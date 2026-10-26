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Σοβαρό τραυματισμό υπέστη η βολεϊμπολίστρια Μάρι Μπραμπίλα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας της, Οσάσκο, με τη Μακένζι, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών της Βραζιλίας.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε τη στιγμή που η αθλήτρια επιχείρησε να εκτελέσει επίθεση, πηδώντας για να καρφώσει την μπάλα στο αντίπαλο γήπεδο.

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Στο βίντεο από τη φάση φαίνεται η Μπραμπίλα να σηκώνεται στον αέρα πίσω από τη γραμμή των τριών μέτρων, ωστόσο η προσγείωσή της ήταν άσχημη, με αποτέλεσμα να γυρίσει το δεξί της πόδι.

📍 Mari Brambilla – poważny uraz w Brazylii. Przyjmująca, która w poprzednim sezonie grała w @TAURONLigaK w barwach @LKS_Commercecon , w meczu Osasco – Mackenzie (3:1) doznała kontuzji kostki przy lądowaniu po ataku. Opuściła plac gry na noszach, brak jeszcze oficjalnej diagnozy. Polskim kibicom znana z występów w Łodzi – teraz kibicujemy jej zdrowiu z drugiej strony Atlantyku. Trzymamy kciuki! 💪 #TAURONLigaKobiet #Osasco #Brambilla https://t.co/doHqdTvXqW October 24, 2026

Ο πόνος που ένιωσε ήταν έντονος, με την αθλήτρια να ουρλιάζει αμέσως μετά την πτώση της. Λίγο αργότερα, χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Τη στιγμή του τραυματισμού, η Οσάσκο είχε το προβάδισμα με 12-6 στο τέταρτο σετ και βρισκόταν κοντά στη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη φετινή Superliga. Παρά το απρόοπτο περιστατικό, η ομάδα της Μπραμπίλα κατάφερε τελικά να επικρατήσει με 3-1 σετ, κατακτώντας τη νίκη με τα επιμέρους σκορ να διαμορφώνονται σε 25-23, 25-13, 18-25 και 25-22.