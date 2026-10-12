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Η επίσκεψη στην ιδιαίτερη πατρίδα του Νίκου Ανδρουλάκη αναδεικνύει τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των δύο κομμάτων για την επικράτηση στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος για εξωστρέφεια, ενώ η ηγεσία της ΕΛ.Α.Σ. διέψευσε τα σενάρια περί συγκρότησης νέας σκιώδους κυβέρνησης.

Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο νησί αποτελεί ένα κρίσιμο τεστ για τη δυνατότητα του κόμματος να μετατρέψει την οργανωτική κινητοποίηση σε ουσιαστική εκλογική επιρροή.

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Η Κρήτη μετατρέπεται από σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σε ένα από τα σημαντικότερα πεδία της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία στο νησί, συνοδευόμενος από πολυμελή αποστολή στελεχών, σε μια κίνηση που έχει σαφή πολιτική βαρύτητα, πέρα από την καταγραφή των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών.

Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο Τσίπρας επισκέπτεται την ιδιαίτερη πατρίδα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λίγες ημέρες μετά την παρουσία του ίδιου του Ανδρουλάκη σε περιοχές που δοκιμάστηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.

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Η Κρήτη, με τις παραδοσιακά ισχυρές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, αποτελεί κρίσιμο εκλογικό πεδίο για όποιον επιδιώκει την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Και ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να διευρύνει την επιρροή του ακριβώς σε αυτό το ακροατήριο.

Από τον ΒΟΑΚ μέχρι τα χωριά που χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία

Το πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουργού αρχίζει τη Δευτέρα με ενημέρωση για την πορεία των έργων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, συναντήσεις με επαγγελματίες οδηγούς και εκπρόσωπο του συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα».

Ακολουθεί επίσκεψη στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου οι πρόσφατες πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και αγροτικές εγκαταστάσεις. Η πρώτη ημέρα ολοκληρώνεται με συζήτηση με κατοίκους στη Γέργερη Ηρακλείου.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί τις Μέλαμπες Ρεθύμνου, το Σπήλι, τον Άνω Μυλοπόταμο, τα Λιβάδια και τα Ζωνιανά, ενώ ο τελευταίος σταθμός θα είναι τα Ανώγεια, με συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους.

Η επιλογή των περιοχών επιτρέπει στην ΕΛ.Α.Σ. να αναδείξει προβλήματα αγροτικής παραγωγής, οδικής ασφάλειας, αντιπλημμυρικής προστασίας και κρατικών υποδομών.

Πολυμελής αποστολή και ενεργοποίηση των τομεαρχών

Ο Τσίπρας δεν ταξιδεύει μόνος. Η αποστολή περιλαμβάνει στελέχη από διαφορετικούς τομείς πολιτικής, με παράλληλες συναντήσεις σε ολόκληρο το νησί.

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Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, αναλαμβάνει επαφές στα Χανιά, μεταξύ άλλων με τη διοίκηση και τους εργαζομένους του νοσοκομείου, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και κομματικά στελέχη.

Στις δράσεις συμμετέχουν ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης για την οικονομία, ο Θωμάς Μόσχος για την αγροτική ανάπτυξη, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης για τον τουρισμό, ο Νίκος Τρίαντος για τις υποδομές και τις μεταφορές, ο Μανώλης Πλειώνης για την πολιτική προστασία, ο Κώστας Λαγουβάρδος για την ενέργεια και το περιβάλλον και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος για την υγεία.

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή της Ρόζας Βρεττού, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει να διευρύνει τα πολιτικά και οργανωτικά της ερείσματα.

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Πρόκειται για μια οργανωμένη εξόρμηση που συνδέεται με την ενεργοποίηση των 59 Συντονιστικών Επιτροπών του κόμματος και την προσπάθεια να αποκτήσουν πρακτικό περιεχόμενο οι προγραμματικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα.

Η ιδιαίτερη πατρίδα του Ανδρουλάκη και ο εκλογικός ανταγωνισμός

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στην Κρήτη σημαντικές εκλογικές δυνάμεις, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Η ΕΛ.Α.Σ., αντιθέτως, εμφανίζει ισχυρότερη απήχηση στην Αττική.

Σύμφωνα με πρόσφατη πολιτική ανάλυση, η ΕΛ.Α.Σ. διατηρεί τη δεύτερη θέση στις πανελλαδικές δημοσκοπήσεις, χωρίς όμως να έχει πετύχει μέχρι στιγμής ουσιαστική ενίσχυση των ποσοστών της, ενώ το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να περιορίσει τη μεταξύ τους απόσταση.

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Έτσι, η επίσκεψη Τσίπρα έχει διπλό πολιτικό αποδέκτη. Από τη μία την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, απέναντι στην οποία επιχειρεί να εμφανίσει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση. Από την άλλη, τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τον οποίο ανταγωνίζεται για την εκπροσώπηση του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου.

