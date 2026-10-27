Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα εκδώσει βίζες για τον Φλάβιο Μπολσονάρου και την οικογένειά του, επιτρέποντάς τους την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την εκλογική ήττα του Μπολσονάρου από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στη Βραζιλία.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου βρίσκεται αντιμέτωπος με έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγής στη χώρα του.

Οι βραζιλιάνικες αρχές είχαν διατάξει την παράδοση του διαβατηρίου του εν μέσω της εκλογικής αναμέτρησης και των δικαστικών εκκρεμοτήτων.

Αμερικανός αξιωματούχος δεν επιβεβαίωσε εάν η οικογένεια έχει ήδη αναχωρήσει από τη Βραζιλία για τις ΗΠΑ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αμερικανικές βίζες για τον Φλάβιο Μπολσονάρου και την οικογένειά του θα εκδώσει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επιτρέποντάς τους να εισέλθουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Η εξέλιξη έρχεται μετά την ήττα του Μπολσονάρου στις εκλογές της Κυριακής από τον εν ενεργεία πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σε μια εκλογική αναμέτρηση με έντονη αντιπαράθεση, η οποία διαφοροποιήθηκε από την τάση επικράτησης συντηρητικών υποψηφίων που είχε καταγραφεί σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της νομοθεσίας που προστατεύει το απόρρητο των πληροφοριών σχετικά με τις βίζες, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα εκδώσει βίζες για τον Φλάβιο Μπολσονάρου και την οικογένειά του και θα τους επιτρέψει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Advertisement

Advertisement

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος είχε την έμμεση υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν υπό έρευνα στη Βραζιλία για υποθέσεις διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγής. Μάλιστα, οι αρμόδιες αρχές είχαν διατάξει την παράδοση του διαβατηρίου του.

Ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν διευκρίνισε εάν ο Μπολσονάρου έχει ήδη εγκαταλείψει τη Βραζιλία ούτε εάν ο ίδιος και τα μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ. Εκπρόσωπος του Μπολσονάρου δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό την Τρίτη, ενώ ο επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας, Ροζέριο Μαρίνο, αρνήθηκε επίσης να προβεί σε δηλώσεις.

Ο αδελφός του, Εντουάρντο Μπολσονάρου, ο οποίος διαμένει στο Τέξας, είχε καλέσει δημόσια τον Φλάβιο να εγκαταλείψει τη Βραζιλία σε περίπτωση εκλογικής ήττας. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη σχέση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τον περασμένο Μάιο είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο.

Οι σχέσεις της οικογένειας με την αμερικανική κυβέρνηση εκτείνονται και στον αδελφό του, Εντουάρντο Μπολσονάρου, ο οποίος τον Ιούνιο καταδικάστηκε ερήμην σε τετραετή φυλάκιση για παράνομη άσκηση πιέσεων προς την κυβέρνηση Τραμπ. Πρόσφατα εκδόθηκε και ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Ο Τραμπ δεν εξέφρασε ανοιχτά και χωρίς επιφυλάξεις την υποστήριξή του προς τον Φλάβιο Μπολσονάρου στον δεύτερο γύρο των εκλογών απέναντι στον Λούλα, σε αντίθεση με τη στάση που έχει τηρήσει απέναντι σε άλλους υποψηφίους της Κεντροδεξιάς και της Δεξιάς στη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, τη Δευτέρα άφησε να εννοηθεί, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι οι εκλογές στη Βραζιλία ήταν «στημένες».

Η προοπτική αναχώρησης του Μπολσονάρου από τη χώρα προέκυψε καθώς την Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι, έληγε η προθεσμία που του είχε δοθεί για να παραδώσει τόσο το κοινό όσο και το διπλωματικό διαβατήριό του. Μέχρι στιγμής, δεν είχε αποσαφηνιστεί εάν είχε συμμορφωθεί με τη σχετική εντολή.

Με πληροφορίες από Axios