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Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αλλόκοτες τις πρόσφατες εκλογές στη Βραζιλία και υποστήριξε ότι η οικογένεια Μπολσονάρου έτυχε άδικης μεταχείρισης.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ηγηθεί της αντιπολίτευσης από το εξωτερικό, έχοντας λάβει νόμιμη άδεια εισόδου στη χώρα.

Οι αμερικανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο γερουσιαστής πέρασε από τους προβλεπόμενους ελέγχους, ενώ ο ίδιος αντιμετωπίζει δικαστικές έρευνες για διαφθορά στη Βραζιλία.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν προτίθεται να παρέμβει στην υπόθεση του Βραζιλιάνου γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα του και μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι είναι ο «αληθινός» πρόεδρος της Βραζιλίας.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τις δηλώσεις του Βραζιλιάνου πολιτικού, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Δεν θα ανακατευτώ». Ωστόσο, σχολίασε ότι οι εκλογές στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής ήταν «αλλόκοτες», αναφερόμενος στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, με νικητή τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

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Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, ο Φλάβιο Μπολσονάρου και η οικογένειά του υπέστησαν άδικη μεταχείριση. «Νομίζω πως αυτός κι η οικογένειά του είχαν πολύ άδικη μεταχείριση», δήλωσε, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων λίγο πριν αναχωρήσει με το προεδρικό αεροσκάφος για το Οχάιο, όπου είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει προεκλογική ομιλία.

Σε ανακοίνωσή του, την οποία απηύθυνε «στον βραζιλιάνικο λαό και στη διεθνή κοινότητα» και δημοσίευσε την Τετάρτη μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, ο Φλάβιο Μπολσονάρου γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να συνεχίσει την πολιτική του δράση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας πως θα «ηγηθεί της αντιπολίτευσης».

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής, ο οποίος επιδίωκε να ακολουθήσει τα πολιτικά βήματα του πατέρα του, Ζαΐχ Μπολσονάρου, έφθασε στις ΗΠΑ μαζί με μέλη της οικογένειάς του, έπειτα από ταξίδι που περιλάμβανε στάσεις στην Αργεντινή και τον Ισημερινό. Το αεροσκάφος του προσγειώθηκε περίπου στις 15:30, ώρα Ελλάδας, σε αεροδρόμιο κοντά στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε, με δική του ανακοίνωση, ότι ο πολιτικός υποβλήθηκε στους προβλεπόμενους ελέγχους κατά την άφιξή του και του επετράπη η είσοδος στη χώρα. Όπως διευκρινίστηκε, η απόφαση ελήφθη «δυνάμει των νόμων και των διαδικασιών περί μετανάστευσης σε ισχύ».

Οι θεωρήσεις εισόδου και οι σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ

Η είσοδος του Φλάβιο Μπολσονάρου στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε προηγηθεί της έκδοσης θεωρήσεων για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί πολιτικούς δεσμούς με τον πατέρα του γερουσιαστή, τον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο, ο οποίος ανήκει στην άκρα δεξιά.

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Την ίδια ώρα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλαπλών δικαστικών ερευνών στη Βραζιλία. Μεταξύ των υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τις δικαστικές αρχές περιλαμβάνονται έρευνες για πιθανή διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.

Η μετακίνησή του στις ΗΠΑ, η δημόσια δήλωσή του ότι θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης από το εξωτερικό και οι τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο στις πολιτικές εξελίξεις γύρω από την οικογένεια Μπολσονάρο και τις σχέσεις της με την αμερικανική κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από Reuters

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