Η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού σε περιοχές όπου το ΠΑΣΟΚ έχει ισχυρές ιστορικές αναφορές δημιουργεί αναπόφευκτα την εικόνα μιας πολιτικής μονομαχίας, ακόμη και αν η επίσημη ατζέντα επικεντρώνεται στα προβλήματα της Κρήτης.

Η απάντηση Τσίπρα για το ΠΑΣΟΚ: «Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές»

Έχει ενδιαφέρον ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνέντευξη Τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχε επιχειρήσει να προσδιορίσει με σαφήνεια τη σχέση του με το ΠΑΣΟΚ.

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«Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε ανταγωνιστές», είχε δηλώσει, αναγνωρίζοντας ότι τα δύο κόμματα διεκδικούν πολιτική επιρροή σε συγγενικούς χώρους.

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Η δήλωση αποκτά νέα σημασία ενόψει της περιοδείας στην Κρήτη. Διότι ο ανταγωνισμός δεν αφορά μόνο την κατάταξη στις δημοσκοπήσεις, αλλά και τη δυνατότητα των δύο πολιτικών αρχηγών να πείσουν ότι διαθέτουν αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση.

Ο Τσίπρας επιδιώκει να παρουσιάσει την ΕΛ.Α.Σ. ως εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, ενώ ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να ανακτήσει για το ΠΑΣΟΚ τον κεντρικό ρόλο που ιστορικά διαδραμάτιζε στον προοδευτικό χώρο.

Η διάψευση των σεναρίων για «σκιώδη κυβέρνηση»

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και σε ένα άλλο ζήτημα που τροφοδότησε τις τελευταίες ημέρες πολιτικά και δημοσιογραφικά σενάρια: την υποτιθέμενη συγκρότηση μιας νέας, περιορισμένης «σκιώδους κυβέρνησης» από τον Αλέξη Τσίπρα.

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Σύμφωνα με τη διάψευση από πηγές της ΕΛ.Α.Σ., μετά από σχετικό ερώτημα της HuffPost, τα σενάρια περί νέου κυβερνητικού σχήματος συγκεκριμένων στελεχών δεν ανταποκρίνονται στον σχεδιασμό της ηγεσίας. Άλλωστε, η ΕΛ.Α.Σ. έχει ήδη ανακοινώσει από τις 23 Ιουνίου τους τομεάρχες και τους αναπληρωτές τους.

Η παρουσία πολλών από αυτούς τους τομεάρχες στην Κρήτη συνδέεται με τις αρμοδιότητές τους και με την προσπάθεια του κόμματος να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην περιφέρεια.

Επομένως, άλλο πράγμα είναι η ενεργοποίηση των υπαρχόντων στελεχών και άλλο η ανακοίνωση μιας «σκιώδους κυβέρνησης» με προκαθορισμένη σύνθεση και κατανομή υπουργικών χαρτοφυλακίων.

Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει επίσημη ανακοίνωση για μια τέτοια νέα σύνθεση.

Το επόμενο στοίχημα για την Αμαλίας

Η διήμερη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό εξωστρέφειας. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη ζητήσει από τα στελέχη του να επικεντρωθούν στην καθημερινότητα των πολιτών και να παρουσιάσουν την πολιτική αλλαγή ως ρεαλιστική προοπτική.

Σε πρόσφατη ομιλία του στις Συντονιστικές Επιτροπές της Αττικής, είχε υπογραμμίσει ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν δημιουργήθηκε απλώς για να καλύψει ένα πολιτικό κενό, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η οργανωτική κινητοποίηση, οι περιοδείες και η παρουσία των τομεαρχών θα μπορέσουν να μετατραπούν σε πρόσθετη εκλογική επιρροή.

Η Κρήτη αποτελεί ένα σημαντικό τεστ αυτής της στρατηγικής. Και ταυτόχρονα ένα τεστ για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος καλείται να διατηρήσει την πολιτική υπεροχή του ΠΑΣΟΚ σε μια περιοχή με ιδιαίτερους δεσμούς με το κόμμα του.

Το βέβαιο είναι ότι η μάχη της Κεντροαριστεράς δεν περιορίζεται πλέον στις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις και στις δημοσκοπήσεις. Μεταφέρεται στα χωριά, στους αγρότες, στους επαγγελματίες και στις τοπικές κοινωνίες.

Και στην Κρήτη, αυτή η πολιτική αναμέτρηση αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό: ο Αλέξης Τσίπρας διεκδικεί πολιτικό χώρο στην ιδιαίτερη πατρίδα του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ και οι δύο επιδιώκουν να πείσουν ότι μπορούν να αποτελέσουν την ισχυρότερη εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.