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Παράλληλα, εξέφρασε τον στόχο του για τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης με κορμό την ΕΛ.Α.Σ., απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο Αλέξης Τσίπρας κατέκρινε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για τις συνεχείς επιθέσεις εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες.

Τέλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για χειρισμούς στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η στάση της βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

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Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, με ταυτόχρονα ηχηρά «καρφιά» προς το ΠΑΣΟΚ, εκτόξευσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την τοποθέτηση του στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ενώ μίλησε για τη νίκη στις επόμενες κάλπες και τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης με κορμό την ΕΛ.Α.Σ.

«Η δεύτερη θέση στις εκλογές δεν είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να ενώσουμε τη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη και να συγκροτήσουμε την κυβέρνησή της» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «τώρα ήρθε η ώρα να αποδείξουμε όχι μόνο ότι υπάρχει εναλλακτικός προοδευτικός δρόμος αλλά ότι μπορεί να γίνει πράξη σε αυτές τις εκλογές».

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Επίθεση σε Μητσοτάκη

Σχολιάζοντας τον εκλογικό στόχο του 25% που έθεσε ο πρωθυπουργός, τόνισε ότι το αφήγημα της σταθερότητας έχει καταρρεύσει. «Με τις δυσκολίες της καθημερινότητας στην ακρίβεια, τη διεθνή θέση της χώρας, αλλά παρ’ όλα αυτά, αν δεν το έχετε καταλάβει, το κυβερνών κόμμα πάει για αυτοδυναμία. Αυτό μας λένε, τουλάχιστον, συντεταγμένα, τα κάθε λογής κυβερνητικά παπαγαλάκια. Τη στιγμή όμως που το κυβερνών κόμμα μας λένε όλοι “όλα αυτά τα παπαγαλάκια πάει για αυτοδυναμία”, ο κ. Μητσοτάκης σχεδόν τρομαγμένος βγήκε στη ραδιοφωνική συχνότητα του ΣΚΑΪ για να μας θέσει ως εκλογικό στόχο της Ν.Δ. το 25%. Τρομαγμένος από την εσωκομματική, από τα εσωκομματικά σενάρια αντικατάστασής του, τρομαγμένος από τα προβλήματα, την ακρίβεια, δεν ξέρω, μακάρι να είναι το δεύτερο. Αλλά είναι αντιφατικό. Πώς γίνεται να διεκδικείς την αυτοδυναμία με 25%;», τόνισε, χαρακτηριστικά, ο Αλέξης Τσίπρας.

«Δεν περπατάει ούτε το αφήγημα της σταθερότητας, έχοντας μπροστά έναν απρόβλεπτο χειμώνα. Την ίδια στιγμή είναι και τα σκάνδαλα, που όποια πέτρα κι αν σηκώσει κανείς, βρίσκει σε ένα γαλάζιο σκάνδαλο από κάτω. Και άρα το πράγμα έχει αρχίσει να γίνεται σκοτεινό και δύσκολο για την κυβέρνηση» είπε ο Αλέξης Τσίπρας. «Η γραμμή τους είναι να πουλήσουν φόβο για τη διεθνή κατάσταση και το όριο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Και να μας πούνε ότι είναι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος, για να διαχειριστεί τα προβλήματα που ο ίδιος και οι πολιτικοί του δημιούργησαν. Με στόχο, βεβαίως, να ξεπεράσουν αυτόν τον δύσκολο χειμώνα, έναν χειμώνα που δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι θα θυμίζει τους δύσκολους χειμώνες των πιο δύσκολων μνημονιακών χρόνων μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, που στενάζει από το υψηλό κόστος ζωής και την ακρίβεια» πρόσθεσε.

Μιλώντας για την ακρίβεια ο Αλέξης Τσίπρας την χαρακτήρισε «αόρατο μνημόνιο» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει ανεξέλεγκτα τα καρτέλ. «Έχουμε τιμές Γαλλίας αλλά μισθούς Βουλγαρίας», τόνισε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας, παράλληλα, την επίκληση των διεθνών πολέμων ως επαρκή εξήγηση για τις ανατιμήσεις.

«Τελικά, οι Αμερικανοί στέλνουν σε κάθε χώρα τον πρεσβευτή που τους αξίζει»

Με ιδιαίτερο αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας και την υπόθεση της αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. «Είδαμε τις τελευταίες μέρες το σκάνδαλο με την αποπομπή της κυρίας Γκιλφόιλ, μια υπόθεση η οποία φέρνει σε εμφανή αμηχανία την κυβέρνηση. Στο ζήτημα αυτό, τελικά, οι Αμερικανοί στέλνουν σε κάθε χώρα τον πρεσβευτή που τους αξίζει», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. «Η λογική της λευκής επιταγής στις σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι μια λογική που βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τεράστια ευθύνη. Πρώτα απ’ όλα, γιατί δεν έχει ακόμα διαψεύσει την περίφημη φράση της πρέσβη μπροστά στον υπουργό Ενέργειας, μάλιστα, για τη δυνατότητα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κυβερνήσεις στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε χώρα της Βαλκανικής» πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Δεύτερον» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας «γιατί τόσες ημέρες που προκύπτανε αυτές οι αποκαλύψεις, έκανα σαν να μη συνέβαινε τίποτα. Και μετά μας είπαν ότι τα δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου δεν λένε την αλήθεια. Και σήμερα που μέχρι και ο Τραμπ παραδέχεται, αποδέχεται, ότι ήταν έγκυρα αυτά τα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση τι μας λέει; Ότι δεν έγινε και κάτι, και δεν χρειάζεται να ζητήσει εξηγήσεις από τις ΗΠΑ. Σκεφτείτε λοιπόν, εάν είστε Αμερικανός αξιωματούχος και γίνονται όλα αυτά, και η χώρα λέει «δεν τρέχει τίποτα», ούτε ζητάω εξηγήσεις, τι θα λέγατε για τη χώρα αυτή;».

