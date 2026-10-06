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Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Ελληνική Αστυνομία για SMS–απάτη, η οποία εμφανίζεται ως μήνυμα που σχετίζεται με το gov.gr και αφορά δήθεν παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανάρτησή της, οι επιτήδειοι στέλνουν SMS για δήθεν τροχαία παράβαση ή πρόστιμο, φροντίζοντας το μήνυμα να φαίνεται αυθεντικό και σαν να προέρχεται από το gov.gr.

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Το SMS περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, όπου ζητείται από τον χρήστη να καταχωρίσει την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός του και στοιχεία τραπεζικής κάρτας.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πατούν σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους SMS, επισημαίνοντας ότι το gov.gr δεν στέλνει ποτέ σύνδεσμο μέσω SMS. Παράλληλα, συστήνει στους πολίτες να μπαίνουν μόνοι τους στο επίσημο gov.gr για οποιονδήποτε έλεγχο ή πληρωμή και να μην ακολουθούν συνδέσμους που τους αποστέλλονται με τέτοια μηνύματα.