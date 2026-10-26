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Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη στάση του με τη μη απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στο πρόσωπό του, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί πλέον μετανάστες από τη συγκεκριμένη χώρα.

Παρά τις δηλώσεις του, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια επίσημη αλλαγή στην αμερικανική μεταναστευτική πολιτική που να αφορά τους Νορβηγούς πολίτες.

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποτελεί ανεξάρτητο όργανο και η απόφαση για τα βραβεία δεν λαμβάνεται από τη νορβηγική κυβέρνηση, παρά την επίμονη κριτική του Τραμπ.

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Σε νέα φραστική επίθεση εναντίον της Νορβηγίας προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας την ενόχλησή του με το γεγονός ότι δεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την υποδοχή Νορβηγών μεταναστών στις ΗΠΑ, προκαλώντας νέες αντιδράσεις με τις τοποθετήσεις του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε την Κυριακή σε προεκλογική συγκέντρωση στο Port Huron του Μίσιγκαν, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τη σκανδιναβική χώρα. Συγκεκριμένα, την αποκάλεσε «σκ@τοχώρα» (shit house country).

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Στην ομιλία του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρόσφατη κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία, την οποία απέδωσε στη μετανάστευση. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι θα δεχόταν μετανάστες από ορισμένες χώρες, αποκλείοντας ωστόσο τη Νορβηγία.

Trump on Nobel Prize: Norway has become a shithouse country actually https://t.co/yQoD8kBgmd October 25, 2026

«Δεν πήρα το Νόμπελ, οπότε δεν θέλω κανέναν από τη Νορβηγία», δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις του εντάσσονται στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεσή του με τη Νορβηγία για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονέμεται από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, με έδρα το Όσλο.

Νωρίτερα, μέσα στον Οκτώβριο, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την απόφαση να μη λάβει το βραβείο ως «ανεξίτηλη κηλίδα» για τη Νορβηγία, συνεχίζοντας τις δημόσιες αιχμές του για το ζήτημα.

Παρά τη νέα επίθεση, μέχρι στιγμής δεν υπήρχε ένδειξη ότι η αμερικανική κυβέρνηση σχεδίαζε να ανακοινώσει κάποια νέα επίσημη πολιτική για τον περιορισμό της μετανάστευσης Νορβηγών προς τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τον προσβλητικό χαρακτηρισμό, λέγοντας ότι η Νορβηγία «έχει γίνει μια shit house country». Πρόκειται για έκφραση που έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αϊτή, η Λιβύη, η Σομαλία και η Υεμένη.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκαλεί εντύπωση, δεδομένης της ισχυρής οικονομικής θέσης της Νορβηγίας σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Νορβηγία συγκαταλέγεται στις πλουσιότερες χώρες του κόσμου με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

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Επιπλέον, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατέγραψε κέρδη-ρεκόρ ύψους 1,75 τρισεκατομμύριων νορβηγικών κορωνών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 184,3 δισεκατομμύρια δολάρια, μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μέχρι τη στιγμή των δηλώσεων, ούτε το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας ούτε εκπρόσωπος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ είχαν τοποθετηθεί δημόσια για τις νέες αναφορές του Αμερικανού προέδρου.

Παρά τις επανειλημμένες αναφορές του Τραμπ στη Νορβηγία, η απόφαση για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης δεν λαμβάνεται από τη νορβηγική κυβέρνηση.

Αρμόδια είναι η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, ένα ανεξάρτητο όργανο αποτελούμενο από πέντε μέλη, τα οποία επιλέγονται από το νορβηγικό Κοινοβούλιο.

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Ωστόσο, ο Τραμπ εξακολουθεί να συνδέει δημόσια τη μη απονομή του βραβείου στο πρόσωπό του με τη Νορβηγία συνολικά, ασκώντας επανειλημμένα πίεση για το ζήτημα και προκαλώντας νέες εντάσεις με τις δηλώσεις του.

Με πληροφορίες από Reuters

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