«Καρφιά» για ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερος αιχμηρός, πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε απέναντι και στο ΠΑΣΟΚ, την ώρα που ο «πόλεμος» μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας συνεχίζεται με ένταση.

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«Θέλω να σταθώ και στις διαρκείς επιθέσεις που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα και εγώ προσωπικά από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόκειται να απαντήσω με προσωπικούς χαρακτηρισμούς ότι κι αν ακούσω. Ούτε πρόκειται να επιτρέψω να μετατραπεί η πολιτική μας αντιπαράθεση σε έναν εμφύλιο στον προοδευτικό χώρο» σημείωσε αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας πως «δεν θα κάνω λοιπόν τη χάρη στον κ. Μητσοτάκη, αντί να ασχοληθώ μαζί του, να ασχολούμαι με τις διαρκείς επιθέσεις του κ. Ανδρουλάκη».

Σε αιχμηρό τόνο ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε πως «υπάρχει έστω και ένας πολίτης που μπορεί να τον βρείτε στον δρόμο, να βγείτε έξω στον δρόμο, στα καφενεία, στις πλατείες, στα πεζοδρόμια, έστω και ένας πολίτης σε αυτή τη χώρα, που αν τον ρωτήσετε να θεωρεί πιθανό να δει κάποια στιγμή στο μέλλον εμένα να κάθομαι στα ίδια έδρα με τον κ. Μητσοτάκη; Ούτε έναν δεν θα βρείτε. Και όχι μόνο με τον κ. Μητσοτάκη. Αλλά και με τον κ. Πιερρακάκη, τον κ. Δένδια, τον κύριο Χατζηδάκη, τον Βενιζέλο ή τον Στουρνάρα» και ξεκαθάρισε: «Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σε σχέση με τα σενάρια που εξυφαίνονται. Εμείς, λοιπόν, με τη δεξιά είμαστε ασύμβατες ευθείες, μην το ταλαιπωρούμε άλλο. Άλλοι όμως πρέπει να ξαναδούν τις ευθείες και τις τεθλασμένες τους γραμμές. Και θα είμαι ευθύς. Γιατί άλλο οι επιθέσεις και μάλιστα οι προσωπικές που τις αποστρέφομαι απολύτως, και άλλο η ανάγκη, η πολιτική διαφωνία να κατατίθεται και η αντιπαράθεση να γίνεται επί των πολιτικών επιλογών».

Στέλνοντας μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως «πίσω από την επιλογή λοιπόν της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να κάνει την ΕΛΑΣ και εμένα προσωπικά τον βασικό αντίπαλο εχθρό του, δεν κρύβεται μόνο μια υπαρξιακή πολιτική αγωνία. Κρύβεται και κάτι άλλο: Κάποιοι τρέμουν την ιδέα πως μπορεί αύριο να συγκροτηθεί μια προοδευτική εναλλακτική κυβέρνηση στον τόπο, με την ΕΛΑΣ ως βασικό της κορμό» και πρόσθεσε: «Και να πούμε και μια αλήθεια ακόμη: Μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη, και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ. Ακριβώς για αυτό επιλέγουν τη στρατηγική της έντασης και τις διαρκείς επιθέσεις».

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Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε πως «αυτό, ασφαλώς, δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Το είχαμε καταλάβει όταν είχαν αρνηθεί να ψηφίσουν την απλή αναλογική για να στρώσουν έτσι το δρόμο στον Μητσοτάκη». Ο Αλέξης Τσίπρας συνέχισε λέγοντας πως «το εμπεδώσαμε όταν το 2023 μετά από τέσσερα χρόνια Μητσοτάκη και αφού είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, είχαμε ζήσει την τραγωδία των Τεμπών, αυτοί αρνήθηκαν να δηλώσουν την υποστήριξη τους στην προοδευτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Με τα γνωστά επακόλουθα».

Και σε αυτό το πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας κατέληξε λέγοντας πως «νόμιζαν οι αφελείς πως αν ο έχανε ο Τσίπρας, θα ήταν αυτοί η εναλλακτική λύση. Κι όμως, εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Τους έστρωσα τον δρόμο, μήπως και τα καταφέρουν αυτοί απέναντι στη Δεξιά. Και τι έκαναν τρία χρόνια τώρα; Τίποτα», εξηγώντας, ωστόσο, ότι «εμείς όμως δεν θεωρούμε αντίπαλο μας τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρούμε αντίπαλο μας κανέναν δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη».

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