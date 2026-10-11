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Νέα οξύτατη αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Αλέξη Τσίπρα, με τη Χαριλάου Τρικούπη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό και νυν επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ., με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού στην «Εφημερίδα των Συντακτών», το οποίο περιλαμβάνει ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του καταλογίζει ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ο άλλοτε λογογράφος του εκφράζει τις θέσεις του, ενώ κατηγορεί τον αρχηγό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τοξικότητα, χρήση «πληρωμένου στρατού τρολ» και πολιτικές επιλογές που, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία.

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«Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο άρθρο του στην ΕΦΣΥΝ, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξυνσης, διχασμού και συκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛ.Α.Σ. «Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;» διερωτάται χαρακτηριστικά στο κείμενό του.

Παράλληλα, αμφισβητεί την πολιτική στρατηγική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και επικρίνει τη στάση του απέναντι σε στελέχη που επιτίθενται φραστικά σε εκπροσώπους της ΕΛ.Α.Σ., κάνοντας ειδική αναφορά στο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου.

Ακόμη, τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλήγοντας στο αιχμηρό ερώτημα αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή αποτέλεσμα «πολιτικής βλακείας».