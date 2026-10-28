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Το Λικούντ κατήγγειλε περιστατικά νοθείας από αραβικά κόμματα και ζήτησε από τις αρμόδιες Αρχές τη διενέργεια έρευνας για παράνομες εκλογικές πρακτικές.

Τα αραβικά κόμματα σημείωσαν ιστορική εκλογική επίδοση, γεγονός που περιπλέκει τις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης από τους βασικούς πολιτικούς συνασπισμούς της χώρας.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ απηύθυνε έκκληση για εξεύρεση λύσης, καθώς η καταμέτρηση των ειδικών ψηφοδελτίων αναμένεται να επηρεάσει την τελική κατανομή των εδρών.

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Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ, με το κόμμα Λικούντ του Μπεντιαμίν Νετανιάχου να καταγγέλλει εκλογική νοθεία από αραβικά κόμματα. Παρά την εκλογική του πρωτιά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φαίνεται πως δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Με την καταμέτρηση να πλησιάζει το 90%, το πολιτικό σκηνικό στο Ισραήλ παραμένει ιδιαίτερα ρευστό. Το Λικούντ βρίσκεται στην πρώτη θέση, ωστόσο οι μέχρι στιγμής συσχετισμοί δυνάμεων δεν επιτρέπουν στον Νετανιάχου να εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

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Μέσα σε αυτό το κλίμα, το κόμμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει στοιχεία για παρατυπίες, εκφοβισμό ψηφοφόρων και οργανωμένη παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία από αραβικά πολιτικά κόμματα.

Σοβαρές καταγγελίες από το Λικούντ – Ζητείται έρευνα από τις Αρχές

Σε ανακοίνωσή του, το Λικούντ ισχυρίζεται ότι η εκλογική διαδικασία επηρεάστηκε από παράνομες πρακτικές, στρέφοντας τα πυρά του εναντίον των αραβικών κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές.

«Οι εκλογές εκλάπησαν από αραβικά κόμματα που στηρίζουν την τρομοκρατία και την εξάλειψη του εβραϊκού κράτους. Διαθέτουμε αποδείξεις για περιστατικά διαφθοράς, απειλών, βίας, νοθείας και χρήσης απαγορευμένων λογισμικών για να παρακινήσουν τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν καταγγελίες του κόμματος και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη έρευνα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Νετανιάχου ζήτησε την παρέμβαση της ισραηλινής αστυνομίας και της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες και να εξεταστεί εάν έχουν σημειωθεί αξιόποινες πράξεις.

Ιστορική επίδοση για τα αραβικά κόμματα

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των εκλογών είναι η ιδιαίτερα υψηλή επίδοση των αραβικών πολιτικών σχηματισμών.

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Το Ra’am και η Κοινή Λίστα συγκέντρωσαν αριθμό ψήφων που χαρακτηρίζεται ιστορικός, με τις προβλέψεις να τους αποδίδουν συνολικά 19 έδρες στην Κνεσέτ.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει καθοριστικά την κοινοβουλευτική αριθμητική, καθώς περιορίζει τις πιθανότητες σχηματισμού πλειοψηφίας τόσο από το μπλοκ του Νετανιάχου όσο και από τις εβραϊκές πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται απέναντί του.

Η ενισχυμένη παρουσία των αραβικών κομμάτων ενδέχεται να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στις πολιτικές διεργασίες που θα ακολουθήσουν, εφόσον κανένας από τους βασικούς συνασπισμούς δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό εδρών.

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Πρώτος ο Νετανιάχου, αλλά μακριά από τις 61 έδρες

Με περισσότερο από το 86% των ψήφων καταμετρημένο, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα φέρνουν τον Νετανιάχου στην πρώτη θέση, χωρίς ωστόσο να διαθέτει την απαραίτητη πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τις προσωρινές εκτιμήσεις, το μπλοκ του Ισραηλινού πρωθυπουργού συγκεντρώνει 53 έδρες, ενώ για τον σχηματισμό κυβέρνησης απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον 61 βουλευτών στην Κνεσέτ, η οποία αριθμεί συνολικά 120 μέλη.

Απέναντί του βρίσκεται ο Γκαντί Άιζενκοτ, επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ, με το αντίπαλο πολιτικό μπλοκ να εμφανίζεται επίσης μακριά από την απαιτούμενη πλειοψηφία.

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Η μέχρι στιγμής εικόνα καταδεικνύει ότι η εκλογική αναμέτρηση δεν έχει αναδείξει έναν ξεκάθαρο κυβερνητικό νικητή, παρά την πρωτιά του Λικούντ.

Παρέμβαση Χέρτζογκ για να αποφευχθούν νέες εκλογές

Μπροστά στο ενδεχόμενο παρατεταμένου πολιτικού αδιεξόδου, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, απηύθυνε έκκληση προς τις πολιτικές δυνάμεις να αναζητήσουν λύση που θα επιτρέψει τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο Χέρτζογκ ζήτησε από τα κόμματα να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί μια νέα εκλογική αναμέτρηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.

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Η προοπτική αυτή, ωστόσο, προϋποθέτει πολιτικές συνεννοήσεις και συμβιβασμούς μεταξύ κομμάτων που διατηρούν σημαντικές διαφωνίες σε κρίσιμα ζητήματα.

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Οι 650.000 ειδικές ψήφοι που μπορεί να αλλάξουν τις ισορροπίες

Καθοριστικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος αναμένεται να διαδραματίσουν και οι λεγόμενοι «διπλοί φάκελοι», μια ειδική διαδικασία ψηφοφορίας που εφαρμόζεται στο Ισραήλ.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ψήφοι στρατιωτών και εφέδρων, οι οποίες καταμετρώνται ξεχωριστά από τα συνηθισμένα εκλογικά τμήματα.

Ο αριθμός των συγκεκριμένων ψηφοδελτίων εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 600.000 και 650.000, ποσότητα ψήφων που αντιστοιχεί αριθμητικά σε περίπου 14 έως 15 κοινοβουλευτικές έδρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι έδρες αυτές κατανέμονται αυτοτελώς.

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Η ενσωμάτωσή τους στο τελικό αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει την κατανομή των εδρών και να μεταβάλει τις ισορροπίες μεταξύ των πολιτικών συνασπισμών.

Αβέβαιη η επόμενη ημέρα στο Ισραήλ

Με την καταμέτρηση να συνεχίζεται και τις καταγγελίες περί νοθείας να οξύνουν το πολιτικό κλίμα, το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια περίπλοκη μετεκλογική κατάσταση.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διατηρεί το προβάδισμα, αλλά η αδυναμία εξασφάλισης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, η εκλογική ενίσχυση των αραβικών κομμάτων, η εκκρεμότητα της καταμέτρησης των ειδικών ψηφοδελτίων και οι καταγγελίες του Λικούντ διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο πολιτικό σκηνικό.

Το τελικό αποτέλεσμα και οι διαβουλεύσεις μεταξύ των κομμάτων θα καθορίσουν εάν η χώρα θα οδηγηθεί σε κυβέρνηση συνεργασίας ή σε μια νέα περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας.