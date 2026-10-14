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Ικανοποιημένος εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας από την περιοδεία του στην Κρήτη και ιδιαίτερα από την ανταπόκριση των απλών ανθρώπων.

Ανήρτησε μάλιστα και βίντεο με τη μαντινάδα που του τραγούδησε μια κυρία.

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Έγραψε συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ:

«Αλέξη καλωσόρισες στη Γέργερη και πάλι… είσαι παιδάκι των φτωχών, πάντα να το θυμάσαι»

«Είσαι παιδάκι του λαού, και αυτό έχει σημασία, για αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία».

Η μαντινάδα από μια γιαγιά Κρητικιά. Από τις ανεκτίμητες συγκινήσεις που προσφέρει η επαφή με τους λαϊκούς κανονικούς ανθρώπους, που υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη χαρακτήρισε με αλαζονεία «κακομοίρηδες».

Για εμάς είναι τιμή να είμαστε δίπλα στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, να μας στηρίζουν και να μας αγαπάνε αυτοί, με τους οποίους θα πορευτούμε μαζί. Είμαστε εδώ για να γίνουμε ο κακός μπελάς μιας εξουσίας που τους περιφρονεί και τους εμπαίζει. Με προτάσεις και λύσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή τους.

«Στης ευτυχίας την κορφή» θα βγούμε να περπατήσουμε όλοι μαζί.