Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξελέγη πρόεδρος με βάση τα επίσημα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου της Κυριακής, με πάνω από 96% των ψήφων μετρημένο.

Συγκέντρωσε πάνω από 51% και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο πάνω από 48%.

Advertisement

Advertisement

Με καταμέτρηση 100% των εκλογικών τμημάτων, ο Λούλα έχει 51,8% (64.256.232 ψήφους) και ο Μπολσονάρο 48,2% (59.826.041 ψήφους), δηλαδή διαφορά περίπου 4,4 εκατομμυρίων ψήφων.

Είναι η τέταρτη, μη διαδοχική θητεία του, και ο Λούλα γίνεται 81 ετών την Τρίτη. Σύμφωνα με το Rio Times, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων που έχει πάρει ποτέ υποψήφιος στη χώρα.

Μια ανατροπή μετά τον πρώτο γύρο

Στον πρώτο γύρο της 4ης Οκτωβρίου προηγήθηκε ο Φλάβιο Μπολσονάρο, γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο, με 47% έναντι 45,1% του Λούλα.

Το CNN σημειώνει ότι το αποτέλεσμα αυτό ανέδειξε αδυναμίες στην εκστρατεία του Λούλα, όπως η δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και την εγκληματικότητα και η δυσκολία κινητοποίησης μέρους της παραδοσιακής του βάσης. Στον δεύτερο γύρο ο Λούλα ανέκαμψε και, όπως ανέφερε το CBS, οι ψηφοφόροι του κινητοποιήθηκαν λόγω της ιστορίας του στην υποστήριξη των περιθωριοποιημένων και στη μείωση της φτώχειας.

Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ζητούσαν αλλαγή.

Advertisement

Η προσέλευση ήταν 80,8%.

Οι επιπτώσεις

Το CNN γράφει ότι η νίκη κρατά τη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής σε πιο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, με έμφαση στην κυριαρχία και στους δεσμούς με τον Παγκόσμιο Νότο και την Κίνα, εν μέσω εντάσεων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Advertisement

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο θεωρείται σύμμαχος του Τραμπ.

Οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά: το Rio Times αναφέρει ότι το ρεάλ έπεσε περίπου 9% και τα συμβόλαια δολαρίου ανέβηκαν περίπου 10% πριν ανοίξουν οι τοπικές αγορές.

Ο Μπολσονάρου αρνείται να παραδεχτεί την ήττα του και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Advertisement

Η ορκωμοσία προβλέπεται για τις 5 Ιανουαρίου 2027.