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Σε λειτουργία τέθηκε από χθες, Τρίτη 16 Ιουνίου, η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr του υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα (SMS) τα αποτελέσματά τους.

Η υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τις 23 Ιουνίου 2026 και αφορά τους υποψηφίους των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

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Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν άμεσα στο κινητό τους τόσο για τις βαθμολογίες που θα συγκεντρώσουν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα όσο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα επιτύχουν την εισαγωγή τους.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου.

Στη συνέχεια απαιτείται η καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου, τον οποίο οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο ένας μοναδικός κωδικός επιβεβαίωσης (OTP), ο οποίος πρέπει να εισαχθεί στην πλατφόρμα.

Η υπηρεσία έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτελεσμάτων του υπουργείου Παιδείας, καθώς και από τους πίνακες ανακοινώσεων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.