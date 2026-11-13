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Ο διευθυντής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ βρίσκεται σήμερα στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, τόνισαν στο Axios τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Στην Ουάσινγκτον ο επικεφαλής της Μοσάντ, λέει το Axios

Η επίσκεψη του Ρόμαν Γκόφμαν, ενός εκ των στενότερων συνεργατών του Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποιείται σε μια στιγμή που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πιέζει τον πρόεδρο Τραμπ να επανεκκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν.

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Mossad chief Roman Gofman is in Washington for talks with senior US officials in the President Donald Trump’s administration about the war on Iran, according to US media. 🔴 LIVE updates: https://t.co/U3o2e11Yjv https://t.co/0nlOaz3002 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 13, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι μία τέτοια επίθεση είναι λιγότερο πιθανή, καθώς προτιμά να ασκεί οικονομικές πιέσεις στην Τεχεράνη και να αποκλείσουν τα λιμάνια του Ιράν. Ο ίδιος έχει τονίσει ότι θα επιλέξει στρατιωτικό χτύπημα εάν το κρίνει αναγκαίο.

O Γκόφμαν θα έχει συνάντηση και με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, ανέφεραν οι πηγές. Σύμφωνα με μία από αυτές, αναμένεται επίσης να μεταβεί στο Μαϊάμι για να συναντήσει τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

Μοσχάντ, CIA, και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν σχετικά.

Με πληροφορίες από Axios, ΑΠΕ – ΜΠΕ