Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και ενέργειας επιβαρύνουν σημαντικά το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επισημαίνοντας την έλλειψη σαφούς στήριξης στα εθνικά θέματα και τις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εκτίμησε ότι η κυβέρνηση θα υποστεί εκλογική φθορά λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά.

Τέλος, χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα που αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα, ενώ παρουσίασε το δικό του πολιτικό σχήμα ως τον κύριο εκφραστή του προοδευτικού χώρου με προοπτική μακράς διάρκειας.

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Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μέσω της ραδιοφωνικής συχνότητας «Παραπολιτικά 90,1». Η επίθεσή του αφορούσε, μάλιστα, δύο μέτωπα: την ακρίβεια αλλά και τα αποτελέσματα της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ξεκινώντας από το πρόβλημα της ακρίβειας, ο πρώην πρωθυπουργός παρατήρησε ότι δεν θα πρέπει να ξαφνιάζονται στη Ν.Δ. για το ότι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Έλληνες περνούσαν καλύτερα το 2019 από ό,τι σήμερα.

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Και, προς επίρρωσιν αυτού, προσκόμισε ενδεικτικό πίνακα τιμών, τότε και τώρα: «Θυμάστε πόσο είχε η αμόλυβδη βενζίνη όταν ήμουν πρωθυπουργός; 1,5 ευρώ, τώρα 2,2. Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης; 1,1 και τώρα 2 ευρώ. Πόσο είχε το ενοίκιο στο Παγκράτι; 700 ευρώ τότε και σήμερα 1.200. Πόσο έχει ο λογαριασμός του ρεύματος για μια τετραμελή οικογένεια σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων; 60 ευρώ τότε, ενώ τώρα έχει 120 ευρώ τον μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι αυξήσεις είναι της τάξης του 70, 60, 80, 100%», τόνισε, όταν η αύξηση του μέσου μισθού είναι της τάξης του 30%, συμπλήρωσε.

Μάλιστα, ο Αλ. Τσίπρας εκτίμησε ότι ο «πολύ δύσκολος χειμώνας» που έχουμε μπροστά μας θα διαμορφώσει τις επιλογές των πολιτών στην κάλπη, επιβαρυντικά για την κυβέρνηση δηλαδή. Συγκεκριμένα, «βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Το πιο πιθανό είναι να υποστεί μεγαλύτερη φθορά το επόμενο διάστημα, διότι η ακρίβεια που ζούμε, είναι πρωτοφανής».

Στην ενέργεια, επέμεινε στον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η ΔΕΗ για τη μείωση των λογαριασμών και επανέλαβε την κριτική του για τη σημερινή εικόνα της Επιχείρησης: «Κάνουν business, δίνουν bonus στους εαυτούς τους και δεν μιλάει κανείς. Έχετε ακούσει άλλο πολιτικό αρχηγό να μιλάει για τη ΔΕΗ;», διερωτήθηκε και επεσήμανε ότι η ΔΕΗ με το 50% των καταναλωτών έχει 170 εκατ. διαφημιστική δαπάνη, όταν όλες οι άλλες εταιρείες ενέργειας μαζί, με το υπόλοιπο 50% των καταναλωτών, έχει διαφημιστική δαπάνη περί τα 15 εκατ.

Για την επίσκεψη Ρούμπιο

Επικριτικός και ως προς την αποτίμηση της επίσκεψης του Μ. Ρούμπιο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είπε: «Θα περίμενε κανείς να ακούσουμε μια κουβέντα στήριξης στα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία και με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από πλευράς της. Δεν ακούσαμε τίποτα. Θα περίμενε κανείς έστω μια ενθαρρυντική θέση και στάση για τον αναγκαίο διάλογο με την Τουρκία, ώστε να λυθούν οι διαφορές μας στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, ή για τη στήριξη του πλαισίου Γκουτέρες για την επίλυση του Κυπριακού. Ακούσαμε τίποτα;», διερωτήθηκε και προσέθεσε:

«Και το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Κύπρο. Όπου, ως γνωστόν, δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από τα χωρικά μας ύδατα, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο». Με τη διευκρίνιση ότι ένα καλώδιο δεν είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου και ως εκ τούτου, υποστήριξε ότι ακόμη κι αν περνούσε μέσα από την τουρκική υφαλοκρηπίδα – που δεν περνάει – δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση. Ενώ σε άλλο σημείο, ο Αλ. Τσίπρας ζήτησε από τον πρωθυπουργό, σε συνέχεια των δηλώσεων του βουλευτή της Ν.Δ. Άγγελου Συρίγου, να εξηγήσει γιατί έγινε η υποχώρηση στην Κάσο.

Επιπροσθέτως, ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι επί ημερών της κυβέρνησής του ξεκίνησε ο ελληνο-αμερικανικός στρατηγικός διάλογος – «αναβάθμισα συνειδητά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ», ανέφερε – και επέμεινε ότι με εκείνον στο τιμόνι της χώρας γινόταν πραγματική διαπραγμάτευση, επί παραδείγματι για τη χρονική διάρκεια της αμερικανικής βάσης της Σούδας.

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Στον αντίποδα, σήμερα, διαπιστώνει μια υποχώρηση. Το 2016 – 2018 ήταν απαγορευμένη η συζήτηση για F35 στην Τουρκία, ήταν το παράδειγμα που έφερε μεταξύ άλλων. Εν κατακλείδι, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εξέφρασε την ελπίδα του αυτά που δεν ειπώθηκαν δημόσια, να έχουν ειπωθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες και να στηριχθεί η χώρα, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Αναφορικά με την ομιλία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ από το βήμα της Πνύκας διατύπωσε την ενόχλησή του για την αναφορά του Μ. Ρούμπιο στον εθνικισμό, κάτω από τον Βράχο της Ακρόπολης: «Είναι ανιστόρητο, η Ευρώπη έχει αιματοκυλισθεί από τον εθνικισμό. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία και το Deutschland über alles οδήγησε στο αιματοκύλισμα της Ευρώπης, οδήγησε στα κρεματόρια στο Άουσβιτς», δήλωσε και υπογράμμισε τη διάκριση μεταξύ πατριωτισμού και εθνικισμού.

Για το ΠΑΣΟΚ

Στα αμιγώς πολιτικά, είπε για το ΠΑΣΟΚ ότι αντιμετωπίζει ένα «υπαρξιακό ζήτημα», όπως ανέφερε. Είναι μεταξύ της Ν.Δ. και της ΕΛΑΣ και πρέπει να αποφασίσει με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Από τη μια είναι οι ρίζες του ΠΑΣΟΚ και ο κόσμος του και από την άλλη στελέχη του που κοιτούν προς τη Δεξιά και την επόμενη ημέρα. Σήμερα, εξ άλλου, η κυβέρνηση αριθμεί έντεκα υπουργούς με πολιτική προέλευση το ΠΑΣΟΚ, παρατήρησε και υπογράμμισε ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υπεραμύνονται αυτή την αδιέξοδη, κατά τη γνώμη του, στρατηγική μονομέτωπης επίθεσης κατά της ΕΛΑΣ -και ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται να τους επικροτεί σε αυτή τη φάση. Πάντως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν το έχει αποφασίσει, προσέθεσε.

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Από εκεί και πέρα εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα σχήμα μακράς πνοής που θα καλύψει τον προοδευτικό χώρο, θα γίνει «ο προοδευτικός πόλος».

Με την επισήμανση, τέλος, ότι το πολιτικό σύστημα έχει ανάγκη από ενέσεις αξιοπιστίας, απέρριψε εκ νέου τις «μετεγγραφές… αεροδρομίου», και δη για αυτούς που μεταφέρουν την έδρα τους από κόμμα σε κόμμα. Οι νυν βουλευτές, μόνο αν παραιτηθούν, μπορούν να έλθουν στη Συμπαράταξη, επανέλαβε και διεμήνυσε: «Προφανώς και δεν θα δείτε στα ψηφοδέλτιά μας κάποιους, οι οποίοι παραιτούνται τον Μάρτιο, και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας».

Μιλώντας για το κόμμα του, τέλος, επεσήμανε ότι έχει καταφέρει να ταράξει τα πολιτικά νερά (σε κάποιες δημοσκοπήσεις κατέγραψε ποσοστά 20% – 21%, ανέφερε), μολονότι είναι ένα πολιτικό σχήμα ζωής μόλις 3 – 4 μηνών.

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