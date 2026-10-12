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Ο ίδιος υποστήριξε πως ο κύριος πολιτικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για προγραμματική συνεννόηση μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Τέλος, επισήμανε ότι ο ανταγωνισμός πρέπει να επικεντρώνεται στην παραγωγή καλύτερης πολιτικής και όχι στην καθημερινή αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων.

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Την ώρα που μαίνεται η σκληρή «σύρραξη» μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.Α.Σ. ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV κατά την διήμερη επίσκεψη του στην Κρήτη δηλώνει πως «εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν», υποστηρίζοντας, παράλληλα, πως «είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μία λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι. Πάντως αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης».

Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη και την εκπομπή «Αντιθέσεις» στην Κρήτη TV, συνέντευξη η οποία θα προβληθεί ολόκληρη αύριο Τρίτη – και με φόντο την σκληρή σύγκρουση της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας με αφορμή τόσο το άρθρο Καρτερού όσο και του σφοδρότατου επεισοδίου που έφτασε στη Δικαιοσύνη μεταξύ της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Άννας Παπαδοπούλου και του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου – ξεκαθαρίζει ότι ο ίδιος και η ΕΛ.Α.Σ. δεν σκοπεύουν να πάρουν μέρος σε έναν «εμφύλιο» εντός των «γραμμών» της προοδευτικής παράταξης.

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Ειδικότερα, ο διάλογος είναι ο εξής:

Αλέξης Τσίπρας: Εμείς λοιπόν λέμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια και για αυτό και εγώ με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθεμαι στους άλλους, τις προοδευτικές δυνάμεις, τις πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μία προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο, η ΕΛ.Α.Σ. να έρθει πρώτη. Είναι σήμερα δεύτερη. Η δεύτερη πολιτική δύναμη με βάση τις μετρήσεις. Πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα. Γιατί να το πω έτσι; Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μία λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι. Πάντως αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης,

Γιώργος Σαχίνης: Η αίσθηση του κόσμου είναι ότι τσακώνεται η ΕΛ.Α.Σ. με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ. Άρα κατά προέκταση ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, ο Τσιπρας με τον Ανδρουλάκη. Ποιος θα είναι ο δεύτερος; Και αυτός που τρίβει τα χέρια του…

Αλέξης Τσίπρας: Είναι ο Μητσοτάκης…

Γιώργος Σαχίνης: Ναι, βεβαίως είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει παιδιά τσακωθείτε για τη δεύτερη θέση, αποδέχεστε ότι είμαι πρώτος.

Αλέξης Τσίπρας: Προσέξτε όμως τώρα, εσείς λέτε τσακώνεται… εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη, έχετε δει; Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ.

Γιώργος Σαχίνης: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνησης της χώρας;

Αλέξης Τσίπρας: Εγώ σέβομαι. Ακούστε με εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν. Είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πως θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες, πως θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Ν.Δ. Όχι πως θα ασχολούμαστε καθημερινά, πως θα βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου.