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Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου διεκδικεί την ηγεσία μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, επικαλούμενος τα εκλογικά αποτελέσματα του κόμματος Λικούντ.

Ο Νετανιάχου απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε κυβερνητική συνεργασία με αραβικά κόμματα, ισχυριζόμενος ότι αυτά υποστηρίζουν τη Χαμάς και απειλούν την εθνική ασφάλεια.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ διαθέτει προθεσμία είκοσι οκτώ ημερών για να επιτύχει συμφωνία, αντιμετωπίζοντας σημαντικές εσωτερικές διαφωνίες και την άρνηση του Αβίγκντορ Λίμπερμαν.

Οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης αναζητούν μια βιώσιμη λύση, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

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Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η πολιτική διαδικασία στο Ισραήλ για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, με τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου να εξακολουθεί να διεκδικεί την ηγεσία, προτείνοντας τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό την προεδρία του.

Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτσογκ, ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, ο Νετανιάχου δεν δείχνει διατεθειμένος να εγκαταλείψει την προσπάθεια παραμονής του στην πρωθυπουργία.

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Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Ισραηλινός πολιτικός υποστήριξε ότι σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας την ηγεσία πρέπει να αναλάβει η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη.

Ως επιχείρημα επικαλέστηκε το εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματός του, Λικούντ, το οποίο, όπως ανέφερε, συγκέντρωσε 250.000 περισσότερες ψήφους από το κόμμα Γιασάρ του Άιζενκοτ. «Ποιος πρέπει να ηγηθεί μιας τέτοιας κυβέρνησης; Φυσικά, το κόμμα που θα έπρεπε να ηγηθεί είναι το μεγαλύτερο κόμμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η εκλογική επίδοση του Λικούντ δικαιολογεί τη διεκδίκηση της πρωθυπουργίας.

Η άρνηση Νετανιάχου για συμμετοχή αραβικών κομμάτων στην κυβέρνηση

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που προκαλεί αντιπαράθεση είναι η κατηγορηματική θέση του Νετανιάχου απέναντι στο ενδεχόμενο συμμετοχής αραβικών κομμάτων σε έναν νέο κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται τη δημιουργία κυβέρνησης η οποία θα εξαρτάται από την κοινοβουλευτική υποστήριξη πολιτικών δυνάμεων που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποστηρίζουν τη Χαμάς.

«Είναι αδύνατο να σχηματισθεί κυβέρνηση που θα εξαρτάται από υποστηρικτές της Χαμάς», ανέφερε, στρέφοντας τα πυρά του προς τις δύο αραβικές παρατάξεις που διαθέτουν συνολικά 19 έδρες στην Κνεσέτ. Κατά τον ίδιο, μια κυβέρνηση που θα στηρίζεται σε αυτές τις πολιτικές δυνάμεις δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις απειλές που προέρχονται από το Ιράν και το ριζοσπαστικό Ισλάμ.

Η εντολή Χέρτσογκ στον Γκάντι Άιζενκοτ και οι 28 ημέρες των διαπραγματεύσεων

Την Κυριακή, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, έδωσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει τη στήριξη 67 βουλευτών.

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Ο επικεφαλής του αντιπολιτευτικού μπλοκ έχει πλέον στη διάθεσή του 28 ημέρες για να ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις και να καταλήξει σε συμφωνία για τη δημιουργία νέου κυβερνητικού συνασπισμού. Εάν οι διαπραγματεύσεις δεν ολοκληρωθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης για ακόμη 14 ημέρες.

Παρά την αρχική κοινοβουλευτική υποστήριξη, η συγκρότηση κυβέρνησης δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση. Τα κόμματα που έχουν ταχθεί υπέρ του Άιζενκοτ συμφωνούν στην ανάγκη απομάκρυνσης του Νετανιάχου από την εξουσία, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες σχετικά με τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις πολιτικές ισορροπίες της επόμενης κυβέρνησης.

Το μπλόκο του Αβίγκντορ Λίμπερμαν και οι δυσκολίες για την αντιπολίτευση

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να διαδραματίσει η στάση του εθνικιστικού κόμματος του Αβίγκντορ Λίμπερμαν, το οποίο εκπροσωπείται στην Κνεσέτ με επτά βουλευτές.

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Ο Λίμπερμαν έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να υποστηρίξει έναν κυβερνητικό συνασπισμό που θα εξαρτάται από αραβικά κόμματα. Η συγκεκριμένη θέση δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στον σχεδιασμό του Άιζενκοτ, καθώς η συμμετοχή ή η κοινοβουλευτική στήριξη των αραβικών παρατάξεων θα μπορούσε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αριθμητική άνεση στη νέα κυβέρνηση. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων εξετάζεται και μια διαφορετική λύση: ο σχηματισμός κυβέρνησης μειοψηφίας.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να στηριχθεί σε 48 βουλευτές, έναντι 46 που πρόσκεινται στον Νετανιάχου. Οι υπόλοιποι 26 βουλευτές, οι οποίοι προέρχονται από αραβικούς και υπερορθόδοξους πολιτικούς σχηματισμούς, θα επέλεγαν να απέχουν από την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

Ωστόσο, ούτε αυτή η προοπτική φαίνεται να συγκεντρώνει την απαραίτητη πολιτική συναίνεση. Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν αντιτίθεται και σε αυτή τη λύση, ενώ επιφυλάξεις έχουν εκφράσει και άλλα στελέχη της αντιπολίτευσης.

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Το πολιτικό σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα ρευστό, καθώς ο Γκάντι Άιζενκοτ, παρά την εντολή που έλαβε από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ και τη στήριξη 67 βουλευτών, καλείται να γεφυρώσει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που επιδιώκουν την απομάκρυνση του Νετανιάχου.

Το μεγάλο στοίχημα για τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης είναι να διαμορφώσει μια βιώσιμη κοινοβουλευτική συμφωνία, η οποία θα επιτρέψει τον σχηματισμό κυβέρνησης και θα σηματοδοτήσει το τέλος της πολιτικής κυριαρχίας του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

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