε αυτή την συνθήκη, που διαμορφώνεται στην πολιτική σκακιέρα αυτή την στιγμή έχει ιδιαίτερη σημασία. Μια ντρίμπλα του ΣΥΡΙΖΑ – αυτή της πρότασης εξεταστικής που κατάφερε και «πέρασε» από την Ολομέλεια – που εκμεταλλεύτηκε το ΠΑΣΟΚ για να μπει στο στόχαστρο ο Τσίπρας, αλλά και άλλες δυνάμεις που ποντάρουν πολλά στην αντιπαράθεση τους με την ΕΛ.Α.Σ. και τον αρχηγό της ενόψει εκλογών όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά ακόμη και η «γαλάζια» κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία δέχεται τα διαρκή «πυρά» του Τσίπρα για θέματα διαφάνειας και διαφθοράς.

Ο σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ στο κοινοβουλευτικό τερέν, σε κάθε περίπτωση, εξυπηρετεί, όπως καταγράφεται στους διαδρόμους της Βουλής, όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που θέλουν στην πορεία προς τις εθνικές κάλπες να έχουν ένα ανοιχτό μέτωπο με τον Τσίπρα, βάζοντας τον σε θέση απολογούμενου για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του για το μείζον κοινωνικό ζήτημα των κόκκινων δανείων και των πλειστηριασμών.

Ταυτόχρονα, όπως «βγαίνει» και αυτό μέσα από τα διάφορα «πηγαδάκια» στο περιστύλιο, ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην ηγέτη του κόμματος στον οποίον χρεώνουν την εκλογική ήττα του 2023 και όσα τραγελαφικά ακολούθησαν και οδήγησαν στη διάλυση του άλλοτε κυβερνώντος κόμματος.

Η Γεροβασίλη και ο «εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ»

Η Αμαλίας μπροστά σε όλα αυτά κρατούσε ερμητικά κλειστά τα χείλη της, ωστόσο, η… γραμμή άμυνας – και αντεπίθεσης – διατυπώθηκε δια στόματος Όλγας Γεροβασίλη. Με μια αιχμηρή δήλωση της, παρόλο που και η ίδια υπερψήφισε την εξεταστική, εξαπέλυσε σκληρά «πυρά» κατά του «εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ» για τη στάση του.

Αφού πρώτα κατήγγειλε απόπειρα συμψηφισμού της διακυβέρνησης Τσίπρα με εκείνη του Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε λόγο για τη συγκρότηση ενός «νέου αντι-Τσίπρα μετώπου», από το οποίο, όπως υποστήριξε η Όλγα Γεροβασίλη, μόνο ωφελημένος θα μπορούσε να βγει ο σημερινός πρωθυπουργός. Και έκλεισε την παρέμβασή της, δίνοντας, ωστόσο, τον τόνο για το επόμενο διάστημα με τους γνωστούς καβαφικούς στίχους πως «κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις».

Μια απάντηση, με άλλα λόγια, σε αυτά που είχαν προηγηθεί εντός της Ολομέλειας. Η Ρένα Δούρου είχε ξεκαθαρίσει πως η εξεταστική δεν πρόκειται να εξαιρέσει καμία κυβέρνηση. Ενώ, ο Νίκος Παππάς, ο άλλοτε στενότερος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα – ο οποίος θα συμμετέχει στην εξεταστική – είχε υποστηρίξει πως θα ήταν «πολιτικά ανήθικο» να εξαιρεθεί από την έρευνα η περίοδος 2015-2019, παραδεχόμενος, μάλιστα, πως τότε «έγιναν λάθη».

Ήδη το ερώτημα «θα κληθεί ο Τσίπρας να καταθέσει;» είναι αυτό που κυριαρχεί στο περιστύλιο της Βουλής. Η απάντηση μένει να καταγραφεί στις πρώτες συνεδριάσεις της εξεταστικής όταν θα καταρτιστεί και ο κατάλογος των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν…