Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου βρίσκεται υπό έρευνα για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και διαφθοράς, ενώ δικαστήριο του επέβαλε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παράδοση των διαβατηρίων του.

Παρά τη δικαστική εντολή, δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο Μπολσονάρου αναχώρησε αεροπορικώς για τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με την οικογένειά του μετά την εκλογική του ήττα.

Αν και κυκλοφόρησαν φήμες για διέλευση του γερουσιαστή από τα σύνορα της Αργεντινής, η κυβέρνηση της χώρας διέψευσε επίσημα την είσοδό του στο αργεντινό έδαφος.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας συνεχίζει να εξετάζει τις συνοριακές διελεύσεις και τις πτήσεις προκειμένου να εξακριβώσει την ακριβή τοποθεσία του πολιτικού.

Ο ίδιος ο γερουσιαστής είχε δηλώσει αρχικά την πρόθεσή του να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση, διατηρώντας το δικαίωμα νομικής προσβολής της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αναχώρησε αεροπορικώς από τη Βραζιλία με προορισμό τις ΗΠΑ, ύστερα από την ήττα του στις προεδρικές εκλογές, όπως δήλωσε σήμερα συνεργάτης του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το CNN Brasil μεταδίδει επίσης ότι ο 45χρονος Μπολσονάρου εγκατέλειψε τη χώρα μαζί με τη σύζυγο και τις δυο κόρες του, με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το CNN Brasil επικαλείται πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον του γερουσιαστή.

Advertisement

Advertisement

Ο γερουσιαστής, που ηττήθηκε την Κυριακή στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, γνωστοποίησε χθες Δευτέρα ότι η αστυνομία του ζήτησε να παραδώσει τα διαβατήριά του, κατ’ εντολή του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεσάντρ ντι Μοράις.

Flávio Bolsonaro abandonó Brasil tras la derrota electoral y viaja rumbo a Estados Unidos https://t.co/IKNIym4n5S https://t.co/C24y0poZJu October 27, 2026

Η απόφαση εκδόθηκε στις 26 Οκτωβρίου από τον τον ίδιο δικαστή, ο οποίος είχε επίσης επιβλέψει τη δικαστική διαδικασία σε βάρος του Ζαΐχ Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικαστικής εντολής, ο Φλάβιο Μπολσονάρου καλείται να παραδώσει όλα τα διαβατήριά του εντός 24 ωρών, ενώ του απαγορεύεται να εγκαταλείψει τη χώρα. Η εντολή αφορά και το διπλωματικό διαβατήριο που διαθέτει υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Κογκρέσου.

Οι περιορισμοί συνδέονται με ποινική έρευνα της ομοσπονδιακής αστυνομίας για πιθανή εμπλοκή του γερουσιαστή σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος. Η δικαστική απόφαση προβλέπει επίσης ότι δεν επιτρέπεται να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία με τον δικηγόρο Βίλερ Τομάζ ο οποίος φέρεται να έχει διασυνδέσεις με εταιρείες στοιχηματισμού που βρίσκονται υπό έρευνα.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε υπόθεση που αφορά ποσό περίπου 680 εκατομμυρίων λιρών.

Ο ίδιος ο γερουσιαστής γνωστοποίησε πρώτος δημόσια την ύπαρξη της δικαστικής εντολής, προτού γίνει γνωστή μέσω των βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης. Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι είχε μόλις επιστρέψει από επίσκεψη στον πατέρα του, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό στην Μπραζίλια, όταν αστυνομικοί τού επέδωσαν την εντολή για την παράδοση των διαβατηρίων του και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Advertisement

Παράλληλα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου βρίσκεται υπό έρευνα και για διαφορετική υπόθεση, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση βιογραφικής ταινίας για τον πατέρα του, με τίτλο Dark Horse. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο γερουσιαστής είχε καταγραφεί σε ηχητικό υλικό να ζητά από τραπεζίτη, ο οποίος έχει εμπλακεί σε υπόθεση διαφθοράς, να εξασφαλίσει περίπου 20 εκατομμύρια λίρες για την παραγωγή της ταινίας.

Στις 27 Οκτωβρίου, δημοσιεύματα επανέφεραν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ο Φλάβιο Μπολσονάρου να εγκατέλειψε τη Βραζιλία, παρά την απαγόρευση που του είχε επιβληθεί.

Φήμες ότι εισήλθε στην Αρνετινή – Διαψεύδει ο Μιλέι

Σύμφωνα με το αργεντινό μέσο ενημέρωσης Infobae, ο γερουσιαστής φέρεται να διέσχισε τα χερσαία σύνορα και να εισήλθε στην Αργεντινή από την περιοχή του Πουέρτο Ιγκουασού, χρησιμοποιώντας την εθνική του ταυτότητα αντί για διαβατήριο.

Advertisement

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι επρόκειτο να επιβιβαστεί σε ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Gulfstream G400, το οποίο φέρεται να διαχειρίζεται η εταιρεία Baires Fly S.A., με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, εκπρόσωπος του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, διέψευσε ότι ο Βραζιλιάνος πολιτικός εισήλθε στο αργεντινό έδαφος, αμφισβητώντας την εκδοχή του Infobae.

Παράλληλα, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο Radio CBN, η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας δεν έχει εντοπίσει επίσημη καταγραφή που να επιβεβαιώνει ότι ο Μπολσονάρου πέρασε τα σύνορα μέσω επίσημου συνοριακού ελέγχου. Οι αρχές φέρονται να εξετάζουν συνοριακές διελεύσεις και πτήσεις, προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Advertisement

Ο ίδιος ο γερουσιαστής είχε δηλώσει ότι σκόπευε να συμμορφωθεί με τη δικαστική εντολή, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν εγκατέλειψε πράγματι τη Βραζιλία ή εάν ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δικαστικές εξελίξεις σημειώνονται στον απόηχο της ήττας του Φλάβιο Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας, όπου αναμετρήθηκε με τον εν ενεργεία πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ο Λούλα επικράτησε με ποσοστό 51,79%, έναντι 48,21% που συγκέντρωσε ο Μπολσονάρου.

Ο Μπολσονάρου αμφισβήτησε αρχικά τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι η δίωρη παράταση της ψηφοφορίας, η οποία αποσκοπούσε στη διευκόλυνση των ψηφοφόρων που δεν είχαν καταφέρει να χρησιμοποιήσουν τη δωρεάν δημόσια συγκοινωνία, είχε επηρεάσει το αποτέλεσμα. Ωστόσο, και η δική του παράταξη είχε ζητήσει παράταση της ψηφοφορίας.

Advertisement

Advertisement