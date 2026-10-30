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Οι εκατοντάδες επισκέπτες σχημάτισαν ουρές αναμένοντας την έναρξη λειτουργίας και την παραλαβή δωρεάν αρωματικών σπρέι για τους πρώτους πελάτες.

Το κατάστημα προσέφερε επίσης στους παρευρισκόμενους τη δυνατότητα δωρεάν χάραξης στα αρώματα που αγόρασαν κατά τη διάρκεια των εγκαινίων.

Μία ημέρα νωρίτερα πραγματοποιήθηκε επίσημη εκδήλωση με τη συμμετοχή πολλών γνωστών προσώπων από τον χώρο της τηλεόρασης, της μόδας και του αθλητισμού.

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Μεγάλη προσέλευση κόσμου σημειώθηκε την Παρασκευή (30/10) στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, για το άνοιγμα του νέου καταστήματος της Victoria’s Secret. Εκατοντάδες επισκέπτες σχημάτισαν ουρές έξω από το κατάστημα, στο δεύτερο επίπεδο του εμπορικού κέντρου, περιμένοντας να ανοίξουν οι πόρτες για το κοινό.

Το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο ήδη πριν από την έναρξη της λειτουργίας του καταστήματος, με την προσφορά της εταιρείας να αποτελεί ένα από τα βασικά κίνητρα για τους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι 100 που θα έφταναν στο νέο κατάστημα θα λάμβαναν ως δώρο ένα από τα χαρακτηριστικά αρωματικά σπρέι σώματος της Victoria’s Secret, γνωστά ως iconic mists.

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Δείτε βίντεο από τις ουρές στο The Mall Athens:

Παράλληλα, στο πλαίσιο των εγκαινίων, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν δωρεάν υπηρεσία χάραξης, προσθέτοντας μια προσωπική πινελιά στο αγαπημένο τους άρωμα.

Λαμπερά εγκαίνια με Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Josephine και Νίκολα Μιλουτίνοφ

Η μεγάλη προσέλευση της Παρασκευής είχε προηγηθεί της επίσημης εκδήλωσης για το άνοιγμα του καταστήματος, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (29/10). Στο event έδωσαν το «παρών» γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και της ελληνικής showbiz.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Josephine, η Ελένη Βουλγαράκη, η Νίκη Λάμη, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Ανθή Βούλγαρη, η Άννα Πρέλεβιτς, η Όλγα Ντάλλα, η Πένυ Αγοραστού, η Ιλένια Ουίλιαμς και η Γωγώ Φαρμάκη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Φωτεινή Πετρογιάννη

Ηλιάνα Παπαγεωργίου Ηλιάνα Παπαγεωργίου Josephine Wendel Μελίνα Αντύπα Υβόννη Ντόστα Χαρά Παππά Άννα Πρέλεβιτς-Τέτα Πρέλεβιτς Πένυ Αγοραστού Άννα Θεοδωρίδη Ηλιάνα Παπαγεωργίου Φωτεινή Πετρογιάννη Νίκολα Μιλουτίνοφ Ευρυδίκη Βαλαβάνη Ελένη Βουλγαράκη-Ιλένια Ουίλιμας Στέλλα Μουγκαλιάν Λεάννα Μάρκογλου Γωγώ Φαρμάκη-Ιλένια Ουίλιαμς-Ελένη Βουλγαράκη-Ευρυδίκη Βαλαβάνη-Χριστίνα Κανελλοπούλου-Κέισι Μίζιου

Πού βρίσκεται το νέο κατάστημα Victoria’s Secret

Το νέο κατάστημα της Victoria’s Secret βρίσκεται στο επίπεδο 2 του The Mall Athens, στο Μαρούσι, και διαθέτει προϊόντα της γνωστής εταιρείας μόδας και ομορφιάς.

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Η έναρξη λειτουργίας του συγκέντρωσε από την πρώτη ημέρα το ενδιαφέρον του κοινού, με τις ουρές και τις εικόνες από την κοσμοσυρροή να δίνουν τον τόνο στα εγκαίνια του νέου καταστήματος.

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