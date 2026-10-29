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Η πληροφορία που δημοσιεύει το Insider World News είναι επιβεβαιωμένη. Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση NORAD ανακοίνωσε την ανάπτυξη αντιαεροπορικών συστημάτων κοντά στην κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, έπειτα από αίτημα της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service).

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα της 28ης Οκτωβρίου:

Πού τοποθετήθηκαν: Στο αεροδρόμιο Donald J. Trump International Airport και σε πλωτή πλατφόρμα δίπλα στο Μαρ-α-Λάγκο.

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Τι οπλισμό διαθέτουν: Συστήματα Avenger με πυραύλους Stinger, ικανά να αντιμετωπίσουν drones, ελικόπτερα και αεροσκάφη χαμηλής πτήσης.

Ποιος έδωσε την εντολή: Η NORAD και η USNORTHCOM προχώρησαν στην ανάπτυξη κατόπιν αιτήματος της Secret Service.

Γιατί τώρα: Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένη απειλή που να προκάλεσε την ανάπτυξη.

Υπάρχει φόβος επίθεσης κατά του Τραμπ;

Η ενίσχυση της προστασίας είναι πραγματική, αλλά δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση επικείμενης επίθεσης ή συγκεκριμένου σχεδίου δολοφονίας.

Η εξέλιξη έρχεται σε περίοδο αυξημένων μέτρων ασφαλείας, ενώ στις 24 Οκτωβρίου μαχητικό F-16 αναχαίτισε πολιτικό αεροσκάφος που παραβίασε τον περιορισμένο εναέριο χώρο κοντά στην προεδρική κατοικία.

Το σημαντικό δεν είναι απλώς ότι αυξήθηκε η ασφάλεια του Αμερικανού προέδρου. Είναι ότι πλέον έχουν τοποθετηθεί ορατά, επίγεια πυραυλικά συστήματα σε μια περιοχή με έντονη πολιτική δραστηριότητα. Αυτό δείχνει ενίσχυση της προστασίας απέναντι σε εναέριες απειλές, χωρίς όμως να αποδεικνύει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος.