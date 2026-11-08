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Ο Άιζενκοτ αποδέχθηκε την εντολή και δήλωσε αποφασισμένος να ηγηθεί μιας κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, ο Άιζενκοτ προγραμματίζει συναντήσεις με τους Άβιγκντορ Λίμπερμαν και Ναφτάλι Μπένετ για τον συντονισμό της πολιτικής ατζέντας.

Οι διαπραγματεύσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των διαφωνιών για τη στάση απέναντι στα αραβικά κόμματα και τις επιδιώξεις των πολιτικών αρχηγών.

Ο Λίμπερμαν αποκλείει τη συνεργασία με αραβικά κόμματα, ενώ παράλληλα εξετάζει το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τα υπερορθόδοξα θρησκευτικά κόμματα της χώρας.

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Την επίσημη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έδωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, στον επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, καλώντας τον να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας σταθερής κυβέρνησης που θα εκπροσωπεί το σύνολο του ισραηλινού λαού.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής στην Προεδρική Κατοικία, ο Χέρτζογκ προειδοποίησε παράλληλα για τις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει το Ισραήλ μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως επισήμανε, η νέα πολιτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται πέρα από τον Ατλαντικό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας στη χώρα.

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«Το κράτος του Ισραήλ χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση», υπογράμμισε ο Ισραηλινός πρόεδρος, απευθυνόμενος στον Άιζενκοτ και ζητώντας του να εργαστεί για τη συγκρότηση ενός κυβερνητικού σχήματος που θα υπηρετεί ολόκληρο το έθνος.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή η επόμενη κυβέρνηση, ανεξάρτητα από την πολιτική της σύνθεση, να ενισχύσει την ενότητα και τη σύμπνοια στην ισραηλινή κοινωνία, συμβάλλοντας στην επούλωση των πληγών μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών και πολιτικών ομάδων.

«Αποφασισμένος» ο Άιζενκοτ για κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης

Από την πλευρά του, ο Γκάντι Άιζενκοτ δήλωσε ότι αναλαμβάνει την αποστολή του έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ έχοντας βαθιά συναίσθηση του καθήκοντός μου και πλήρη επίγνωση της τεράστιας ευθύνης και του βάρους που επωμίζομαι. Έχω στο πλευρό μου και μπροστά στα μάτια μου όλους τους πολίτες του Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού περιέγραψε την κατάσταση στη χώρα ως ιδιαίτερα κρίσιμη, τονίζοντας ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε περίοδο έκτακτης ανάγκης. Όπως σημείωσε, τα πολεμικά μέτωπα εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά, ενώ ταυτόχρονα η χώρα αντιμετωπίζει μια καταστροφική διπλωματική κρίση.

Ο Άιζενκοτ ξεκαθάρισε ότι βασικός του στόχος είναι να αναλάβει την ηγεσία της προσπάθειας για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης, αξιοποιώντας την εντολή που έλαβε από τον πρόεδρο Χέρτζογκ. Όπως εξήγησε, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα χρειαστούν δημιουργικές και ασυνήθιστες πολιτικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να χάσει πολύτιμο χρόνο ούτε να επιστρέψει σε έναν ατέρμονο κύκλο επαναλαμβανόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

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Οι επαφές του Άιζενκοτ με Λίμπερμαν και Μπένετ

Στο πλαίσιο των πολιτικών διαβουλεύσεων για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, ο Άιζενκοτ πρόκειται να συναντηθεί αύριο με τον επικεφαλής του κόμματος Yisrael Beytenu, Άβιγκντορ Λίμπερμαν.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί ο συντονισμός της κοινοβουλευτικής ατζέντας του «μπλοκ της αλλαγής», καθώς και η προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές που έχουν προκύψει μεταξύ των δύο πλευρών και δυσχεραίνουν τη συγκρότηση νέου κυβερνητικού σχήματος.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Yashar αναμένεται να έχει συνάντηση αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο του κόμματος B’Yachad, Ναφτάλι Μπένετ. Ο τελευταίος έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να πάρει δημόσια θέση στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άιζενκοτ και του Λίμπερμαν.

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Βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις αποτελεί η στάση του Άβιγκντορ Λίμπερμαν απέναντι στις πιθανές κοινοβουλευτικές συνεργασίες. Ειδικότερα, ο επικεφαλής του Yisrael Beytenu έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να στηρίξει είτε μια κυβέρνηση μειοψηφίας είτε ένα κυβερνητικό σχήμα που θα εξαρτάται από την υποστήριξη αραβικών κομμάτων.

Η συγκεκριμένη θέση περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων του Άιζενκοτ, καθώς δυσκολεύει την προσπάθειά του να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή την αναγκαία υποστήριξη για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο Λίμπερμαν έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τα υπερορθόδοξα θρησκευτικά κόμματα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνιστά απομάκρυνση από την πάγια αντίθεσή του σε οποιαδήποτε μορφή πολιτικής συνεργασίας μαζί τους.

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Επιπλέον, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ορισμένοι βουλευτές του Λικούντ θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από το πολιτικό μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τις υφιστάμενες κοινοβουλευτικές ισορροπίες.

Η φαινομενική μεταβολή της στάσης του Λίμπερμαν απέναντι στα υπερορθόδοξα κόμματα έχει προκαλέσει επικρίσεις και έχει τροφοδοτήσει τις κατηγορίες ότι παρεμποδίζει σκόπιμα τις προσπάθειες του Άιζενκοτ, με απώτερο στόχο να εξυπηρετήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες για την ανάληψη της πρωθυπουργίας του Ισραήλ.

Ο ίδιος ο Λίμπερμαν απορρίπτει τις συγκεκριμένες αιτιάσεις, αρνούμενος ότι οι πολιτικές του επιλογές συνδέονται με προσωπικές επιδιώξεις για τη διεκδίκηση της πρωθυπουργικής θέσης.

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Με πληροφορίες από The Times of Israel

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