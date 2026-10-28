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Ο αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη συμπλοκή και εξουδετέρωσε τον επιτιθέμενο, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές πιθανώς ήταν ανήλικος.

Η σερβική κυβέρνηση χαρακτήρισε το περιστατικό ως τρομοκρατική επίθεση και αύξησε το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα φύλαξης σε καίρια σημεία μετά την επίθεση, η οποία παρουσιάζει ομοιότητες με παρόμοιο συμβάν που σημειώθηκε στην ίδια πρεσβεία τον Ιούνιο του 2024.

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Ένας άγνωστος δράστης, οπλισμένος με δύο μαχαίρια, επιτέθηκε σε Σέρβο αστυνομικό που φρουρούσε την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά του αστυνομικού.

Ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών, Ίβιτσα Ντάτσιτς, δήλωσε ότι ο δράστης θεωρείται πως ήταν ανήλικας αλλά η ταυτότητα του δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

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Knife-wielding attacker shot dead outside Israeli Embassy in Belgrade Serbian interior minister says unidentified minor shouted ‘Allahu Akbar’ and attacked police guard with two knives shortly after midnight; wounded officer shot … https://t.co/JmszZDP8BD https://t.co/H9ojVUQMu1 — Ynet Global (@ynetnews) October 28, 2026

Σύμφωνα με τον Ντάτσιτς, ο επιτιθέμενος φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» προτού ορμήσει εναντίον του αστυνομικού κρατώντας δύο μαχαίρια. Ο αστυνομικός ανταπέδωσε τα πυρά, σκοτώνοντας τον δράστη, ενώ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής υπέστη ελαφρά τραύματα.

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Ο Ντάτσιτς δήλωσε, σύμφωνα με το ισραηλινό Ynetnews ότι η σερβική αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατική επίθεση και έχει ανεβάσει το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη χώρα στο ανώτατο όριο.

Μετά την επίθεση, οι αρχές ενίσχυσαν την παρουσία της αστυνομίας και ενέτειναν τα μέτρα ασφαλείας σε καίρια σημεία.

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Terror Attack in Serbia A terrorist armed with two knives attacked a police officer outside the Israeli Embassy in Belgrade, shouting "Allahu Akbar." The terrorist was eliminated. The officer sustained minor injuries. https://t.co/GsmZTwyjtg — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) October 28, 2026

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω των εκλογών στο ισραήλ ενώ είχε προηγηθεί επίθεση έξω από την ίδια πρεσβεία, τον Ιούνιο του 2024, κατά την οποία ένας άνδρας οπλισμένος με βαλλίστρα τραυμάτισε έναν Σέρβο αστυνομικό που φρουρούσε τη διπλωματική αποστολή. Και τότε, ο αστυνομικός ανταπέδωσε τα πυρά, σκοτώνοντας τον δράστη. Οι σερβικές αρχές είχαν χαρακτηρίσει και εκείνο το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια.

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