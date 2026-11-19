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Αφορμή στάθηκε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια, η οποία περιλαμβάνει και τη δική του κυβερνητική περίοδο.

Ο πρώην πρωθυπουργός αποδοκίμασε τη λογική του πολιτικού συμψηφισμού, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του προστάτευσε την πρώτη κατοικία μεταξύ 2015 και 2019.

Παρά την κοινή παρουσία στελεχών και πρώην συνεργατών στην εκδήλωση, οι πολιτικές αποστάσεις μεταξύ των παρευρισκόμενων παρέμειναν εμφανείς και έντονες.

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Η εκδήλωση μνήμης για τον Αλέκο Φλαμπουράρη, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός πολιτικού μνημοσύνου με ισχυρούς συμβολισμούς. Παρουσίες από διαφορετικές πλευρές της Κεντροαριστεράς, παλιοί σύντροφοι, πολιτικές αποστάσεις και ένας Αλέξης Τσίπρας που δεν περιορίστηκε στις συγκινητικές αναμνήσεις για τον άνθρωπο που υπήρξε στενός συνεργάτης και πολιτικός του μέντορας.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα προς τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας μάλιστα στο ακροατήριο τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά.

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Αφορμή ήταν η πρωτοβουλία για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τη δράση των funds, με χρονικό ορίζοντα που ξεκινά από το 2015 και επομένως περιλαμβάνει και τη δική του κυβερνητική περίοδο.

Και εδώ ακριβώς άρχισε το πολιτικά ενδιαφέρον μέρος της βραδιάς.

Η αιχμή Τσίπρα μπροστά σε Δούρου και Παππά

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν κατονόμασε τους αποδέκτες της κριτικής του. Δεν χρειαζόταν, ωστόσο, να το κάνει για να γίνει αντιληπτό σε ποια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία αναφερόταν.

Κατηγόρησε όσους επιχειρούν, κατά την άποψή του, να παρουσιάσουν ως ισοδύναμες τις πολιτικές της κυβέρνησής του και της Νέας Δημοκρατίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Μίλησε για «παιχνίδι των εντυπώσεων και του συμψηφισμού», αποδοκιμάζοντας τη λογική που θεωρεί ότι βρίσκεται πίσω από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Η πολιτική βαρύτητα της παρέμβασης ήταν ακόμη μεγαλύτερη επειδή η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς είχαν υπερασπιστεί στη Βουλή την πρόταση για την Εξεταστική.

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Ουσιαστικά, ο Τσίπρας τούς απάντησε δημόσια, σε μια εκδήλωση όπου όλοι περίμεναν πρωτίστως έναν αποχαιρετισμό και μια αναδρομή στην πολιτική διαδρομή του Φλαμπουράρη.

Η Εξεταστική που άνοιξε νέο μέτωπο στον ΣΥΡΙΖΑ

Το πρόβλημα δεν είναι η διερεύνηση της λειτουργίας των funds ή των πλειστηριασμών. Είναι το γεγονός ότι η Εξεταστική καλείται να εξετάσει αποφάσεις από το 2015 μέχρι σήμερα.

Η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την ανάγκη να ελεγχθούν όλες οι κυβερνητικές περίοδοι, χωρίς εξαιρέσεις. Από την πλευρά του, ο Τσίπρας θεωρεί ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικό συμψηφισμό, παραγνωρίζοντας τις διαφορές ανάμεσα στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν.

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Είχε προηγηθεί η έντονη αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία, παρότι υπερψήφισε την πρόταση, διαφώνησε με τη λογική της εξίσωσης των κυβερνητικών περιόδων.

Πρόσθετη ένταση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Νίκος Παππάς είχε αφιερώσει την πρωτοβουλία στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Ο Φλαμπουράρης και η πρώτη κατοικία

Ο Αλέξης Τσίπρας αξιοποίησε μια δημόσια επιστολή του Φλαμπουράρη από τον Νοέμβριο του 2022 για να υπερασπιστεί το έργο της κυβέρνησής του.

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Υποστήριξε ότι την περίοδο 2015-2019 υπήρξε ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και προκάλεσε όσους αμφισβητούν αυτή την εικόνα να παρουσιάσουν συγκεκριμένα στοιχεία για πλειστηριασμούς.

Πρόκειται για τον ισχυρισμό του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος πρέπει να διακρίνεται από μια συνολική, ανεξάρτητη αποτίμηση των πλειστηριασμών και του νομοθετικού πλαισίου εκείνης της περιόδου.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τσίπρας συνέδεσε τη μνήμη του Φλαμπουράρη με τη σημερινή πολιτική διαφωνία για τα κόκκινα δάνεια.

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Μια συγκέντρωση της Κεντροαριστεράς με εμφανείς πολιτικές αποστάσεις

Η εκδήλωση είχε και μια δεύτερη πολιτική ανάγνωση. Άνθρωποι από διαφορετικές διαδρομές της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς βρέθηκαν στον ίδιο χώρο για να τιμήσουν τον Αλέκο Φλαμπουράρη.

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Όμως η κοινή παρουσία δεν σήμαινε και πολιτική επαναπροσέγγιση.

Όπως αναδεικνύεται και στο ρεπορτάζ της HuffPost, οι αποστάσεις ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα, τον Σωκράτη Φάμελλο και τη Ρένα Δούρου αποτέλεσαν χαρακτηριστικό στοιχείο της εκδήλωσης.

Η παρουσία τους στον ίδιο χώρο υπενθύμισε τις παλιές κοινές διαδρομές, αλλά και τις διαφορετικές πολιτικές επιλογές που ακολούθησαν.

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Ποιοι συμμετείχαν στην εκδήλωση

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ. Ανάμεσά τους βρέθηκαν ο Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπέττυ Μπαζιάνα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και η επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου.

Παρά την κοινή παρουσία τους στον ίδιο χώρο, οι σχέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών της εκδήλωσης παρέμειναν σε διακριτικές αποστάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς κινήθηκαν σε διαφορετικά σημεία της αίθουσας, χωρίς να ανταλλάξουν χειραψίες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ αυτών ήταν οι Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης, Χάρης Δούκας και Δημήτρης Μάντζος, οι οποίοι είχαν θερμές χειραψίες τόσο με τον Αλέξη Τσίπρα όσο και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο Πνευματικό Κέντρο βρέθηκαν, επίσης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης, καθώς και οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, Έφη Αχτσιόγλου, Όλγα Γεροβασίλη, Νίκος Φίλης, Θεανώ Φωτίου, Ράνια Σβίγκου, Σία Αναγνωστοπούλου, Τασία Χριστοδουλοπούλου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Γιάννης Μουζάλας.

Το «παρών» έδωσαν ακόμη ο παραιτηθείς βουλευτής Γιώργος Καραμέρος, οι Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, οι πρώην υπουργοί της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Κώστας Ζουράρις και Τέρενς Κουίκ, καθώς και οι Γιάννης Σαρακιώτης, Στέλιος Παππάς, Στέφανος Τζουμάκας, Γιάννης Μπουλέκος, Μάκης Μπαλαούρας, Άννα Νταλάρα και Λάμπης Ταγματάρχης. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης.

Στην εκδήλωση μίλησαν οι Ρήγας Αξελός, Γιάννης Μπαλάφας και Γιάννης Μαντζουράνης, καθώς και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών της περιόδου 1967-1974 (ΣΦΕΑ).

Η πολιτική παρακαταθήκη του Φλαμπουράρη

Παρά τις αιχμές, ο Αλέξης Τσίπρας αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του στην προσωπικότητα και την κυβερνητική δράση του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Θυμήθηκε τη γνωριμία τους από τα χρόνια της Νεολαίας του Συνασπισμού, τη στενή προσωπική σχέση που ανέπτυξαν και τις δύσκολες αποστολές που είχε αναλάβει ο Φλαμπουράρης ως υπουργός Επικρατείας.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις κρίσιμες ημέρες του δημοψηφίσματος του 2015, όταν ο στενός συνεργάτης του είχε αναλάβει τη διαχείριση εξαιρετικά δύσκολων καταστάσεων, αλλά και στην υπόθεση διάσωσης της αλυσίδας Μαρινόπουλος, με χιλιάδες θέσεις εργασίας να βρίσκονται τότε σε κίνδυνο.

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε τον Φλαμπουράρη ως πολιτικό που αναλάμβανε ευθύνες, αναζητούσε πρακτικές λύσεις και διατηρούσε σταθερή την προσήλωσή του στο δημόσιο συμφέρον.

Το μήνυμα που ξεπέρασε τα όρια του μνημοσύνου

Το ενδιαφέρον πλέον βρίσκεται στην επόμενη ημέρα.

Η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς υπερασπίζονται μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία που περιλαμβάνει στον έλεγχο και τη διακυβέρνηση Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός αντιδρά στον πολιτικό συμψηφισμό που θεωρεί ότι αυτή δημιουργεί.

Πίσω από τη διαφωνία για την Εξεταστική βρίσκεται και ένα ευρύτερο ερώτημα: πώς θα αξιολογηθεί η περίοδος 2015-2019 και ποια θέση θα έχει η πολιτική της παρακαταθήκη στη σημερινή Αριστερά;

Η εκδήλωση για τον Αλέκο Φλαμπουράρη έφερε ξανά κοντά ανθρώπους που κάποτε μοιράζονταν την ίδια κυβερνητική ευθύνη. Ταυτόχρονα, όμως, ανέδειξε ότι οι μεταξύ τους διαφωνίες παραμένουν ουσιαστικές.

Και ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να τις εκφράσει δημόσια, μπροστά σε δύο από τους βασικούς υποστηρικτές της Εξεταστικής.

Έτσι, το πολιτικό μνημόσυνο του Αλέκου Φλαμπουράρη δεν περιορίστηκε σε μια εκδήλωση μνήμης. Αποτέλεσε και μια ακόμη στιγμή δημόσιας αντιπαράθεσης για το παρελθόν και το μέλλον του χώρου.