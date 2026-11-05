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Ο Γκάντι Άιζενκοτ συγκεντρώνει τη στήριξη 67 βουλευτών, ωστόσο η άρνηση ορισμένων κομμάτων να συνεργαστούν εντός του ίδιου συνασπισμού καθιστά τον σχηματισμό κυβέρνησης αβέβαιο.

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου υποστηρίζεται από 46 βουλευτές, ενώ το κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τόρα επέλεξε να μην προτείνει κανέναν υποψήφιο για την πρωθυπουργία.

Ο πρόεδρος Χέρτζογκ επισήμανε ότι η ικανότητα σχηματισμού κυβέρνησης παραμένει ασαφής λόγω των αμοιβαίων βέτο μεταξύ των διαφόρων πολιτικών δυνάμεων.

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Μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου επαφών με τα κόμματα που εκπροσωπούνται στην Κνεσέτ, μεταξύ των οποίων και οι πολιτικές δυνάμεις που αντιτίθενται στον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι την Κυριακή θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

«Εργάζομαι για τον σχηματισμό μιας καλής και σταθερής κυβέρνησης για το Ισραήλ», ανέφερε ο Ισραηλινός πρόεδρος, μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία του κόμματος Yashar! του Γκάντι Άιζενκοτ. Οι εκπρόσωποί του εισηγήθηκαν στον Χέρτζογκ να αναθέσει την εντολή στον επικεφαλής της παράταξής τους.

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Ο πρόεδρος του Ισραήλ διευκρίνισε ότι θα ακολουθήσουν και νέες επαφές με τους αρχηγούς των κομμάτων, προκειμένου να αξιολογήσει ποιος μπορεί να εξασφαλίσει τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι ο Άιζενκοτ έχει λάβει τις περισσότερες κοινοβουλευτικές συστάσεις για την ανάληψη της πρωθυπουργίας.

Ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, που βρίσκεται πλέον στο τιμόνι του Yashar και έχει συγκεντρώσει γύρω του τις σημαντικότερες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, διαθέτει τη στήριξη κοινοβουλευτικών ομάδων που εκπροσωπούν συνολικά 67 βουλευτές. Παρά τη συγκεκριμένη αριθμητική υπεροχή, ωστόσο, ορισμένα από τα κόμματα που προτίθενται να τον υποστηρίξουν για την πρωθυπουργία δεν δέχονται να συμμετάσχουν στον ίδιο κυβερνητικό συνασπισμό.

Αυτή η ασυμφωνία εξηγεί γιατί ο Μπένιαμιν Νετανιάχου εξακολουθεί να έχει περιθώρια πολιτικών ελιγμών, μία εβδομάδα μετά τις ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, παρότι ο συνασπισμός του δεν διαθέτει πλέον την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Τον απερχόμενο πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, πρότειναν για την πρωθυπουργία άλλοι 46 βουλευτές. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του θρησκευτικού κόμματος Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τόρα επέλεξαν να μη στηρίξουν κανέναν υποψήφιο.

«Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων φαίνονται σαφή», δήλωσε ο Χέρτζογκ, προσθέτοντας: «Ωστόσο, η εξουσία που μου παρέχει ο νόμος είναι να καθορίσω ποιος έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, και αυτό δεν είναι απολύτως σαφές, δεδομένων των αμοιβαίων βέτο μεταξύ των πολιτικών συνασπισμών και εντός των ίδιων των συνασπισμών».

(Με πληροφορίες από Times of Israel)